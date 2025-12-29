Bất ngờ tìm thấy xác tàu cổ hàng trăm năm còn nguyên cột buồm

Các thợ lặn ở hồ Ontario đã phát hiện ra một con tàu đắm bí ẩn có niên đại hàng trăm năm, với cột buồm vẫn còn đứng vững.
Xuất hiện trong loạt sân khấu mới, Trang Pháp tiếp tục khẳng định đẳng cấp “chị đẹp” khi mang đến màn trình diễn bùng nổ cả phần nghe lẫn phần nhìn.
Mark Zuckerberg đang đặt cược 50 tỷ USD để biến Meta thành nền tảng AI cho hàng tỷ người, qua đó “siêu nạp” cỗ máy quảng cáo sau cú trượt metaverse.
Chiếc bình cổ có thể liên quan đến người chăn cừu hoặc lữ khách, hé lộ bí ẩn về cuộc sống của người xưa trong vùng núi cao Bernese Alps.
Thằn lằn đuôi chuỳ Ai Cập (Uromastyx aegyptia) là loài bò sát sa mạc cổ xưa, nổi bật với ngoại hình dữ dằn và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc.
Từ loài cây mọc bờ rào, dâm bụt trở thành cây cảnh được nhiều người ưa chuộng bởi vẻ đẹp độc lạ, nhiều cây giá lên tới cả trăm triệu đồng.
Hãng máy hút bụi Trung Quốc Dreame vừa tiếp tục hé lộ những hình ảnh siêu xe điện của mình trước thềm CES 2026, được cho là có công suất vượt quá 1.000 mã lực.
Mới đây, Mai Davika tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong loạt ảnh thời trang mang tông hồng pastel ngọt ngào.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân nhanh chóng bắt tay vào triển khai sau khi kế hoạch được phê duyệt, thu nhập gia tăng.
Ngoài mặt tiền gạch kính, căn biệt thự còn ghi điểm với sân trong làm trung tâm, mang đến một trải nghiệm sống chậm, nhẹ nhàng giữa lòng Bali.
Rosé bất ngờ “đốn tim” cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt ảnh đời thường trong không gian ấm cúng, khoác lên mình chiếc váy ngủ mỏng nhẹ nhưng đầy tinh tế.
Bốn loại cây cảnh dễ trồng, tượng trưng cho sự thịnh vượng và bình an, giúp ban công nhà bạn trở thành nơi phát tài và giữ gìn năng lượng tích cực.
Những ngày cuối năm, Sĩ Thanh tiếp tục khiến người hâm mộ xuýt xoa khi tung loạt ảnh mới khoe nhan sắc đằm thắm, đầy mê hoặc.
Làng hoa Sa Đéc thủ phủ hoa kiểng miền Tây chính thức được công nhận di sản quốc gia, khẳng định giá trị làng nghề trăm năm và sức hút du lịch mỗi dịp cuối năm.
4 công thức tẩy tế bào chết cho môi đơn giản tại nhà, giúp loại bỏ da khô, phục hồi độ ẩm và mang lại đôi môi hồng hào, mềm mịn mùa đông.
Phù điêu cá heo cổ xưa, mang ý nghĩa may mắn cho thủy thủ, vừa được phát hiện tại thành phố cổ Patara, Thổ Nhĩ Kỳ, gần ngọn hải đăng Nero.
Vivo S50 Pro mini gây sốc khi mang Snapdragon 8 Gen 5, pin 6.500 mAh và camera tele xuống mức giá chỉ hơn 13 triệu đồng.
Sau hơn một tháng sinh con, Diễm Hương chủ động quay lại guồng quay công việc. Mới nhất, người đẹp tiết lộ lý do sớm đi làm.
Ở tuổi 35, Helen Thanh Thảo vẫn khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi liên tục chia sẻ những khung hình khoe vóc dáng gợi cảm cùng thần thái cuốn hút.
Chỉ vì bị từ chối trong tình yêu, gã trai trẻ đã mua thuốc chuột cho bạn gái uống rồi tìm mọi cách tự tử, nhưng bất thành.
Ấn Độ phát hiện mê cung hình tròn cổ đại lớn nhất, được cho là có liên kết với các tuyến đường thương mại của La Mã.