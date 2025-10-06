Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Thuyên tắc mạch ối nguy cơ tử vong mẹ 90%

Thuyên tắc mạch ối là tai biến sản khoa hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm, nguy cơ tử vong lên đến 90% ở mẹ và khoảng 20 – 60% ở trẻ.

Thúy Nga

Cả bệnh viện dồn toàn tâm, toàn lực để cứu sản phụ

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, bệnh viện đã thành công cứu sản phụ sinh con lần 3 bị thuyên tắc mạch ối nguy kịch trong sinh.

Trong hành trình làm mẹ, mỗi giây phút đều đáng trân trọng. Với chị Đ (31 tuổi, Hà Nội), lần mang thai thứ 3 ở tuần thai 38 tuần 6 ngày là một dấu mốc đặc biệt. Tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, chị đã lựa chọn Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội làm nơi chào đón con yêu.

Ngày nhập viện, sức khỏe chị ổn định. Trong ca phẫu thuật, do tình trạng dính nhiều ở ổ bụng (hai lần mổ đẻ cũ), các bác sĩ phải hết sức tỉ mỉ để lấy em bé ra an toàn. Bé cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh, huyết áp và mạch của mẹ vẫn ổn định. Nhưng chỉ sau một phút ngắn ngủi, sản phụ bất ngờ rơi vào tình trạng nguy kịch.

thuyen-tac-oi.jpg
Ê - kíp phẫu thuật cứu sản phụ bị thuyên tắc ối nguy kịch - Ảnh BVCC

Trong thời khắc sinh tử, ê-kíp gây mê hồi sức phối hợp liên khoa gồm có TS.BS Trần văn Cường, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, PGS.TS.BS Nguyễn Đức Lam, Trưởng khoa Gây mê hồi sức tự nguyện, BSCKII Lương Ngọc Vân, Phó trưởng khoa GMHS… đã khẩn trương cấp cứu, sử dụng thuốc đặc hiệu để tái lập tuần hoàn. Kết quả xét nghiệm cho thấy rối loạn đông máu nặng, nghi ngờ thuyên tắc mạch ối – một trong những tai biến nguy hiểm nhất trong sản khoa, với tỷ lệ tử vong cao và diễn biến khó lường.

Ngay lập tức, Ban Giám đốc Bệnh viện đã trực tiếp hội chẩn. TS. BSCKII Mai Trọng Hưng – Giám đốc Bệnh viện, ThS.BSCKII Đỗ Khắc Huỳnh – Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn chỉ đạo cùng các bác sĩ giàu kinh nghiệm: ThS.BSCKII Nguyễn Phạm Tiến Đạt – Trưởng khoa Đẻ A2, ThS.BSCKII Nguyễn Thị Thu Phương tiến hành phẫu thuật cấp cứu, xử trí cầm máu và bảo toàn tính mạng người mẹ.

Trong suốt quá trình, các bác sĩ và nhân viên y tế đã dồn toàn tâm toàn lực, phối hợp nhịp nhàng để giành lại sự sống cho chị. Sau phẫu thuật, sản phụ được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai để điều trị chuyên sâu. Hiện tại, tình trạng sức khỏe sản phụ đã ổn định.

Ca bệnh không chỉ khẳng định bản lĩnh, trình độ chuyên môn cao và khả năng phối hợp khẩn trương của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, mà còn nhắc nhở chúng ta, mỗi cuộc sinh nở đều là một hành trình thiêng liêng, nơi sự an toàn của mẹ và bé luôn được đặt lên hàng đầu.

90% mắc bệnh tử vong

Theo TTND.TS.BSCKII Lưu Thị Hồng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thuyên tắc ối là một trong những tai biến sản khoa hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong lên đến 90% các trường hợp mắc bệnh.

Hiện tượng này có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào trong thai kỳ, hiện chưa có biện pháp điều trị hữu hiệu. Vậy thai phụ cần làm gì để sớm phát hiện các bất thường, phòng tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra?

