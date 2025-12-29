Hà Nội

Bốn cây cảnh quả mọng dễ tăng vận may cho gia chủ

Kho tri thức

Bốn loại cây cảnh dễ trồng, tượng trưng cho sự thịnh vượng và bình an, giúp ban công nhà bạn trở thành nơi phát tài và giữ gìn năng lượng tích cực.

Theo Dân Việt
1. Cây quất: Vàng và đỏ là hai màu sắc được người xưa đặc biệt ưa chuộng. Vàng tượng trưng cho tiền tài, còn đỏ tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn. Điều này khiến cây quất trở thành loại cây cảnh trồng trong chậu phổ biến trong mùa lễ Tết ở Việt Nam.
Còn nếu bạn hỏi các doanh nhân loại trái cây nào họ thích trồng nhất, thì quất chắc chắn sẽ đứng đầu danh sách. Những quả quất vàng óng treo lủng lẳng trên cành, trông rực rỡ từ xa, tượng trưng cho "may mắn và thịnh vượng". Giới kinh doanh rất coi trọng điềm lành này.
Quả quất có rất nhiều ưu điểm. Chúng có thể được trồng trong chậu để làm cảnh. Khi quả chín, bạn có thể hái, rửa sạch và ăn trực tiếp. Nó có vị ngọt, chua và mọng nước. Bạn cũng có thể dùng nó để pha trà hoặc làm mứt. Nó vô cùng tiện lợi.
Cách chăm sóc quất: Việc chăm sóc rất đơn giản; chỉ cần sử dụng đất vườn thông thường với một ít mùn lá. Bạn không cần tưới nước mỗi ngày; chỉ tưới khi đất khô. Vào mùa xuân, tỉa bỏ những cành mọc quá um tùm và thường xuyên bón phân hữu cơ pha loãng, cây sẽ ra quả đều khắp các cành.
2. Cây cảnh: Kỷ tử. Cây cảnh câu kỷ tử bonsai có dáng cây đặc biệt đẹp, có thể nói cành khỏe, cổ kính, các cành rủ xuống, điểm xuyết những quả đỏ mọng. Dù là rễ, thân, lá hay quả của cây cảnh câu kỷ tử đều có nét quyến rũ riêng.
Trồng cây kỷ tử tại nhà được xem là điềm lành trong phong thủy. Cây kỷ tử là một loại cây ăn được và có dược tính phổ biến, có khả năng thích nghi tuyệt vời với môi trường.
Người xưa rất coi trọng cây kỷ tử, đặc biệt những thày lang sẽ thích trồng cây cảnh này trong sân vườn hoặc làm chậu cảnh đặt trong nhà, vừa làm cảnh, vừa làm thuốc, vừa làm món ăn - thức uống bổ dưỡng.
Bởi vì, toàn thân của kỷ tử đều là báu vật. Lá kỷ tử ăn vào mùa xuân cũng có nhiều tác dụng chữa bệnh, thanh nhiệt, giải độc, có thể nấu canh, xào trứng mang lại món ăn thơm ngon và bổ dưỡng.
Khi cây cảnh kết quả, quả đỏ mọng lúc lỉu trên cành có ý nghĩa phong thủy đem may mắn, thịnh vượng cho gia đình. Theo quan điểm phong thủy, chúng được cho là có khả năng xua đuổi tà ma, mang lại sự thịnh vượng và cải thiện sức khỏe, khiến chúng trở thành một loại cây rất may mắn.
Cách chăm sóc cây kỷ tử: Cây cảnh này cũng rất dễ trồng, có thể thích nghi với nhiều loại đất và nhiều loại khí hậu. Chúng có thể phát triển tốt ở đất hơi kiềm, trung tính hoặc hơi chua.
Khi trồng nên bón thêm phân bánh lên men để đất tơi xốp, thoáng khí, màu mỡ, có thể thúc đẩy sinh trưởng. Cũng sử dụng kali dihydrogen photphat trước khi ra hoa để thúc đẩy ra hoa và đậu quả nhiều hơn.
