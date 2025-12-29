Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kỳ lạ chiếc bình cổ 4.000 tuổi được phát hiện trên núi Thụy Sĩ

Kho tri thức

Kỳ lạ chiếc bình cổ 4.000 tuổi được phát hiện trên núi Thụy Sĩ

Chiếc bình cổ có thể liên quan đến người chăn cừu hoặc lữ khách, hé lộ bí ẩn về cuộc sống của người xưa trong vùng núi cao Bernese Alps.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Một nhóm các chuyên gia đến từ Viện Nghiên Cứu Atlas Obscura làm việc tại dãy núi Bernese Alps ở Thụy Sĩ bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Atlas Obscura.
Một nhóm các chuyên gia đến từ Viện Nghiên Cứu Atlas Obscura làm việc tại dãy núi Bernese Alps ở Thụy Sĩ bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Atlas Obscura.
Sau khi làm sạch rồi tiến hành thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu, kết quả cho thấy, đó là một chiếc bình đựng thức ăn cổ. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Atlas Obscura.
Sau khi làm sạch rồi tiến hành thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu, kết quả cho thấy, đó là một chiếc bình đựng thức ăn cổ. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Atlas Obscura.
Chiếc bình đựng thức ăn này được cho là có niên đại khoảng 4.000 năm tuổi. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Atlas Obscura.
Chiếc bình đựng thức ăn này được cho là có niên đại khoảng 4.000 năm tuổi. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Atlas Obscura.
Về cơ bản, chiếc bình có đường kính 20 cm, được làm từ gỗ thông, liễu và gỗ cây tùng kết hợp lại. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Atlas Obscura.
Về cơ bản, chiếc bình có đường kính 20 cm, được làm từ gỗ thông, liễu và gỗ cây tùng kết hợp lại. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Atlas Obscura.
Theo nhà khoa học Sarah Laskow của Atlas Obscura, nhóm nghiên cứu tin rằng, chiếc bình này là một vật đựng thức ăn. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Atlas Obscura.
Theo nhà khoa học Sarah Laskow của Atlas Obscura, nhóm nghiên cứu tin rằng, chiếc bình này là một vật đựng thức ăn. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Atlas Obscura.
Khi tìm kiếm rồi tách lọc, phân tích chất cặn bên trong, các nhà nghiên cứu tìm thấy dấu vết của ngũ cốc. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Atlas Obscura.
Khi tìm kiếm rồi tách lọc, phân tích chất cặn bên trong, các nhà nghiên cứu tìm thấy dấu vết của ngũ cốc. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Atlas Obscura.
Các nhà nghiên cứu cho biết, họ không thể giải thích tại sao chiếc bình lại được tìm thấy trên sườn núi. Nhiều khả năng cho thấy, nó có thể thuộc về một người chăn cừu đang trông coi đàn cừu của mình, hoặc một người lữ khách đi ngang qua vùng núi. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Atlas Obscura.
Các nhà nghiên cứu cho biết, họ không thể giải thích tại sao chiếc bình lại được tìm thấy trên sườn núi. Nhiều khả năng cho thấy, nó có thể thuộc về một người chăn cừu đang trông coi đàn cừu của mình, hoặc một người lữ khách đi ngang qua vùng núi. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Atlas Obscura.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
#Chiếc bình #thức ăn #gỗ #núi #ngũ cốc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT