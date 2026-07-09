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[VIDEO] Cú sốc tài chính: Ngân hàng Thế giới ngừng cho vay với Trung Quốc từ 2031

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[VIDEO] Cú sốc tài chính: Ngân hàng Thế giới ngừng cho vay với Trung Quốc từ 2031

Ngân hàng Thế giới sẽ dừng cho vay Trung Quốc từ 2031, hạn chế vay hai tỉ đô la. Mỹ hoan nghênh bước đi này phản ánh sự phát triển của Bắc Kinh.

Minh Quân - Hà Anh
#Chấm dứt vay vốn Ngân hàng Thế giới #Ảnh hưởng đến quan hệ Trung Quốc và Mỹ #Hạn mức vay tài chính Trung Quốc #Phát triển kinh tế Bắc Kinh #Chính sách tài chính quốc tế

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