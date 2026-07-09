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[INFOGRAPHI] Bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026

Kinh doanh - Địa ốc

[INFOGRAPHI] Bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026

Theo Cục Thống kê, kinh tế Việt Nam  đà tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2026 với GDP tăng 8,18%; công nghiệp, đầu tư và thu hút FDI là động lực chính.

Thiên Anh
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#Kinh tế Việt Nam #Tăng trưởng #FDI #Đầu tư #Công nghiệp #6 tháng đầu năm 2026

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