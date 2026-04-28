Vì sao Chiến dịch Hồ Chí Minh thành công nhanh chóng?

Trong vài ngày cuối tháng 4/1975, một chiến dịch quân sự quy mô lớn đã kết thúc cuộc chiến tranh dài cả thập kỷ, khiến thế giới kinh ngạc về tốc độ và hiệu quả.

Chiến dịch Hồ Chí Minh là đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống Mỹ, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Sài Gòn do Mỹ hậu thuẫn, thống nhất hai miền Nam Bắc. Điều khiến chiến dịch này trở nên đặc biệt không chỉ là kết quả mà còn ở tốc độ, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, một hệ thống phòng thủ tưởng chừng còn khả năng cầm cự lâu dài đã nhanh chóng tan rã. Để lý giải hiện tượng này, cần nhìn nhận tổng thể nhiều yếu tố từ chiến lược, quân sự, chính trị đến tâm lý và bối cảnh quốc tế.

Trước hết, thành công nhanh chóng của chiến dịch là kết quả trực tiếp của quá trình chuẩn bị chiến lược lâu dài. Trước khi chiến dịch diễn ra, lực lượng cách mạng đã tiến hành một loạt chiến dịch lớn như Chiến dịch Tây Nguyên và Chiến dịch Huế – Đà Nẵng, làm tan rã các tuyến phòng thủ quan trọng của đối phương.

Những thắng lợi này không chỉ tiêu diệt một lượng lớn sinh lực mà còn phá vỡ thế trận chiến lược, khiến hệ thống phòng thủ của chính quyền Sài Gòn bị chia cắt và mất khả năng phối hợp. Khi Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu, đối phương đã ở trong trạng thái suy yếu nghiêm trọng, cả về quân sự lẫn tinh thần.

Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh tại căn cứ Tà Thiết – Lộc Ninh (tháng 4/1975). Ảnh: TTXVN.

Một yếu tố quan trọng khác là nghệ thuật chỉ huy và tổ chức chiến dịch. Lực lượng tham gia được huy động với quy mô lớn, phối hợp chặt chẽ giữa các quân đoàn, binh chủng và hướng tiến công. Chiến dịch được triển khai theo nhiều mũi, bao vây và tiến công đồng loạt vào Sài Gòn từ các hướng, tạo nên thế áp đảo tuyệt đối. Việc lựa chọn thời điểm cũng mang tính quyết định, khi đối phương đang rối loạn và chưa kịp tái tổ chức, chiến dịch được phát động nhanh chóng, không cho họ thời gian củng cố lực lượng. Đây là một ví dụ điển hình của nguyên tắc “đánh nhanh, thắng nhanh” khi điều kiện đã chín muồi.

Không thể bỏ qua yếu tố hậu cần, vốn đóng vai trò nền tảng cho mọi chiến dịch quân sự. Hệ thống vận tải chiến lược như Đường mòn Hồ Chí Minh đã đảm bảo cung cấp liên tục vũ khí, đạn dược và lương thực cho các đơn vị tham chiến. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lực lượng tiến công có thể duy trì nhịp độ cao mà không bị gián đoạn. Trong khi đó, phía đối phương gặp nhiều khó khăn về tiếp tế, đặc biệt sau khi mất các vùng chiến lược quan trọng, dẫn đến tình trạng thiếu hụt và suy giảm khả năng chiến đấu.

Bộ đội Sư đoàn 320A (Quân đoàn 3) đánh chiếm căn cứ Đồng Dù ngày 29/4/1975. Ảnh: Tư liệu/TTXVN.

Yếu tố tinh thần và tâm lý cũng đóng vai trò then chốt. Sau hàng loạt thất bại liên tiếp, tinh thần của quân đội và chính quyền Sài Gòn suy giảm nghiêm trọng. Tình trạng hoang mang, mất niềm tin lan rộng, dẫn đến hiện tượng tan rã hàng loạt. Nhiều đơn vị không còn khả năng chiến đấu hiệu quả, thậm chí rút lui hoặc đầu hàng mà không giao tranh. Ngược lại, lực lượng cách mạng đang ở đỉnh cao khí thế, với niềm tin mạnh mẽ vào thắng lợi cuối cùng. Sự chênh lệch về tinh thần này đã góp phần làm tăng tốc độ sụp đổ của đối phương.

Bối cảnh quốc tế cũng là một yếu tố không thể tách rời. Sau Hiệp định Paris 1973, sự can thiệp trực tiếp của Mỹ vào cuộc chiến tranh do chính họ gây ra ở Việt Nam đã chấm dứt. Khi Chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra, sự hỗ trợ quân sự quy mô lớn từ bên ngoài cho chính quyền Sài Gòn đã không còn. Trong khi đó, lực lượng cách mạng có điều kiện thuận lợi hơn để triển khai chiến dịch mà không phải đối mặt với nguy cơ can thiệp trực tiếp từ các cường quốc. Điều này làm thay đổi tương quan sức mạnh và vị thế hai bên một cách căn bản.

Nhân dân Sài Gòn đổ ra đường đón chào quân giải phóng chiếm phủ Tổng thống ngụy, trưa 30/4/1975. Ảnh: Tư liệu/TTXVN.

Một điểm đáng chú ý khác là sự kết hợp giữa tiến công quân sự và nổi dậy của quần chúng. Khi các lực lượng vũ trang tiến vào Sài Gòn, nhiều tầng lớp nhân dân đã tham gia hỗ trợ, từ việc cung cấp thông tin đến giữ gìn trật tự. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu sự kháng cự mà còn tạo điều kiện cho quá trình tiếp quản diễn ra nhanh chóng và tương đối ổn định. Sự ủng hộ của quần chúng là yếu tố quan trọng giúp chuyển hóa thắng lợi quân sự thành kết quả chính trị.

Tốc độ của chiến dịch cũng phản ánh khả năng thích ứng linh hoạt của bộ chỉ huy lực lượng giải phóng. Khi tình hình thay đổi nhanh chóng theo hướng có lợi, kế hoạch ban đầu được điều chỉnh kịp thời để tận dụng cơ hội. Việc quyết định mở chiến dịch sớm hơn dự kiến cho thấy sự nhạy bén trong đánh giá tình hình và dám đưa ra quyết định táo bạo. Đây là một trong những yếu tố then chốt trong nghệ thuật quân sự, không chỉ lập kế hoạch tốt mà còn biết điều chỉnh kế hoạch khi điều kiện thay đổi.

Tổng thể, sự thành công nhanh chóng của Chiến dịch Hồ Chí Minh là kết quả của sự hội tụ nhiều yếu tố, chuẩn bị chiến lược lâu dài, nghệ thuật chỉ huy linh hoạt, bảo đảm hậu cần vững chắc, ưu thế tinh thần và bối cảnh quốc tế thuận lợi. Không có yếu tố nào đơn lẻ có thể giải thích toàn bộ, mà chính sự kết hợp của chúng đã tạo nên một “hiệu ứng cộng hưởng”, dẫn đến kết quả mang tính bước ngoặt.

Chiến dịch Hồ Chí Minh không chỉ kết thúc cuộc chiến kéo dài mà còn trở thành bài học điển hình về cách một chiến lược tổng thể, khi được triển khai đúng thời điểm và với sự phối hợp hiệu quả, có thể tạo ra những kết quả vượt ngoài dự đoán.