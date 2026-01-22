Chỉ cần làm trước, thông báo sau 5 điều này tuổi già tự khắc thảnh thơi

Kể từ khi vợ qua đời, người đàn ông Trung Quốc đã dứt khoát quán triệt những việc sau đây với các con.

Ở tuổi 65, ông Dương Minh (Trung Quốc) đã nghỉ hưu. Cuộc sống vốn dĩ êm đềm bỗng chốc rẽ sang một khúc quanh buồn bã khi người vợ gắn bó cả đời với ông qua đời vì xuất huyết não. Sự ra đi đột ngột ấy để lại khoảng trống lớn trong căn nhà quen thuộc, kéo theo những tháng ngày cô đơn và trống trải mà không dễ gì lấp đầy.

Ông Minh có hai người con đã trưởng thành. Con trai đang sinh sống và làm việc tại Thanh Đảo, con gái lập nghiệp ở Uy Hải. Khi hay tin mẹ mất, cả hai đều lo lắng cho cha. Những cuộc điện thoại nối tiếp nhau, những lời đề nghị tha thiết được đưa ra: hoặc đón ông về ở cùng để tiện bề chăm sóc, hoặc sắp xếp để ông chuyển đến sống gần con cháu hơn, tránh cảnh tuổi già lẻ loi.

Trước sự quan tâm ấy, ông Minh không khỏi ấm lòng. Tuy nhiên, sau nhiều đêm suy nghĩ, ông đã đưa ra một quyết định khiến không ít người bất ngờ: từ chối sống cùng con cái.

Thay vào đó, ông lựa chọn một lối đi khác cho tuổi già của mình, dựa trên 5 nguyên tắc mà ông cho là cần thiết để sống độc lập, tự chủ và thanh thản.

Không sống phụ thuộc vào con cái

Điều đầu tiên ông Minh khẳng định với các con là ông sẽ tiếp tục sống tại nhà riêng, không chuyển đi đâu cả. Theo ông, tình cảm gia đình không nhất thiết phải gắn chặt bằng việc ở chung một mái nhà. Ở gần quá đôi khi lại phát sinh va chạm, khác biệt trong sinh hoạt và quan điểm sống.

Về tài chính, ông cho rằng mình vẫn đủ khả năng tự lo liệu. Mức lương hưu hơn 4.000 NDT mỗi tháng giúp ông chi trả các nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Bên cạnh đó, sau khi vợ qua đời, ông còn giữ một khoản tiết kiệm khoảng 200.000 NDT. Với ông, chừng ấy là đủ để sống tiết kiệm, chủ động và chuẩn bị cho những chi phí y tế có thể phát sinh trong tương lai.

Chủ động thu gọn không gian sống

Căn hộ hiện tại của ông Minh có diện tích 120m² với ba phòng ngủ là quá rộng đối với một người già sống một mình. Không gian lớn đôi khi càng làm nỗi cô đơn trở nên rõ rệt. Sau khi cân nhắc, ông quyết định bán căn hộ này để chuyển sang một nơi ở nhỏ hơn.

Sau một thời gian tìm hiểu, ông mua được một căn hộ một phòng ngủ rộng khoảng 50m², giá chưa tới 700.000 NDT. Căn nhà vừa đủ để sinh hoạt hằng ngày, vẫn có chỗ cho con cháu ghé thăm, lại giúp ông dư ra một khoản tiền đáng kể sau khi bán nhà cũ. Với ông, thu gọn không gian sống cũng là cách thu gọn những lo toan không cần thiết.

Không chọn viện dưỡng lão làm điểm đến cuối đời

Ông Minh thẳng thắn thừa nhận mình là người sống hướng nội, không thích môi trường đông đúc, ồn ào. Vì vậy, ý nghĩ vào viện dưỡng lão chưa bao giờ khiến ông cảm thấy thoải mái. Ông cũng lo ngại về sự chênh lệch trong chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất và thái độ chăm sóc ở các cơ sở dưỡng lão hiện nay.

Quan trọng hơn, ông không thích cảm giác bị quản lý, phải tuân theo những quy định cứng nhắc. Ở tuổi 65, khi sức khỏe vẫn còn cho phép tự chăm sóc bản thân, ông tin rằng sống một mình tại nhà vẫn là lựa chọn phù hợp hơn.

Thuê bảo mẫu khi sức khỏe không còn đảm bảo

Dù muốn sống độc lập, ông Minh cũng không phủ nhận thực tế rằng sức khỏe con người sẽ suy giảm theo thời gian. Vì vậy, ông đã sớm tính đến phương án thuê bảo mẫu chăm sóc tại nhà nếu một ngày nào đó không còn đủ sức tự lo liệu.

Với nguồn thu ổn định và khoản tiết kiệm hiện có, ông cho rằng mình hoàn toàn có khả năng chi trả. Để tránh rủi ro, ông dự định nhờ các con hỗ trợ lắp camera trong nhà. Cách làm này vừa giúp con cái yên tâm theo dõi tình hình của cha, vừa đảm bảo bảo mẫu làm việc có trách nhiệm.

Không dùng lương hưu để chu cấp cho con cái

Một quan điểm khá cứng rắn của ông Minh là không dùng tiền hưu trí để hỗ trợ tài chính cho các con. Theo ông, con cái đã trưởng thành cần tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Việc cha mẹ tiếp tục “gánh” con cái khi đã nghỉ hưu chỉ khiến người già thêm rủi ro về tài chính.

Ông cho rằng, nếu dốc hết tiền cho con, đến khi bản thân đau ốm, cha mẹ lại quay sang phụ thuộc ngược lại vào con cái là điều mà không ai mong muốn. Biết lo cho mình trước, theo ông, cũng chính là cách giảm gánh nặng cho con cháu.

Cái kết

Sau biến cố mất vợ, ông Minh học cách nhìn cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Ông không còn quá lo lắng về sinh tử, coi đó là quy luật tự nhiên của đời người. Chính sự bình thản này giúp ông chủ động cắt giảm những mối quan hệ xã giao không thực sự cần thiết.

Ông chỉ giữ liên lạc với bạn bè thân thiết, hàng xóm gần gũi, cũng là những người có thể giúp đỡ lẫn nhau khi cần. Với các mối quan hệ xa xôi, hay những lời nhờ vả vượt quá khả năng, ông thẳng thắn từ chối. Ông cũng hạn chế can thiệp vào đời sống của con cháu, để người trẻ tự quyết định con đường của mình.

Những ngày hiện tại, ông Minh dành thời gian chăm sóc cây cối trên ban công, thỉnh thoảng leo núi cùng bạn bè, tận hưởng nhịp sống chậm rãi. Với ông, tuổi già không nhất thiết phải gắn liền với sự phụ thuộc hay lo âu. Biết hài lòng với những gì mình có, sống độc lập và an yên từng ngày, đó mới là điều quan trọng nhất.