Kết quả cuộc điều tra tử vong mẹ và trẻ sơ sinh Việt Nam được tiến hành ở tất cả phụ nữ từ 15-55 tuổi, tất cả các xã của 30 quận/huyện thuộc 10 tỉnh/thành, tỷ lệ miền núi/nông thôn đồng bằng/thành thị của Bộ Y tế cho thấy, 71,5% các trường hợp mẹ tử vong là do các tai biến sản khoa, trong đó tỷ lệ tử vong do tắc mạch ối lên đến 34,7%.

thuye-tac-oi.jpg
Bệnh viện phụ sản Hà Nội dốc toàn lực để cứu sản phụ thuyên tắc ối - Ảnh BVCC

“Thuyên tắc mạch ối là một biến chứng vô cùng nguy hiểm trong sản khoa. Biến chứng này xảy ra đột ngột, diễn tiến cực kỳ nhanh, tỷ lệ cứu sống rất thấp mà lại không hề có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào”, PGS.TS.BS Lưu Thị Hồng cho biết.

PGS.TS Hồng phân tích, thuyên tắc ối (còn gọi là tắc mạch ối) là tình trạng nước ối, tế bào thai nhi, tóc, lông tơ hoặc các mảnh vụn khác xâm nhập vào máu của thai phụ, thông qua hệ thống tĩnh mạch nơi nhau thai bám gây ra một số phản ứng giống dị ứng. Phản ứng này làm suy tim phổi cấp và xuất huyết nghiêm trọng.

Bệnh thường xảy ra trong lúc chuyển dạ, cũng có thể xảy ra khi mổ lấy thai, sảy thai, chấn thương bụng, chọc nước ối, sau sinh hoặc sau mổ lấy thai. Thời điểm mạch ối bị tắc nghẽn xảy ra khác nhau tùy trường hợp, thống kê cho thấy:

- 12% trường hợp xảy ra khi màng ối còn nguyên;

- 70% trường hợp xảy ra trong chuyển dạ;

- 11% trường hợp xảy ra sau sinh qua đường âm đạo;

- 19% trường hợp xảy ra khi mổ lấy thai đã chuyển dạ hoặc chưa chuyển dạ.

Thống kê số liệu các trường hợp mắc bệnh cho thấy, mặc dù bệnh lý tắc nghẽn mạch ối là tai biến sản khoa hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm, nguy cơ tử vong lên đến 90% ở mẹ và khoảng 20 – 60% ở trẻ.

Những trường hợp nếu được chẩn đoán và xử trí kịp thời vẫn có thể cứu sống cả mẹ và thai nhi, do đó việc cập nhật chẩn đoán và đưa ra hướng xử trí đúng đắn, nhanh chóng là điều vô cùng cần thiết cho các trường hợp tai biến sản khoa.

Trong sản khoa ghi nhận nhiều trường hợp thai kỳ khỏe mạnh nhưng lại gặp bất thường khi sinh không biết trước. Vì vậy, mẹ bầu cần theo dõi sức khỏe định kỳ theo chỉ định của bác sĩ sản khoa để quá trình vượt cạn được diễn ra thuận lợi và an toàn nhất.

#thuyên tắc mạch ối #cứu sản phụ nguy kịch #tai biến sản khoa #xử trí cấp cứu mổ lấy thai #phòng ngừa tắc mạch ối #tai biến sinh nở nguy hiểm

Bài liên quan

Sức khoẻ 360

Giành lại sự sống cho sản phụ 33 tuổi gặp tai biến nguy hiểm

Các bác sĩ gọi hành trình giành lại sự sống cho sản phụ T. là điều kỳ diệu, khi chị bị tắc mạch ối - biến chứng sản khoa nguy hiểm bậc nhất, tỷ lệ tử vong ở mẹ lên đến 90% và ở trẻ sơ sinh lên đến 60%.

