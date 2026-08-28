Về già, đừng để hai khoản chi này khiến bạn cạn túi

Muốn tuổi già tự chủ, người lớn tuổi nhất định phải tỉnh táo trước 2 "lỗ hổng" tài chính dưới đây.

Nhiều người nghĩ về già muốn giữ tiền thì phải thắt lưng buộc bụng, không dám ăn ngon, chẳng dám đi chơi. Thực tế, những khoản chi cho sinh hoạt hay sở thích cá nhân chẳng thể làm người ta phá sản.

Thứ rút kiệt tiền tiết kiệm của người cao tuổi nhanh nhất chính là các khoản chi xuất phát từ tình thương quá đà hoặc nỗi sợ hãi mơ hồ. Khi khả năng lao động đã giảm, tiền tích lũy chính là chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Quản lý tài chính không hợp lý và các khoản chi phát sinh bất ngờ dễ khiến tiền dưỡng già của người cao tuổi bị thâm hụt nhanh chóng. Ảnh minh họa: iStock

Muốn tuổi già tự chủ, người lớn tuổi nhất định phải tỉnh táo trước 2 "lỗ hổng" tài chính dưới đây.

1. Liên tục rút tiền dưỡng già để gánh vác thay con

Nhiều cha mẹ cả đời quen lo cho con, đến khi nghỉ hưu vẫn không dừng lại. Nhìn con thiếu tiền mua nhà, mua xe, trả nợ hay nuôi cháu, họ lại xót xa rút sạch tiền tiết kiệm ra hỗ trợ.

Giúp con lúc thắt bóp không sai, nhưng việc đứng ra gánh hết rắc rối tài chính cho con lại là một sai lầm.

Tạo thói quen ỷ ỉ: Khi cha mẹ luôn là "ngân hàng không lãi suất", con cái rất dễ mất đi tính tự chủ và khả năng tự cân đối tài chính.

Đẩy bản thân vào thế rủi ro: Tiền tiết kiệm vơi dần, đến khi cha mẹ đổ bệnh hay gặp sự cố bất ngờ lại chẳng còn khoản nào dắt lưng.

Thương con là tình cảm, nhưng giữ lại tiền phòng thân là trách nhiệm với chính cuộc đời mình. Trước khi trao một khoản tiền lớn cho con, hãy tự tính toán chi phí thuốc men, sinh hoạt và khoản dự phòng dài hạn cho những năm tháng xế chiều.

2. Dốc túi cho các dịch vụ "chăm sóc sức khỏe" thiếu căn cứ

Càng lớn tuổi, sức khỏe càng trở thành mối bận tâm hàng đầu. Đánh trúng tâm lý này, hàng loạt sản phẩm và dịch vụ giật tít "thải độc", "trẻ hóa", "chữa dứt điểm bệnh mãn tính" liên tục bủa vây người già.

Nhiều người vì quá lo sợ bệnh tật nên sẵn sàng bỏ ra hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng để mua thực phẩm chức năng, thiết bị massage hay đăng ký các khóa trị liệu đắt đỏ.

Đáng lo hơn, một số sản phẩm trôi nổi không những không mang lại tác dụng mà còn khiến người bệnh bỏ qua thời điểm vàng để điều trị y tế chuẩn xác.

Sống khỏe khi về già không bắt đầu từ những món đồ đắt tiền. Chế độ ăn uống thanh đạm, tập luyện vừa sức, ngủ đủ giấc và đi khám định kỳ tại các bệnh viện uy tín mới là phương pháp bảo vệ sức khỏe an toàn và kinh tế nhất.

Tiền tiết kiệm là sự tự chủ của tuổi già

Khi còn trẻ, mất tiền chúng ta còn sức khỏe để làm lại. Nhưng khi đã về già, khoản tiết kiệm không đơn thuần là tiền, đó là sự tự do và lòng tự trọng.

Giữ tiền dưỡng già không có

nghĩa là sống keo kiệt với bản thân. Một bữa ăn tươi, một chuyến đi chơi ngắn ngày hay một thú vui tuổi già hoàn toàn là những khoản chi đáng giá nếu nằm trong tầm tay.

Điều quan trọng là phải biết nói "không" với những đòi hỏi tài chính quá sức từ con cái và tỉnh táo trước những chiêu trò thao túng tâm lý bệnh tật. Giữ được tiền phòng thân chính là cách tốt nhất để giữ lấy sự thong dong và chủ động cho chặng đường cuối đời.