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[VIDEO] Android chặn cuộc gọi giả mạo bằng xác thực phần cứng mới

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[VIDEO] Android chặn cuộc gọi giả mạo bằng xác thực phần cứng mới

Google cập nhật ứng dụng Điện thoại trên Android 12+ sử dụng xác thực phần cứng RCS để cảnh báo cuộc gọi giả mạo, nâng cao bảo vệ người dùng.

Minh Quân - Hà Anh
#Chặn cuộc gọi giả mạo trên Android #Xác thực phần cứng RCS #Bảo vệ người dùng khỏi cuộc gọi giả mạo #Cập nhật ứng dụng Điện thoại Android 12+ #Vấn đề hiển thị video trình duyệt

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