Bất ngờ tìm thấy xác tàu cổ hàng trăm năm còn nguyên cột buồm

Các thợ lặn ở hồ Ontario đã phát hiện ra một con tàu đắm bí ẩn có niên đại hàng trăm năm, với cột buồm vẫn còn đứng vững.