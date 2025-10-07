Vi phạm an toàn thực phẩm, Công ty TNHH My Candy Việt Nam bị phạt hơn 1,3 tỷ

Công ty TNHH My Candy Việt Nam bị phạt hơn 1,3 tỷ đồng, tiêu hủy hàng triệu sản phẩm do sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc để sản xuất kẹo, thạch.

Mới đây, trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu năm 2025, Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Ninh Bình và Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Ninh Bình) tiến hành kiểm tra đối với Chi nhánh Hà Nam - Công ty TNHH My Candy Việt Nam (địa chỉ: phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình).

Kết quả kiểm tra phát hiện, Chi nhánh Công ty đang thực hiện sản xuất thực phẩm là kẹo, thạch các loại. Đại diện Chi nhánh không xuất trình được hồ sơ nguồn gốc xuất xứ (hóa đơn, chứng từ, hồ sơ công bố…) của nguyên liệu, phụ gia thực phẩm được sử dụng để sản xuất thực phẩm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Qua xác minh, làm việc, đại diện các cơ quan chức năng xác định công ty đã sử dụng 03 loại nguyên liệu, 15 loại phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ để sản xuất trên 2 triệu sản phẩm thực phẩm là kẹo, thạch các loại chuẩn bị đưa ra thị trường dịp Tết Trung thu. Đội QLTT số 11 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH My Candy Việt Nam về hành vi sử dụng nguyên liệu, phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ để sản xuất thực phẩm và báo cáo, trình người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Hình ảnh kiểm tra của Đoàn kiểm tra tại công ty. Ảnh DMS

Căn cứ Nghị định 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH My Candy Việt Nam tổng số tiền 1.348.450.000 đồng. Đồng thời, buộc tiêu hủy toàn bộ số nguyên liệu và sản phẩm vi phạm (trên 2 triệu sản phẩm thực phẩm, 3 loại nguyên liệu, 15 loại phụ gia thực phẩm, tương đương khoảng 20 tấn sản phẩm vi phạm).

Dưới sự giám sát của Đội Quản lý thị trường số 11 và đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình, Công ty TNHH My Candy Việt Nam đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Hà Nam (địa chỉ: xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) thực hiện tiêu hủy tang vật vi phạm, bảo đảm vệ sinh môi trường theo quy định.

Hình ảnh Đoàn kiểm tra giám sát tiêu huỷ tang vật vi phạm. Ảnh DMS

Theo ông Phan Thế Anh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình, việc phát hiện và xử lý nghiêm vụ việc này thể hiện quyết tâm cao của lực lượng Quản lý thị trường trong việc đấu tranh chống lại hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là các sản phẩm sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Đây là vụ việc vi phạm có mức xử phạt, số lượng hàng hóa vi phạm phát hiện và tiêu hủy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Vụ việc thể hiện thông điệp, mọi hành vi coi thường sức khỏe cộng đồng để trục lợi đều sẽ bị xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trong thời gian tới, lực lượng QLTT, lực lượng công an và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, quyết liệt thực hiện giám sát địa bàn, tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm thị trường an toàn, lành mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và sức khỏe của người tiêu dùng.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm tăng cao dịp Trung thu và thời điểm cuối năm, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, lực lượng QLTT xác định đây là giai đoạn cao điểm để ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm an toàn thực phẩm.

Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình cho biết sẽ chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phối hợp với lực lượng công an, y tế và chính quyền địa phương nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, không để hàng hóa không đảm bảo an toàn sức khỏe người dân lưu thông trên thị trường.