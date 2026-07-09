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[VIDEO] Người trẻ Mỹ đổ xô học nghề vì lo AI cướp việc văn phòng

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[VIDEO] Người trẻ Mỹ đổ xô học nghề vì lo AI cướp việc văn phòng

Nỗi lo bị AI thay thế khiến người trẻ Mỹ bỏ đại học, chọn học nghề tại Trường Kỹ thuật Apex Manhattan với học phí 18.000 USD.

Minh Quân - Hà Anh
#Xu hướng học nghề của người trẻ Mỹ #Lo sợ AI thay thế công việc văn phòng #Chuyển hướng từ đại học sang kỹ thuật #Học phí thấp tại Trường Kỹ thuật Apex #Ảnh hưởng của AI đến thị trường lao động

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