3. Cây cảnh: Phật thủ. Với tên gọi linh thiêng, mùi thơm thanh mát, màu sắc tài lộc, Phật thủ đương nhiên trở thành một trong những loại hoa quả được ưa thích nhất để dùng trong lễ cúng Rằm, mùng 1, cúng chùa...
Ngoài ra, Phật thủ trong tiếng Hán Việt còn đồng âm với hạnh phúc và trường thọ nên loại quả này thường xuất hiện trong các bức tranh trang trí truyền thống cùng với quả lựu, quả đào, hàm ý “nhiều phúc lộc, nhiều con, trường thọ, cát tường.
Cây cảnh này với quả có hình dạng như lòng bàn tay Phật và tượng trưng cho "may mắn trong tay và sự tốt lành như mong muốn". Trong mỗi quả phật thủ chứa rất nhiều vitamin C, đường, acid hữu cơ, dầu chanh, glucozit. Vỏ quả Phật thủ có thể làm mứt, pha trà, nấu cháo, chiết xuất hương thơm...
Nó có tác dụng điều trị các chứng ăn không tiêu, đầy bụng, đau dạ dày, viêm gan, đau họng, ngực tức, mạng sườn trướng đau,... Cho dù đặt ở ban công hay trong phòng khách, cây cảnh này đều có thể làm tăng thêm phong cách cho ngôi nhà của bạn.
Cách chăm sóc cây cảnh Phật thủ. Phật thủ có yêu cầu khắt khe hơn về đất và thích đất trộn với đất than bùn và đá trân châu cát, vì đất như vậy tơi xốp, thoáng khí và lá vàng ít xuất hiện. Ngoài ra, có thể bón thêm phân cừu lên men để tăng độ phì cho đất.
Bạn cũng nên chú ý đến việc tưới nước. Cây cảnh này ưa nước có tính axit nhẹ, lâu ngày sử dụng nước kiềm sẽ dễ làm đất bị cứng và kín, phật thủ sẽ không phát triển tốt. Vì vậy, khi tưới nước mỗi lần tưới có thể thêm 0,1% sắt sunfat vào nước để nước có tính axit nhẹ.
4. Cây cảnh: Táo gai. Táo gai là cây cảnh cho quả đỏ tuyệt đẹp, nổi tiếng mang lại may mắn. Bắt đầu từ mùa thu, cành cây được bao phủ bởi những chùm quả mọng nhỏ màu đỏ, trông đặc biệt rực rỡ và tượng trưng cho "sự thịnh vượng và may mắn".
Người xưa cho rằng, cây cảnh này có thể xua đuổi tà ma và mang lại may mắn cho gia đình. Quả của cây táo gai vừa có giá trị trang trí vừa ăn được. Khi chín, quả có vị chua ngọt, có thể ăn trực tiếp hoặc dùng để làm mứt và quả khô. Nó cũng rất giàu chất dinh dưỡng.
Trong phong thủy, quả mọng đỏ trĩu cành, đỏ rực giống như một bức tường lửa, ngăn cản những luồng năng lượng xấu vào nhà, bảo vệ gia đình, mang lại tài lộc. Trồng cây cảnh này ở ban công được coi là điềm lành.
Cây cảnh có tuổi thọ cao và được coi là một loài hoa may mắn, tượng trưng cho sự thịnh vượng, niềm vui, vận may, sức khỏe và trường thọ. Một số người thậm chí còn gọi nó là "quả may mắn".
Cách chăm sóc cây cảnh táo gai: Về mặt chăm sóc, đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những người lười biếng. Cây cảnh này không đòi hỏi nhiều về đất; đất vườn thông thường là phù hợp. Nó chịu hạn tốt và ưa nắng, tốt nhất là nên trồng ở ban công có nhiều ánh nắng.
Không cần tưới nước thường xuyên; chỉ tưới khi đất hoàn toàn khô. Vào mùa xuân, tỉa bớt những cành rậm rạp để thúc đẩy sự phân nhánh và kết trái. Ngoài ra, nó hầu như không cần chăm sóc gì và vẫn sẽ tươi tốt, ra hoa và kết trái.
#cây cảnh #cây cảnh trồng trong nhà #cây phong thủy #cây may mắn #cây cảnh phong thủy #cây táo gai

