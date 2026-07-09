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[GALLERY] K9 - sedan đầu bảng của Kia cạnh tranh Mercedes S-Class bị khai tử

Số hóa - Xe

[GALLERY] K9 - sedan đầu bảng của Kia cạnh tranh Mercedes S-Class bị khai tử

Việc mẫu xe sedan Kia K9 bị khải tử sẽ giúp hãng xe Hàn giải phóng nguồn lực nghiên cứu và phát triển để tập trung vào các dự án có khả năng sinh lời cao hơn.

Tâm Võ
Kia sẽ chính thức ngừng sản xuất mẫu sedan hạng sang dẫn động cầu sau K9 vào cuối năm nay. Quyết định này được đưa ra sau khi doanh số của Kia K9 sụt giảm nghiêm trọng. Điều này đồng nghĩa với việc tập đoàn Hyundai sẽ giao hoàn toàn phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn cho Genesis. Đồng thời, s
Kia sẽ chính thức ngừng sản xuất mẫu sedan hạng sang dẫn động cầu sau K9 vào cuối năm nay. Quyết định này được đưa ra sau khi doanh số của Kia K9 sụt giảm nghiêm trọng. Điều này đồng nghĩa với việc tập đoàn Hyundai sẽ giao hoàn toàn phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn cho Genesis. Đồng thời, s
Sự biến mất của K9 cũng khép lại tham vọng nhiều năm của Kia ở phân khúc xe sang. Ra mắt lần đầu vào năm 2012 để thay thế đàn anh Opirus, Kia K9 được phát triển trên nền tảng khung gầm dùng chung với Hyundai Equus và Genesis.
Sự biến mất của K9 cũng khép lại tham vọng nhiều năm của Kia ở phân khúc xe sang. Ra mắt lần đầu vào năm 2012 để thay thế đàn anh Opirus, Kia K9 được phát triển trên nền tảng khung gầm dùng chung với Hyundai Equus và Genesis.
Thế hệ thứ 2 của xe trình làng năm 2018 với nền tảng khung gầm chia sẻ cùng Genesis G80. Sau đó, xe được nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2021 và tiếp tục được làm mới vào năm 2024.
Thế hệ thứ 2 của xe trình làng năm 2018 với nền tảng khung gầm chia sẻ cùng Genesis G80. Sau đó, xe được nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2021 và tiếp tục được làm mới vào năm 2024.
Tuy nhiên, những lần nâng cấp này chỉ giúp mẫu xe kéo dài vòng đời mà không thể cải thiện đáng kể doanh số. Mẫu sedan đầu bảng của Kia chưa bao giờ đạt được thành công về mặt thương mại. Điều này cuối cùng đã buộc hãng phải xem xét lại tương lai của dòng xe K9 và hủy bỏ kế hoạch phát triển thế hệ kế tiếp.
Tuy nhiên, những lần nâng cấp này chỉ giúp mẫu xe kéo dài vòng đời mà không thể cải thiện đáng kể doanh số. Mẫu sedan đầu bảng của Kia chưa bao giờ đạt được thành công về mặt thương mại. Điều này cuối cùng đã buộc hãng phải xem xét lại tương lai của dòng xe K9 và hủy bỏ kế hoạch phát triển thế hệ kế tiếp.
Trong năm đầu tiên mở bán tại Hàn Quốc, tức là 2012, Kia K9 đạt doanh số 13.931 xe, mức cao nhất trong lịch sử của mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này. Đến năm 2018, khi thế hệ mới ra mắt, doanh số của xe phục hồi lên 11.843 chiếc.
Trong năm đầu tiên mở bán tại Hàn Quốc, tức là 2012, Kia K9 đạt doanh số 13.931 xe, mức cao nhất trong lịch sử của mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này. Đến năm 2018, khi thế hệ mới ra mắt, doanh số của xe phục hồi lên 11.843 chiếc.
Tuy nhiên, sau đó, lượng tiêu thụ của Kia K9 liên tục giảm mạnh, chỉ còn 1.581 xe trong năm 2025 và 734 xe trong nửa đầu năm 2026. Genesis G80 - mẫu xe có chung nền tảng kỹ thuật với Kia K9 - đạt doanh số 41.291 xe trong năm 2025 dù được định vị ở phân khúc cao cấp hơn.
Tuy nhiên, sau đó, lượng tiêu thụ của Kia K9 liên tục giảm mạnh, chỉ còn 1.581 xe trong năm 2025 và 734 xe trong nửa đầu năm 2026. Genesis G80 - mẫu xe có chung nền tảng kỹ thuật với Kia K9 - đạt doanh số 41.291 xe trong năm 2025 dù được định vị ở phân khúc cao cấp hơn.
Trong khi đó, Hyundai Grandeur - mẫu sedan hạng trung tiệm cận xe sang, sử dụng hệ dẫn động cầu trước và nằm cùng nhóm sản phẩm với Kia K8, bán được tới 71.775 xe trong cùng giai đoạn.
Trong khi đó, Hyundai Grandeur - mẫu sedan hạng trung tiệm cận xe sang, sử dụng hệ dẫn động cầu trước và nằm cùng nhóm sản phẩm với Kia K8, bán được tới 71.775 xe trong cùng giai đoạn.
Việc dừng sản xuất K9 sẽ giúp Kia giải phóng nguồn lực nghiên cứu và phát triển để tập trung vào các dự án có khả năng sinh lời cao hơn. Bên cạnh đó, dây chuyền sản xuất từng dành cho mẫu sedan này sẽ được chuyển sang phục vụ các dòng xe điện và xe chuyên dụng PBV (Purpose-Built Vehicle) trong tương lai.
Việc dừng sản xuất K9 sẽ giúp Kia giải phóng nguồn lực nghiên cứu và phát triển để tập trung vào các dự án có khả năng sinh lời cao hơn. Bên cạnh đó, dây chuyền sản xuất từng dành cho mẫu sedan này sẽ được chuyển sang phục vụ các dòng xe điện và xe chuyên dụng PBV (Purpose-Built Vehicle) trong tương lai.
Kia K9 chưa từng được trang bị hệ truyền động hybrid và chỉ sử dụng động cơ V6 kể từ khi phiên bản máy xăng V8 hút khí tự nhiên bị loại bỏ vào năm 2021. Tại thị trường Hàn Quốc, mẫu xe này hiện có giá khởi điểm từ 60,34 triệu Won (khoảng 1,05 tỷ đồng).
Kia K9 chưa từng được trang bị hệ truyền động hybrid và chỉ sử dụng động cơ V6 kể từ khi phiên bản máy xăng V8 hút khí tự nhiên bị loại bỏ vào năm 2021. Tại thị trường Hàn Quốc, mẫu xe này hiện có giá khởi điểm từ 60,34 triệu Won (khoảng 1,05 tỷ đồng).
Trong khi đó, Kia K9 phiên bản Masters cao cấp nhất sử dụng động cơ V6, tăng áp kép, dung tích 3.3L, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh, có giá 79,94 triệu Won (khoảng 1,39 tỷ đồng). Ở Việt Nam, mẫu sedan hạng sang này cũng từng được phân phối nhưng cũng đã sớm bị khai tử vì doanh số kém.
Trong khi đó, Kia K9 phiên bản Masters cao cấp nhất sử dụng động cơ V6, tăng áp kép, dung tích 3.3L, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh, có giá 79,94 triệu Won (khoảng 1,39 tỷ đồng). Ở Việt Nam, mẫu sedan hạng sang này cũng từng được phân phối nhưng cũng đã sớm bị khai tử vì doanh số kém.
Video: Xem chi tiết mẫu sedan hạng sang Kia K9 2025.
Tâm Võ
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