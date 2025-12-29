Hà Nội

Bất ngờ tìm thấy xác tàu cổ hàng trăm năm còn nguyên cột buồm

Kho tri thức

Các thợ lặn ở hồ Ontario đã phát hiện ra một con tàu đắm bí ẩn có niên đại hàng trăm năm, với cột buồm vẫn còn đứng vững.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Trong khi tìm kiếm dưới đáy hồ Ontario, các chuyên gia đến từ Hội đồng Khảo sát dưới nước Ontario bất ngờ tìm thấy quần thể di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Hội đồng Khảo sát dưới nước Ontario.
Cụ thể, ở độ sâu 112 mét dưới đáy hồ, nhóm chuyên gia tìm thấy xác một con tàu đắm bí ẩn phủ đầy trai. Điều kỳ lạ là xác tàu này được bảo quản rất tốt đến nỗi hai cột buồm vẫn còn đứng thẳng. Ảnh: @Hội đồng Khảo sát dưới nước Ontario.
Mặc dù các thợ lặn chưa chắc chắn về danh tính của con tàu bị chìm, nhưng khả năng nó có nguồn gốc từ đầu thế kỷ 19. Ảnh: @Hội đồng Khảo sát dưới nước Ontario.
Con tàu dường như được bảo tồn nhờ độ sâu cực lớn ở dưới nước, điều này đã bảo vệ nó khỏi các hoạt động của con người, chẳng hạn như thợ lặn nghiệp dư và hoạt động neo tàu thuyền. Ảnh: @Hội đồng Khảo sát dưới nước Ontario.
Dù vẫn còn là một bí ẩn, nhưng xác tàu đắm ở hồ Ontario nổi bật bởi tình trạng bảo tồn rất tốt. Nhưng các nhà khảo cổ học đang chạy đua với thời gian để tiến hành các nghiên cứu sâu hơn về nó. Ảnh: @Hội đồng Khảo sát dưới nước Ontario.
Hiện tại, con tàu bị bao phủ bởi loài trai quagga, một loài xâm lấn đang làm xói mòn các chi tiết gỗ tinh xảo của con tàu. Ảnh: @Hội đồng Khảo sát dưới nước Ontario.
Hy vọng rằng các nghiên cứu dự kiến ​​về xác tàu trong mùa lặn năm 2026 có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về nguồn gốc của nó, ai vận hành nó và điều gì đã khiến nó bị chìm. Ảnh: @Hội đồng Khảo sát dưới nước Ontario.
