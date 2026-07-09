Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Malaysia mất cân bằng cung cầu nhà ở, 32.800 căn tồn kho
Thứ trưởng Nhà ở Malaysia cho biết có 32.800 căn tồn kho trị giá 16,3 tỷ ringgit, trong khi nhu cầu nhà giá rẻ vẫn cao trong quý I/2026.
Thứ trưởng Nhà ở Malaysia cho biết có 32.800 căn tồn kho trị giá 16,3 tỷ ringgit, trong khi nhu cầu nhà giá rẻ vẫn cao trong quý I/2026.
Thứ trưởng Nhà ở Malaysia cho biết có 32.800 căn tồn kho trị giá 16,3 tỷ ringgit, trong khi nhu cầu nhà giá rẻ vẫn cao trong quý I/2026.
Bộ Công Thương đề xuất áp dụng giá điện theo giờ (TOU) cho hộ gia đình để thúc đẩy sử dụng điện hợp lý và tiết kiệm hơn.
Ngân hàng Nhà nước nâng hạn mức vay qua kênh điện tử lên 400 triệu đồng từ ngày 15/8/2026, giúp người dân dễ dàng tiếp cận tài chính hơn.
Lạm phát Iran tháng 6/2026 đạt 88,6%, giá thịt đỏ tăng 178%, do chiến sự và trừng phạt ảnh hưởng nền kinh tế.
Từ 1/7, Hà Nội tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho 9,2 triệu dân, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, huy động nhiều bệnh viện lớn tham gia.
Dù xăng RON 95 giảm mạnh, giá phở và cước xe tại Hà Nội vẫn giữ nguyên. Khám phá nguyên nhân qua phân tích chuyên gia.
Từ 1/7, quy định mới về thu phí bản quyền âm nhạc có hiệu lực. Luật sư Hoàng Hà cho biết chủ quán có quyền yêu cầu tổ chức xuất trình giấy tờ.
EVN báo cáo lương bình quân công ty mẹ đạt 479 triệu đồng/năm, phản ánh mức thu nhập và doanh thu của tập đoàn điện lực Việt Nam.
Ngày 30/6, đồng yen Nhật chạm mức thấp nhất 40 năm ở 162 yen/USD. Bộ Tài chính Nhật Bản đứng trước áp lực can thiệp khi chênh lệch lãi suất Mỹ-Nhật vẫn rất lớn.
Golden Gate, Viettel Post và nhiều ngân hàng giảm hàng nghìn lao động để tái cơ cấu, số hóa, phản ánh xu hướng chuyển đổi doanh nghiệp năm 2025.
Thứ trưởng Nhà ở Malaysia cho biết có 32.800 căn tồn kho trị giá 16,3 tỷ ringgit, trong khi nhu cầu nhà giá rẻ vẫn cao trong quý I/2026.
Bộ Công Thương đề xuất áp dụng giá điện theo giờ (TOU) cho hộ gia đình để thúc đẩy sử dụng điện hợp lý và tiết kiệm hơn.
Ngân hàng Nhà nước nâng hạn mức vay qua kênh điện tử lên 400 triệu đồng từ ngày 15/8/2026, giúp người dân dễ dàng tiếp cận tài chính hơn.
Lạm phát Iran tháng 6/2026 đạt 88,6%, giá thịt đỏ tăng 178%, do chiến sự và trừng phạt ảnh hưởng nền kinh tế.
Từ 1/7, Hà Nội tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho 9,2 triệu dân, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, huy động nhiều bệnh viện lớn tham gia.
Dù xăng RON 95 giảm mạnh, giá phở và cước xe tại Hà Nội vẫn giữ nguyên. Khám phá nguyên nhân qua phân tích chuyên gia.
Từ 1/7, quy định mới về thu phí bản quyền âm nhạc có hiệu lực. Luật sư Hoàng Hà cho biết chủ quán có quyền yêu cầu tổ chức xuất trình giấy tờ.
EVN báo cáo lương bình quân công ty mẹ đạt 479 triệu đồng/năm, phản ánh mức thu nhập và doanh thu của tập đoàn điện lực Việt Nam.
Ngày 30/6, đồng yen Nhật chạm mức thấp nhất 40 năm ở 162 yen/USD. Bộ Tài chính Nhật Bản đứng trước áp lực can thiệp khi chênh lệch lãi suất Mỹ-Nhật vẫn rất lớn.
Golden Gate, Viettel Post và nhiều ngân hàng giảm hàng nghìn lao động để tái cơ cấu, số hóa, phản ánh xu hướng chuyển đổi doanh nghiệp năm 2025.
Mỹ và Iran đã ký thỏa thuận điện tử từ ngày 14/6 để chấm dứt xung đột qua mạng, lễ ký chính thức dự kiến tại Thụy Sĩ ngày 19/6.
Hệ sinh thái Bkav đối mặt nhiều khó khăn với nợ nần, công ty chậm đóng bảo hiểm xã hội và trái phiếu quá hạn gần 180 tỷ đồng.
Ngày 12/6, SpaceX IPO trên Nasdaq, vốn hóa vượt 2.000 tỷ USD, nhưng các cảnh báo về rủi ro bong bóng vẫn đang hiện hữu.
Ngân hàng Nhà nước công bố tiền gửi doanh nghiệp giảm hơn 166.000 tỷ đồng trong quý I, trong khi người dân tăng gửi tiết kiệm gần 226.000 tỷ, khiến thanh khoản ngân hàng chịu áp lực lớn.
Ngày 14/6, Anh, Pháp, Đức và Ý hoan nghênh thỏa thuận Mỹ-Iran, kêu gọi mở lại eo biển Hormuz để duy trì hòa bình và an ninh khu vực.
Giá cả hàng loạt dịch vụ tại TP HCM từ ăn uống, xe công nghệ Grab, be đến giặt sấy đồng loạt tăng. Chuyên gia Đinh Thế Hiển nhận định đây là xu hướng khó tránh khi CPI 5 tháng đầu năm tăng 4,31%.
Cơ quan an ninh mạng Trung Quốc triệt phá đường dây phát tán mã độc Cáo bạc tại Cát Lâm và Sơn Đông, gây thiệt hại hơn 10 triệu nhân dân tệ, 42 nghi phạm bị bắt.
Hơn 5 triệu thuê bao bị khóa một chiều từ ngày 15-6 do các nhà mạng thực hiện xác thực thông tin, kiểm soát sim rác theo Thông tư 08.
Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 do xung đột Mỹ-Iran kéo dài, khiến eo biển Hormuz tê liệt và chuỗi cung ứng đứt gãy.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thừa nhận vi phạm tinh vi, lợi nhuận sụt giảm nghiêm trọng do các vụ bắt giữ lãnh đạo.
Chính phủ Việt Nam hướng tới có 10 doanh nghiệp công nghệ tỷ USD đến năm 2030, nhấn mạnh nhân lực và đầu tư nghiên cứu.