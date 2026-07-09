[VIDEO] Người trẻ Mỹ đổ xô học nghề vì lo AI cướp việc văn phòng

Giá cả hàng loạt dịch vụ tại TP HCM từ ăn uống, xe công nghệ Grab, be đến giặt sấy đồng loạt tăng. Chuyên gia Đinh Thế Hiển nhận định đây là xu hướng khó tránh khi CPI 5 tháng đầu năm tăng 4,31%.