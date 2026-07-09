[VIDEO] Phó Thủ tướng ký ban hành danh mục AI rủi ro cao trong 6 lĩnh vực

Ngân hàng Nhà nước công bố tiền gửi doanh nghiệp giảm hơn 166.000 tỷ đồng trong quý I, trong khi người dân tăng gửi tiết kiệm gần 226.000 tỷ, khiến thanh khoản ngân hàng chịu áp lực lớn.