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[VIDEO] Mỹ mở lại AI Mythos 5 cho hơn 100 tổ chức bất ngờ

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[VIDEO] Mỹ mở lại AI Mythos 5 cho hơn 100 tổ chức bất ngờ

Chính phủ Mỹ cho phép khôi phục AI Mythos 5 cho hơn 100 tổ chức, gây tranh cãi từ FIRE và OpenAI về quyết định này.

Minh Quân - Hà Anh
#Khôi phục AI Mythos 5 #Chính sách AI của Mỹ #Phản đối từ FIRE và OpenAI #Hợp tác công nghệ chính phủ #Đình chỉ và đảo ngược lệnh

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