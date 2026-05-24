Các hãng xe tại Việt Nam nói gì về ôtô của mình với xăng sinh học E10?

Mới đây, các thương hiệu ôtô lớn đang có mặt tại Việt Nam đã đưa ra thông tin chính thức trấn an các khách hàng của mình liên quan đến xăng sinh học E10.

Video: Xăng E10 là gì? Làm sao để biết xe dùng được xăng E10?

Lộ trình áp dụng xăng sinh học E10 và dừng bán xăng khoáng trên toàn quốc từ ngày 1/6 tới khiến nhiều người dùng ôtô, xe máy không khỏi lo lắng về khả năng tương thích của các loại nhiên liệu mới này. Dù nhiều chuyên gia cũng như các chủ xe lâu năm đã có đánh giá, nhận định về khả năng sử dụng xăng E10 trên phương tiện giao thông tại Việt Nam, nhưng lời khẳng định và trấn an từ các hãng xe vẫn là điều quan trọng nhất.

Xăng E10 có phù hợp với các dòng xe xăng hiện tại ở Việt Nam

Trong giai đoạn chuyển sang sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam, các doanh nghiệp phân phối xe chính hãng đã đưa ra những thông tin nhằm trấn an khách hàng trước đây nhằm đảm bảo việc duy trì sử dụng phương tiện liên tục mà không cần lo lắng về các vấn đề xăng sinh học E10.

Lộ trình áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026.

Theo đó, hầu hết các thương hiệu xe đều cho biết ôtô và xe máy đang được phân phối chính hãng hiện nay đều tương thích với xăng sinh học E10 RON 95 (xăng pha tối đa 10% ethanol) mà không cần cải tạo kỹ thuật hay lắp đặt thêm bất kỳ thiết bị chuyển đổi nào.

Cụ thể, Toyota Việt Nam (TMV) cho biết "khách hàng có thể yên tâm sử dụng xăng E10 cho các sản phẩm ôtô của thương hiệu này", bao gồm cả xe mới và xe đã qua sử dụng được sản xuất trong và sau năm 1997.

Đại diện Hyundai Thành Công Việt Nam cũng cho biết các xe xăng được nhập khẩu và lắp ráp trong nước của thương hiệu Hyundai đều có thể sử dụng nhiên liệu xăng sinh học E10 phù hợp với tiêu chuẩn nhiên liệu áp dụng trên nhiều thị trường toàn cầu. Ngoài ra, đại diện hãng cũng nhấn mạnh: Hệ thống nhiên liệu trên xe, bao gồm các chi tiết như đường ống dẫn nhiên liệu, bơm nhiên liệu, kim phun và vật liệu làm kín, đã được nghiên cứu và kiểm nghiệm để đảm bảo khả năng vận hành ổn định với loại nhiên liệu này".

Người dùng cần theo dõi sách hướng dẫn sử dụng trên ôtô hoặc thông tin mặt trong của nắp cửa đổ xăng sẽ là nơi có gắn chỉ thị sử dụng nhiên liệu.

Các thương hiệu thuộc tập đoàn Geely (Lynk&Co, Geely, Volvo...) được Tasco Auto phân phối chính hãng tại Việt Nam cũng có những thông báo tương tự. Thương hiệu mới - Geely Việt Nam cho biết, các dòng xe của hãng sử dụng động cơ xăng và hybrid "đã trải qua quá trình thử nghiệm thực tế với nhiên liệu E10 cũng như điều kiện vận hành tại Việt Nam trước khi đưa ra khuyến nghị sử dụng. Vì vậy, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm trong quá trình sử dụng phương tiện với loại nhiên liệu này".

Trong khi đó ở phân khúc xe hạng sang, Audi Việt Nam cũng đã xác nhận xăng E10 có thể dùng trên hầu hết các mẫu xe kể từ hãng được phân phối chính thức tại Việt Nam (từ năm 2008), ngoại trừ một số trường hợp cụ thể (ôtô sử dụng động cơ phun xăng trực tiếp thế hệ đầu - FSI) được phân phối không chính thức trước đó, gồm: A2 1.6 FSI (2003 - 2005), A3 1.6 FSI / 2.0 FSI (2004), A4 2.0 FSI (2003 - 2004), A4 Saloon và Avant (sản xuất từ năm 2001 - 2008 có trang bị bộ sưởi đỗ xe - OEM parking heater).

Riêng với mẫu Honda Civic Type R, nhà phân phối chính hãng HVN khuyến cáo khách hàng sử dụng xăng có trị số Octan từ 95 trở lên, như E10 RON 95.

Honda Việt Nam (HVN) với dải sản phẩm gồm cả ôtô và xe máy đã đưa ra thông tin chi tiết và cụ thể hơn. Đối với các sản phẩm ôtô do Honda Việt Nam phân phối chính thức, khi sử dụng xăng sinh học E10 đáp ứng tiêu chuẩn theo QCVN 01:2022/BKHCN, khách hàng không cần lắp thêm bất kỳ thiết bị hay phụ gia bổ sung nào cho xe.

