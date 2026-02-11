Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cứu sống sản phụ thai 35 tuần tai biến sản khoa nguy hiểm

Thai phụ đã được phẫu thuật khẩn cấp, lấy ra một bé gái nặng 2,3 kg. Sau 5 phút cấp cứu, trẻ hồng hào, có phản xạ và tự thở oxy qua mặt nạ.

Thúy Nga

Khoa Phụ sản – Bệnh viện Đa khoa Khu vực Đông Triều cấp cứu và xử trí thành công một trường hợp tai biến sản khoa đặc biệt nguy hiểm – rau bong non.

Thai phụ nhập viện trong tình trạng đau bụng cơn nhiều, âm đạo ra dịch lẫn máu đỏ loãng số lượng nhiều, tuổi thai 35 tuần 4 ngày, tiền sử mổ lấy thai 2 lần.

rau-bong-non.jpg
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch - Ảnh minh họa BVCC

Qua thăm khám và theo dõi, bệnh nhân được chẩn đoán: Chuyển dạ lần 3 – ngôi đầu – suy thai – ối vỡ sớm – rau bong non/ Sẹo mổ lấy thai cũ 2 lần. Nhận định đây là cấp cứu sản khoa tối khẩn, tua trực đã kích hoạt báo động cấp cứu toàn viện.

Thai phụ đã được phẫu thuật khẩn cấp, lấy ra một bé gái nặng 2300g, Apgar 5 điểm. Ngay sau sinh, trẻ được kíp gây mê hồi sức và bác sĩ trực khoa nhi phối hợp hồi sức sơ sinh tích cực. Sau 5 phút cấp cứu, trẻ hồng hào, có phản xạ và tự thở oxy qua mask.

rau-bong-non-2.jpg
Phẫu thuật khẩn cấp, lấy ra một bé gái nặng 2,3 kg - Ảnh BVCC

Trong mổ ghi nhận bánh rau bong non với khối máu tụ khoảng 300ml máu cục, tử cung tím nhẹ. Nhờ xử trí kịp thời và đúng phác đồ, tử cung được bảo tồn. Hiện tại, cả mẹ và con đều được tiếp tục theo dõi tại khoa Phụ sản và Khoa Nhi rất ổn định.

rau-bong-non-1.jpg
Khối máu tụ được lấy ra - Ảnh BVCC

Thành công của các ca phẫu thuật khẳng định niềm tin tưởng trong nhân dân, đồng thời cho thấy Bệnh viện Đa khoa Khu vực Đông Triều hoàn toàn có thể triển khai hiệu quả các kỹ thuật phẫu thuật sản khoa chuyên sâu, cấp cứu nhanh chóng các ca bệnh nặng, giúp người dân được điều trị chất lượng cao ngay tại địa phương.

#Cấp cứu sản khoa nguy hiểm #Rau bong non và biến chứng #Phẫu thuật khẩn cấp lấy thai #Chăm sóc sơ sinh nguy cấp #Điều trị bệnh nhân mổ lấy thai cũ #Chữa trị biến chứng ối vỡ sớm

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cứu sống sản phụ rau bong non nguy kịch

Rau bong non là một cấp cứu sản khoa nguy hiểm nhất, thường xảy ra vào cuối thai kỳ, diễn biến nhanh và đột ngột.

Vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã kịp thời cứu sống một sản phụ mắc rau bong non thể nặng ở tuần thai 30 tuần 4 ngày, bảo tồn thành công tử cung cho sản phụ.

Đồng thời, với sự phối hợp nhịp nhàng từ chuyên khoa Hồi sức sơ sinh ngay trong ca mổ lấy thai cấp cứu, bé sơ sinh non yếu 700g cũng được cứu sống.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đột ngột đau bụng, sản phụ 31 tuổi không ngờ rau bong non thể nặng

Rau bong non là một trong những cấp cứu sản khoa đặc biệt nguy hiểm, thường xảy ra ở giai đoạn cuối thai kỳ với diễn biến đột ngột và nhanh chóng.

Các bác sĩ Khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa Đông Anh (Hà Nội) đã xử trí thành công một trường hợp rau bong non thể nặng, kịp thời cứu sống hai mẹ con sản phụ trong tình huống nguy cấp.

Sáng sớm ngày nhập viện, sản phụ N.T. A. (31 tuổi, trú tại Xuân Canh, Đông Anh) đột ngột xuất hiện triệu chứng đau bụng hạ vị, tăng dần đến dữ dội. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám, nghi ngờ rau bong non và tiến hành siêu âm cấp cứu.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Chạy đua với tử thần cứu sống sản phụ và thai nhi 34 tuần, rau bong non

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như ra máu âm đạo, đau bụng dữ dội… cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa sản để được thăm khám, xử trí kịp thời.

Ngày 5/11, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa xử trí khẩn cấp kịp thời cứu sống hai mẹ con sản phụ mang thai 34 tuần bị ối vỡ non, nước ối lẫn máu, thai suy, rau bong non.

Theo đó, chiều ngày 1/11/2025, Phòng khám Cấp cứu – Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng tiếp nhận sản phụ Phạm Thị A. (36 tuổi, trú tại Hải Phòng) trong tình trạng ra nước âm đạo nhiều kèm máu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới