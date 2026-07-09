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[VIDEO] Malaysia mất cân bằng cung cầu nhà ở, 32.800 căn tồn kho

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[VIDEO] Malaysia mất cân bằng cung cầu nhà ở, 32.800 căn tồn kho

Thứ trưởng Nhà ở Malaysia cho biết có 32.800 căn tồn kho trị giá 16,3 tỷ ringgit, trong khi nhu cầu nhà giá rẻ vẫn cao trong quý I/2026.

Minh Quân - Hà Anh
#Cung cầu nhà ở Malaysia #Tồn kho nhà ở cao #Nhu cầu nhà giá rẻ #Chính sách nhà ở #Thị trường bất động sản

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