Phát hiện hàng nghìn linh kiện ô tô giả mạo thương hiệu Bosch tại Quảng Ninh

Ngày 9/7, thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, hơn 2.100 đầu kim và kim phun đầu động cơ diesel ô tô tải mang nhãn hiệu BOSCH, trị giá gần 1 tỷ đồng, vừa bị Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phát hiện tại một doanh nghiệp ở Quảng Ninh. Đáng chú ý, trong khi trên sản phẩm thể hiện nhãn hiệu BOSCH thì hóa đơn giá trị gia tăng lại ghi tên hàng hóa là "Bloss" và "Boss". Kết quả xác minh của đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu xác định toàn bộ lô hàng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu BOSCH đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Qua kiểm tra địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Toàn Thùy tại phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh, Đoàn kiểm tra thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phát hiện doanh nghiệp đang bày bán số lượng lớn kim phun đầu động cơ diesel ô tô tải và bộ phận của kim phun mang nhãn hiệu BOSCH.

Đối chiếu hàng hóa thực tế với hóa đơn, chứng từ do doanh nghiệp xuất trình, Đoàn kiểm tra phát hiện dấu hiệu bất thường khi trên sản phẩm thể hiện nhãn hiệu BOSCH, trong khi hóa đơn giá trị gia tăng lại ghi tên hàng hóa là "Bloss" và "Boss", không trùng khớp với nhãn hiệu được gắn trên hàng hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp đang kinh doanh 1.915 đầu kim và 277 kim phun đầu động cơ diesel ô tô tải mang nhãn hiệu BOSCH. Theo hồ sơ doanh nghiệp cung cấp, tổng trị giá lô hàng gần 1 tỷ đồng, trong đó 1.915 đầu kim trị giá hơn 517 triệu đồng và 277 kim phun trị giá hơn 465 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra phát hiện dấu hiệu không đồng nhất về hồ sơ giấy tờ và sản phẩm tại cơ sở kinh doanh. Ảnh DMS

Đại diện doanh nghiệp khai nhận toàn bộ số hàng hóa được mua từ Công ty TNHH Logistics GT (phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Để xác minh tính hợp pháp của nhãn hiệu, Đoàn kiểm tra đã gửi văn bản đến Công ty TNHH Tư vấn THB - đơn vị đại diện theo ủy quyền của Robert Bosch GmbH tại Việt Nam để xác minh tính hợp pháp của nhãn hiệu.

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và hàng hóa do Đoàn kiểm tra cung cấp, Công ty TNHH Tư vấn THB xác định toàn bộ 1.915 đầu kim và 277 kim phun mang nhãn hiệu BOSCH bị tạm giữ đều là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu BOSCH của Robert Bosch GmbH đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Toàn bộ đầu kim và kim phun mang nhãn hiệu BOSCH bị tạm giữ đều là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Ảnh DMS

Vụ việc cho thấy các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng tinh vi khi đối tượng sử dụng chứng từ với tên hàng hóa khác với nhãn hiệu thể hiện trên sản phẩm nhằm hợp thức hóa nguồn gốc, che giấu hành vi vi phạm và gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát.

Do vụ việc có dấu hiệu hình sự theo Điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2025, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ phối hợp các cơ quan liên quan, hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Cục tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với nhóm hàng linh kiện, phụ tùng ô tô nhằm ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh.