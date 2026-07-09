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[VIDEO] Trung Quốc phá kỷ lục động cơ vệ tinh, vượt Mỹ và châu Âu

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[VIDEO] Trung Quốc phá kỷ lục động cơ vệ tinh, vượt Mỹ và châu Âu

Viện Công nghệ động lực hàng không vũ trụ Tây An phát triển động cơ vệ tinh vận hành liên tục hơn 14 giờ, gấp đôi công nghệ Mỹ và châu Âu.

Minh Quân - Hà Anh
#Phát triển động cơ vệ tinh Trung Quốc #Kỷ lục vận hành liên tục #Cạnh tranh công nghệ không gian #Tiến bộ trong công nghệ vũ trụ #So sánh với Mỹ và châu Âu

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