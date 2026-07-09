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[GALLERY] Toyota Camry "quốc dân" sắp có bản thể thao cực chất cho dân mê lái

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota Camry "quốc dân" sắp có bản thể thao cực chất cho dân mê lái

Hãng xe Toyota có thể đang chuẩn bị bổ sung một phiên bản mới cho dòng sedan cỡ D là Camry khi vừa nộp đơn đăng ký nhãn hiệu "Camry Apex" tại thị trường Mỹ.

Nguyễn Chung
Dòng xe sedan Camry mới đây vừa được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu "Camry Apex" tại Mỹ. Hồ sơ được nộp lên Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu (USPTO) vào ngày 30/6/2026, dành cho nhóm sản phẩm ôtô và các bộ phận liên quan.
Dòng xe sedan Camry mới đây vừa được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu "Camry Apex" tại Mỹ. Hồ sơ được nộp lên Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu (USPTO) vào ngày 30/6/2026, dành cho nhóm sản phẩm ôtô và các bộ phận liên quan.
Động thái này làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng Toyota phát triển một biến thể sedan Camry mang phong cách thể thao hơn. Tuy nhiên, nếu nhìn vào tiền lệ của Corolla Apex Edition, đây có thể không phải là một mẫu xe hiệu năng cao theo đúng nghĩa.
Động thái này làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng Toyota phát triển một biến thể sedan Camry mang phong cách thể thao hơn. Tuy nhiên, nếu nhìn vào tiền lệ của Corolla Apex Edition, đây có thể không phải là một mẫu xe hiệu năng cao theo đúng nghĩa.
Trước đây, Toyota từng ra mắt Corolla Apex Edition vào năm 2021 với số lượng giới hạn 6.000 chiếc. Phiên bản này không được nâng cấp công suất động cơ, mà tập trung vào việc cải thiện cảm giác lái thông qua hệ thống treo thể thao, giảm xóc tinh chỉnh, hệ thống lái được hiệu chỉnh riêng và chiều cao gầm xe thấp hơn.
Trước đây, Toyota từng ra mắt Corolla Apex Edition vào năm 2021 với số lượng giới hạn 6.000 chiếc. Phiên bản này không được nâng cấp công suất động cơ, mà tập trung vào việc cải thiện cảm giác lái thông qua hệ thống treo thể thao, giảm xóc tinh chỉnh, hệ thống lái được hiệu chỉnh riêng và chiều cao gầm xe thấp hơn.
Nếu áp dụng công thức tương tự lên Camry, nhiều khả năng Camry Apex vẫn sử dụng hệ truyền động hybrid hiện tại với công suất 225 mã lực hoặc 232 mã lực trên phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD). Những thay đổi, nếu có, sẽ chủ yếu tập trung vào khung gầm, hệ thống treo và các chi tiết thiết kế nhằm mang đến cảm giác lái thể thao hơn.
Nếu áp dụng công thức tương tự lên Camry, nhiều khả năng Camry Apex vẫn sử dụng hệ truyền động hybrid hiện tại với công suất 225 mã lực hoặc 232 mã lực trên phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD). Những thay đổi, nếu có, sẽ chủ yếu tập trung vào khung gầm, hệ thống treo và các chi tiết thiết kế nhằm mang đến cảm giác lái thể thao hơn.
Một chi tiết đáng chú ý là Toyota từng trưng bày một biến thể Camry mang phong cách thể thao tại triển lãm SEMA 2025 ở Las Vegas. Vì vậy, hồ sơ đăng ký nhãn hiệu mới được xem là tín hiệu cho thấy hãng xe Nhật Bản có thể đang nghiêm túc đưa phiên bản này lên dây chuyền sản xuất.
Một chi tiết đáng chú ý là Toyota từng trưng bày một biến thể Camry mang phong cách thể thao tại triển lãm SEMA 2025 ở Las Vegas. Vì vậy, hồ sơ đăng ký nhãn hiệu mới được xem là tín hiệu cho thấy hãng xe Nhật Bản có thể đang nghiêm túc đưa phiên bản này lên dây chuyền sản xuất.
Dẫu vậy, việc đăng ký nhãn hiệu không đồng nghĩa một mẫu xe sedan Toyota Camry thể thao mới này chắc chắn sẽ ra mắt. Hiện Toyota vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về sự tồn tại của Camry Apex.
Dẫu vậy, việc đăng ký nhãn hiệu không đồng nghĩa một mẫu xe sedan Toyota Camry thể thao mới này chắc chắn sẽ ra mắt. Hiện Toyota vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về sự tồn tại của Camry Apex.
Giới chuyên môn cho rằng nếu Toyota muốn tạo nên một chiếc xe sedan Camry thể thao thực sự hấp dẫn, hãng có thể cân nhắc phát triển phiên bản mang DNA của TRD hoặc Gazoo Racing mang đậm phong cách hơn.
Giới chuyên môn cho rằng nếu Toyota muốn tạo nên một chiếc xe sedan Camry thể thao thực sự hấp dẫn, hãng có thể cân nhắc phát triển phiên bản mang DNA của TRD hoặc Gazoo Racing mang đậm phong cách hơn.
Thậm chí sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid từ RAV4 Plug-In Hybrid nhằm cải thiện khả năng tăng tốc. Đây được xem là phương án thay thế xứng đáng cho phiên bản Camry V6 đã bị khai tử trước đó. Đây được xem là phương án thay thế xứng đáng cho phiên bản Camry V6 đã bị khai tử trước đó.
Thậm chí sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid từ RAV4 Plug-In Hybrid nhằm cải thiện khả năng tăng tốc. Đây được xem là phương án thay thế xứng đáng cho phiên bản Camry V6 đã bị khai tử trước đó. Đây được xem là phương án thay thế xứng đáng cho phiên bản Camry V6 đã bị khai tử trước đó.
Nếu trở thành hiện thực, Toyota Camry Apex có thể sẽ là lựa chọn dành cho những khách hàng yêu thích sự cân bằng giữa tính thực dụng của một mẫu sedan cỡ D và cảm giác lái thể thao hơn so với phiên bản tiêu chuẩn.
Nếu trở thành hiện thực, Toyota Camry Apex có thể sẽ là lựa chọn dành cho những khách hàng yêu thích sự cân bằng giữa tính thực dụng của một mẫu sedan cỡ D và cảm giác lái thể thao hơn so với phiên bản tiêu chuẩn.
Video: Xem chi tiết mẫu xe Toyota Camry GT-S thể thao phiên bản concept.
Nguyễn Chung
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