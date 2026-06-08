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[VIDEO] Đề xuất giảm trừ thuế y tế, giáo dục tối đa 47 triệu/năm

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[VIDEO] Đề xuất giảm trừ thuế y tế, giáo dục tối đa 47 triệu/năm

Bộ Tài chính đề xuất giảm trừ y tế 23 triệu, giáo dục 24 triệu/năm. Kiến nghị điều chỉnh tự động từ Viện Hàn lâm và Deloitte.

Minh Quân - Hà Anh
#Giảm trừ thuế y tế và giáo dục #Chính sách thuế cá nhân #Đề xuất của Bộ Tài chính #Kiến nghị tự động điều chỉnh #Ảnh hưởng đến người tiêu dùng

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