Bên cạnh đó, việc sử dụng xăng E10 phù hợp tiêu chuẩn không làm gia tăng chi phí bảo hành hoặc bảo dưỡng, với điều kiện khách hàng sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn chất lượng, các loại phụ gia sử dụng để pha xăng không chì, xăng E5, xăng E10 (và cả nhiên liệu diezen và nhiên liệu diezen B5) phải đảm bảo phù hợp với các quy định về an toàn, sức khoẻ, môi trường và không được gây hư hỏng cho động cơ và hệ thống tồn trữ nhiên liệu...

Riêng với mẫu Civic Type R, HVN khuyến cáo khách hàng sử dụng xăng có trị số Octan từ 95 trở lên, như E10 RON 95.

Xăng E10 có điều gì đáng lo ngại, phòng tránh ra sao?

Tuy khẳng định các ôtô đều có thể sử dụng xăng E10 nhưng các hãng xe vẫn thông tin một số lo ngại cũng như khuyến cáo riêng khi sử dụng xăng sinh học mới trên các ôtô hiện nay tại Việt Nam. Theo đó, một số hãng cho biết xăng E10 có thể khiến hao nhiên liệu nhiều hơn so với trước đây. Cụ thể, Audi Việt Nam cho biết "xe có thể tăng nhẹ mức tiêu thụ thêm 1% - 3% so với xăng thông thường do mật độ năng lượng thấp hơn".

Tuy khẳng định các ôtô đều có thể sử dụng xăng E10 nhưng các hãng xe vẫn thông tin một số lo ngại cũng như khuyến cáo riêng khi sử dụng xăng sinh học mới.

Đáng chú ý, khách hàng cũng có lo ngại lớn hơn khi Ethanol trong xăng E10 có đặc tính hút ẩm cao hơn xăng thường. Điều này dẫn đến hiện tượng phân tách nước và tách lớp nhiên liệu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đánh lửa và độ bền của hệ thống bơm xăng.

Hãng xe Đức cho biết khuyến nghị từ các chuyên gia dành cho các xe ít sử dụng: "Người dùng chỉ nên đổ khoảng từ 1/3 đến 1/2 bình nhiên liệu để hạn chế hiện tượng hút ẩm và phân tách nước trong bình xăng. Ngoài ra, có thể sử dụng các chất phụ gia đã được kiểm chứng nhằm hỗ trợ hạn chế tính hút ẩm của nhiên liệu E10".

Bên cạnh đó, các hãng xe cũng khẳng định xe không cần phải lắp thêm bất kỳ thiết bị, cải tạo kỹ thuật hay bổ sung phụ gia trong quá trình sử dụng xăng E10; đồng thời, xe cũng không phát sinh thêm chi phí bảo hành hay bảo dưỡng định kỳ với điều kiện sử dụng đúng nhiên liệu theo khuyến cáo từ nhà sản xuất.

Những mẫu ôtô đời cũ, sâu như Mazda 626 đời 2002 không nên đổ xăng E10.

Với trường hợp sử dụng xe thông thường, các hãng đều thông báo khách hàng cần tuân thủ khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng của mỗi mẫu xe, sử dụng đúng loại nhiên liệu được thông tin trong tài liệu hướng dẫn kèm theo xe hoặc theo nhãn dán trên nắp bình nhiên liệu.

Ngoài ra, chủ xe cũng nên sử dụng các loại nhiên liệu, đặc biệt là xăng E10, tại các hệ thống phân phối xăng dầu uy tín để đảm bảo chất lượng và hạn chế tạp chất hoặc độ ẩm ảnh hưởng đến hệ thống nhiên liệu trên các xe. Với các vật tư tiêu hao và các hạng mục bảo dưỡng, khách hàng sử dụng xe không cần thay đổi gì so với trước đây, nhưng nên chú ý hơn đến các hạng mục liên quan đến hệ thống nhiên liệu như lọc nhiên liệu, kim phun, bơm nhiên liệu và các chi tiết liên quan.

Bên cạnh các hãng trên, nhiều doanh nghiệp kinh doanh ôtô và xe máy cũng đã thông báo khá tương đồng về khả năng tương thích của xe với xăng E10 mới. Có thể thấy, nếu sử dụng nhiên liệu sinh học đúng tiêu chuẩn và bảo dưỡng thường xuyên, các phương tiện giao thông sẽ có thể yên tâm giữ thói quen sử dụng như trước đây.

Một số lưu ý cho người tiêu dùng khi sử dụng xăng sinh học E10 A95: - Mua nhiên liệu ở cây xăng từ các nguồn có uy tín và đảm bảo chất lượng (ethanol 10%)

- Sử dụng nhiên liệu đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất

- Mua phụ tùng (liên quan hệ thống nhiên liệu) đúng chuẩn của nhà sản xuất, không mua phụ tùng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

- Bảo dưỡng xe định kỳ, đúng thời hạn, điều này không chỉ giúp xe hoạt động bền bỉ mà còn sớm phát hiện các vấn đề liên quan

- Nếu được, có thể tính toán lộ trình để cân đối lượng xăng còn lại để lâu trong bình, tránh trường hợp đến thời điểm tách nước của xăng sinh học (khoảng 3-4 tuần)





​