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Lý do nào khiến siêu SUV Defender OCTA bị cắt gần 100 mã lực?

Số hóa - Xe

Lý do nào khiến siêu SUV Defender OCTA bị cắt gần 100 mã lực?

Hãng xe sang Land Rover của Anh quốc đã buộc phải cắt gần 100 mã lực mà động cơ BMW V8 trên Defender OCTA tạo ra, để tuân thủ các quy định khí thải mới.

Nguyễn Chung
Land Rover không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải điều chỉnh công suất động cơ của Defender OCTA để tuân thủ các quy định khí thải nghiêm ngặt hơn. Tại châu Âu và một vài thị trường khác, động cơ do BMW sản xuất đang bị giảm công suất đáng kể.
Land Rover không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải điều chỉnh công suất động cơ của Defender OCTA để tuân thủ các quy định khí thải nghiêm ngặt hơn. Tại châu Âu và một vài thị trường khác, động cơ do BMW sản xuất đang bị giảm công suất đáng kể.
Trước đây, động cơ V8 tăng áp kép 4.4 lít sản sinh công suất mạnh mẽ 626 mã lực. Nhưng nay nó đã bị cắt 93 mã lực, đưa tổng công suất xuống còn 533 mã lực. Với công suất bị giảm tới gần 100 mã lực, đương nhiên hiệu năng đã bị ảnh hưởng.
Trước đây, động cơ V8 tăng áp kép 4.4 lít sản sinh công suất mạnh mẽ 626 mã lực. Nhưng nay nó đã bị cắt 93 mã lực, đưa tổng công suất xuống còn 533 mã lực. Với công suất bị giảm tới gần 100 mã lực, đương nhiên hiệu năng đã bị ảnh hưởng.
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100km/h của mẫu siêu SUV này giờ đây mất 4,4 giây, chậm hơn 0,4 giây so với trước đây. Tuy nhiên, Defender OCTA vẫn sản sinh mô-men xoắn 750Nm, vì vậy chỉ có công suất động cơ bị giảm để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6e-bis.
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100km/h của mẫu siêu SUV này giờ đây mất 4,4 giây, chậm hơn 0,4 giây so với trước đây. Tuy nhiên, Defender OCTA vẫn sản sinh mô-men xoắn 750Nm, vì vậy chỉ có công suất động cơ bị giảm để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6e-bis.
Mặc dù không mạnh mẽ như trước, động cơ V8 hybrid nhẹ giờ đây mang lại âm thanh trầm ấm hơn sau khi các kỹ sư của Land Rover đã tinh chỉnh hệ thống ống xả để tạo ra âm thanh mạnh mẽ hơn.
Mặc dù không mạnh mẽ như trước, động cơ V8 hybrid nhẹ giờ đây mang lại âm thanh trầm ấm hơn sau khi các kỹ sư của Land Rover đã tinh chỉnh hệ thống ống xả để tạo ra âm thanh mạnh mẽ hơn.
Đầu năm nay, chính BMW cũng đã phải giảm công suất động cơ trên mẫu M5 phiên bản châu Âu để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải khắt khe hơn. Tuy nhiên, động cơ 8 xi-lanh chỉ mất 41 mã lực, so với mức giảm 93 mã lực của Defender.
Đầu năm nay, chính BMW cũng đã phải giảm công suất động cơ trên mẫu M5 phiên bản châu Âu để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải khắt khe hơn. Tuy nhiên, động cơ 8 xi-lanh chỉ mất 41 mã lực, so với mức giảm 93 mã lực của Defender.
BMW đã có thể bù đắp cho công suất thấp hơn của động cơ bằng cách tăng công suất động cơ điện, giữ cho tổng công suất không thay đổi. Điều đó không xảy ra ở đây vì OCTA sử dụng cấu hình chỉ có động cơ V8 chứ không phải hệ thống truyền động hybrid cắm điện.
BMW đã có thể bù đắp cho công suất thấp hơn của động cơ bằng cách tăng công suất động cơ điện, giữ cho tổng công suất không thay đổi. Điều đó không xảy ra ở đây vì OCTA sử dụng cấu hình chỉ có động cơ V8 chứ không phải hệ thống truyền động hybrid cắm điện.
Điều đáng chú ý là động cơ V8 S68 của BMW cũng được sử dụng trên hai sản phẩm khác của Land Rover: Range Rover và Range Rover Sport. Động cơ này đã được thiết kế để đáp ứng tiêu chuẩn Euro 7 sắp tới, đảm bảo tuổi thọ lâu dài, có thể kéo dài đến những năm 2030.
Điều đáng chú ý là động cơ V8 S68 của BMW cũng được sử dụng trên hai sản phẩm khác của Land Rover: Range Rover và Range Rover Sport. Động cơ này đã được thiết kế để đáp ứng tiêu chuẩn Euro 7 sắp tới, đảm bảo tuổi thọ lâu dài, có thể kéo dài đến những năm 2030.
Các mẫu xe tiếp theo được trang bị động cơ V8 này sẽ là các phiên bản M Performance của X5 mới và dòng 7 Series được nâng cấp, cùng với X7 thế hệ thứ hai. Ngoài động cơ yếu hơn, thay đổi còn lại của Defender OCTA chỉ là thêm lựa chọn màu sơn mới là xanh lá Woolstone.
Các mẫu xe tiếp theo được trang bị động cơ V8 này sẽ là các phiên bản M Performance của X5 mới và dòng 7 Series được nâng cấp, cùng với X7 thế hệ thứ hai. Ngoài động cơ yếu hơn, thay đổi còn lại của Defender OCTA chỉ là thêm lựa chọn màu sơn mới là xanh lá Woolstone.
Tại thị trường Việt Nam, Defender OCTA đã được đưa về vào tháng 11/2025 theo diện nhập khẩu chính hãng từ Slovakia. Biến thể cao cấp nhất của dòng SUV địa hình Land Rover Defender sẽ trực tiếp cạnh tranh với những tên tuổi như Toyota Land Cruiser Prado, Lexus GX, Mercedes-Benz G-Class hay Ineos Grenadier.
Tại thị trường Việt Nam, Defender OCTA đã được đưa về vào tháng 11/2025 theo diện nhập khẩu chính hãng từ Slovakia. Biến thể cao cấp nhất của dòng SUV địa hình Land Rover Defender sẽ trực tiếp cạnh tranh với những tên tuổi như Toyota Land Cruiser Prado, Lexus GX, Mercedes-Benz G-Class hay Ineos Grenadier.
Theo thông tin từ website của Land Rover Việt Nam, mẫu siêu SUV Defender OCTA này có giá bán chính hãng từ 17,959 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn và 19,759 tỷ đồng cho bản Defender OCTA Edition One.
Theo thông tin từ website của Land Rover Việt Nam, mẫu siêu SUV Defender OCTA này có giá bán chính hãng từ 17,959 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn và 19,759 tỷ đồng cho bản Defender OCTA Edition One.
VIdeo: Xem chi tiết SUV Defender OCTA tại đại lý.
Nguyễn Chung
#Defender OCTA bị cắt gần 100 mã lực #xe sang Land Rover #Land Rover #Defender OCTA #công suất #khí thải

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