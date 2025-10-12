Hà Nội

Kho tri thức

Vì sao Quách Tĩnh kém thông minh nhưng học võ công siêu đẳng?

Không nhanh nhạy như nhiều cao thủ khác, Quách Tĩnh vẫn trở thành bậc anh hùng lừng lẫy. Nguyên nhân sâu xa khiến nhiều người ngạc nhiên và thán phục.

Theo Quốc Tiệp/Người Đưa Tin

Trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu của cố nhà văn Kim Dung có mô tả rằng, Quách Tĩnh tuy trí tuệ không bằng người khác lúc nào cũng bị gọi là tên ngốc, đến sư phụ của chàng cũng có lúc chê chàng ngốc, không chỉ khả năng lĩnh hội võ công kém, còn ngốc nghếch trong đối nhân xử thế, không có tâm cơ, thiếu sự khéo léo, không biết cách tính toán cho bản thân. Tuy nhiên, chính vì không biết mưu mô tính toán, lại anh rất cần cù, chăm chỉ nên đã tạo thành phúc khí.

Quách Tĩnh là người ngốc nghếch.
Quách Tĩnh là người ngốc nghếch.

Vận may của Quách Tĩnh là vô cùng lớn, từ một kẻ khù khờ lại trở thành ý trung nhân của công chúa Hoa Tranh, được Thành Cát Tư Hãn phong làm Kim Đao phò mã.

Khi Quách Tĩnh tặng ngựa quý cho Hoàng Dung, Hoàng Dung vẫn đang cải trang thành một cậu bé ăn mày, lúc đó Quách Tĩnh chỉ xuất phát từ tình huynh đệ, chứ chưa từng nghĩ đến việc lấy lòng mỹ nhân. Từ một kẻ không tên tuổi trên giang hồ Quách Tĩnh lại lọt vào mắt xanh của thiếu nữ xinh đẹp Đào Hoa đảo.

Lúc Quách Tĩnh và Hoàng Dung gặp Hồng Thất Công. Ban đầu, Hồng Thất Công không hề muốn nhận Quách Tĩnh làm đệ tử bởi lí do lúc đó tư chất của Quách Tĩnh rất kém. Điều này khiến Hoàng Dung bực bội, một mặt nàng dùng kế khích tướng bắt Quách Tĩnh không được bỏ cuộc, mặt khác lại dùng thức ăn mê hoặc lão ăn mày để ông chịu truyền lại võ công cho phu quân tương lai. Nói cách khác, nếu không phải là Hoàng Dung can thiệp thì chắc Quách Tĩnh chẳng khi nào nghĩ đến con đường trở thành một đại cao thủ võ công uy chấn giang hồ.

Vì không biết mưu mô tính toán, lại anh rất cần cù, chăm chỉ nên Quách Tĩnh thường gặp may.
Vì không biết mưu mô tính toán, lại anh rất cần cù, chăm chỉ nên Quách Tĩnh thường gặp may.

Sau này Quách Tĩnh cũng không màng nguy hiểm, hút sạch máu độc trên người Chu Bá Thông, vì anh ta trọng tình trọng nghĩa, chứ không phải vì Cửu âm chân kinh. Vì thế chàng kết nghĩa huynh đệ được với Chu Bá Thông, học được song thủ hổ bác do chính Chu Bá Thông dạy.

Nhờ thật thà mà Quách Tĩnh lấy được Hoàng Dung, con gái Hoàng Dược Sư (một trong Thiên hạ ngũ tuyệt) làm vợ, sinh được ba người con: Quách Phù, Quách Tương và Quách Phá Lỗ.

Quách Tĩnh và Hoàng Dung.
Quách Tĩnh và Hoàng Dung.

Quách Tĩnh dù là người chậm chạp, ngốc nghếch nhưng chăm chỉ, chân thật, dũng cảm, hay làm việc nghĩa, không biết mưu mô tính toán. Nên chàng nhận được sự yêu quý từ nhiều người vì thế mà Quách Tĩnh học được võ công của Giang nam thất quái, nội lực của Toàn chân giáo, Hàng long thập bát chưởng của Hồng Thất Công dạy, Song thủ hổ bác và 72 Lộ không minh quyền do Chu Bá Thông dạy. Ngoài ra chàng còn được Chu Bá Thông truyền cho cả quyển thượng và hạ của Cửu âm chân kinh. Luận về võ công thì Quách Tĩnh là vô địch đương thời với rất nhiều tuyệt học.

Trong tiểu thuyết Thần điêu đại hiệp, Quách Tĩnh là một tướng quân bảo vệ thành Tương Dương, sau này khi Tương Dương thất thủ chàng cùng thê tử mình là Hoàng Dung tự vẫn.

