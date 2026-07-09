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[VIDEO] Phó Thủ tướng ký ban hành danh mục AI rủi ro cao trong 6 lĩnh vực

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[VIDEO] Phó Thủ tướng ký ban hành danh mục AI rủi ro cao trong 6 lĩnh vực

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ban hành danh mục AI rủi ro cao trong giáo dục, y tế, ngân hàng và các lĩnh vực khác theo quyết định số 33/2026/QĐ-TTg.

Minh Quân - Hà Anh
#Quy định AI rủi ro cao #Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng #Danh mục hệ thống AI #Lĩnh vực giáo dục và y tế #Chính sách công nghệ AI

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