[INFOGRAPHI] Bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026

Theo Cục Thống kê, kinh tế Việt Nam đà tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2026 với GDP tăng 8,18%; công nghiệp, đầu tư và thu hút FDI là động lực chính.
Chính phủ Mỹ cho phép khôi phục AI Mythos 5 cho hơn 100 tổ chức, gây tranh cãi từ FIRE và OpenAI về quyết định này.
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Tiếp thị hoài niệm đang trở thành mỏ neo cảm xúc giúp các nhãn hàng hái ra tiền, khi Gen Z chủ động tìm về các giá trị cũ để trốn thoát áp lực số hóa.
World Cup 2026 đổ bộ Miami tạo làn sóng kích cầu mạnh mẽ, mang lại cú hích kinh tế sâu rộng vượt xa khỏi phạm vi nhà hàng, khách sạn hay khán đài sân vận động.
Từng tất bật gọi điện tìm khách, khoe doanh số và chốt giao dịch, nhiều môi giới nay rơi vào cảnh thất nghiệp, chuyển nghề mưu sinh.
Sau gần một thập kỷ đình trệ, dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.
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