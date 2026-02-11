Cứu sống sản phụ thai 35 tuần tai biến sản khoa nguy hiểm

Khoa Phụ sản – Bệnh viện Đa khoa Khu vực Đông Triều cấp cứu và xử trí thành công một trường hợp tai biến sản khoa đặc biệt nguy hiểm – rau bong non.

Thai phụ nhập viện trong tình trạng đau bụng cơn nhiều, âm đạo ra dịch lẫn máu đỏ loãng số lượng nhiều, tuổi thai 35 tuần 4 ngày, tiền sử mổ lấy thai 2 lần.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch - Ảnh minh họa BVCC

Qua thăm khám và theo dõi, bệnh nhân được chẩn đoán: Chuyển dạ lần 3 – ngôi đầu – suy thai – ối vỡ sớm – rau bong non/ Sẹo mổ lấy thai cũ 2 lần. Nhận định đây là cấp cứu sản khoa tối khẩn, tua trực đã kích hoạt báo động cấp cứu toàn viện.

Thai phụ đã được phẫu thuật khẩn cấp, lấy ra một bé gái nặng 2300g, Apgar 5 điểm. Ngay sau sinh, trẻ được kíp gây mê hồi sức và bác sĩ trực khoa nhi phối hợp hồi sức sơ sinh tích cực. Sau 5 phút cấp cứu, trẻ hồng hào, có phản xạ và tự thở oxy qua mask.

Phẫu thuật khẩn cấp, lấy ra một bé gái nặng 2,3 kg - Ảnh BVCC

Trong mổ ghi nhận bánh rau bong non với khối máu tụ khoảng 300ml máu cục, tử cung tím nhẹ. Nhờ xử trí kịp thời và đúng phác đồ, tử cung được bảo tồn. Hiện tại, cả mẹ và con đều được tiếp tục theo dõi tại khoa Phụ sản và Khoa Nhi rất ổn định.

Khối máu tụ được lấy ra - Ảnh BVCC