Bệnh nhân là chị N.M.T (33 tuổi) vào Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội để sinh con lần hai, thai IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) 39 tuần. Do được dự báo là ca sinh tiềm ẩn nhiều nguy cơ, các bác sĩ và kỹ thuật viên Khoa Gây mê Hồi sức đã chuẩn bị mọi phương án, sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp.
Trước đó, các chỉ số của mẹ và bé hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, chị T. bất ngờ xuất hiện triệu chứng khó thở, suy hô hấp, mạch khó bắt, tím tái toàn thân, vỡ hồng cầu, tụt huyết áp nghiêm trọng. Đồng thời, tim thai đập chậm bất thường - dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm đến cả mẹ và bé.
Ngay lập tức, chế độ báo động đỏ được kích hoạt. Ê-kíp trực nhanh chóng hội chẩn và nghi ngờ sản phụ bị tắc mạch ối.
Gianh lai su song cho san phu gap tai bien nguy hiem
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trong ca mổ cấp cứu cho sản phụ. Ảnh: BVCC
Đây là tai biến tối cấp trong sản khoa, với tỷ lệ mắc chỉ khoảng 12/100.000 ca sinh, tỷ lệ tử vong ở mẹ lên đến 90% và ở trẻ sơ sinh lên đến 60%.
Quyết định mổ cấp cứu được đưa ra khẩn trương nhằm giữ lại sự sống cho cả hai mẹ con. Ê-kíp thầy thuốc tích cực hồi sức, đưa chị T. về trạng thái ổn định để tiến hành phẫu thuật. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, thông khí, thở máy với chế độ phù hợp để hỗ trợ tối đa chức năng hô hấp.
Trong quá trình mổ, sản phụ bị rối loạn đông máu nặng dẫn đến đờ tử cung. Các bác sĩ đã nỗ lực tối đa để kiểm soát tình trạng và cứu người bệnh.
Sau phẫu thuật, chị T. tiếp tục được theo dõi sát sao và xử trí rối loạn đông máu nghiêm trọng. Trong quá trình hồi sức, có thời điểm cần dùng thuốc vận mạch liều cao, truyền máu và các chế phẩm máu để duy trì huyết động.
Nhờ can thiệp kịp thời, các chỉ số sinh tồn của sản phụ dần cải thiện và ổn định. Bé gái nặng 2,3kg chào đời an toàn, được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục chăm sóc.
Sau khi mạch và huyết áp ổn định, chị T. được chuyển đến cơ sở y tế khác để tiếp tục điều trị. Đến ngày 1/5, người bệnh tỉnh táo, sức khỏe ổn định và xuất viện.
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đánh giá, đây là "điều kỳ diệu", là thành quả của tập thể y tế không ngừng nỗ lực.
Các bác sĩ khuyến cáo, trong sản khoa, không ít trường hợp thai kỳ khỏe mạnh nhưng gặp bất thường khi sinh. Vì vậy, mẹ bầu cần theo dõi sức khỏe định kỳ theo chỉ định của bác sĩ sản khoa để hành trình vượt cạn được diễn ra thuận lợi, an toàn nhất.
Xem chi tiết

Sức khoẻ 360

Trắng đêm cứu sản phụ sốc mất máu, tắc ối... sau sinh

Trong y khoa, có những đêm trực trôi qua bình lặng. Nhưng cũng có những đêm trở thành thử thách sinh tử – nơi từng nhịp tim, từng hơi thở của người bệnh được giành giật bằng sự nỗ lực, kiến thức, tinh thần thép của cả ê-kíp y tế.

Đêm ngày 2/4/2025, tua trực của TS.BS Trần Văn Cường – Trưởng khoa Gây mê hồi sức (GMHS), cùng các đồng nghiệp tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, là một đêm như thế.

20h30 cuộc đua với tử thần: Sản phụ sốc mất máu sau sinh

Xem chi tiết

Sức khoẻ 360

30 phút “nghẹt thở” giành lại sự sống cho sản phụ bị ngừng tim

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Trung ương vừa cứu sống thành công một sản phụ đột ngột bị ngừng tim, ngừng thở do tắc mạch ối khi sinh mổ.

Theo PNO, sáng 14/2, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết vừa cứu sống một sản phụ ngừng tuần hoàn hơn nửa tiếng với 4 lần sốc điện phá rung.
Bệnh nhân là chị L.T.K.N. (34 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa). Chị mang thai lần thứ ba, được chỉ định mổ bắt con khi thai 38 tuần, có nhau tiền đạo trung tâm, nhau cài răng lược trên nền tăng huyết áp thai kỳ.
Ca mổ bắt đầu lúc 9h35, bé trai nặng 4,3kg chào đời an toàn. Chỉ vài giây sau, sản phụ bất ngờ tím tái, SpO₂ giảm nhanh. Dù được phát hiện, xử trí tích cực ngay lập tức nhưng tình trạng diễn biến rất cấp tính, bệnh nhân ngừng tuần hoàn.
Nguyên nhân được xác định do tắc mạch ối, một biến chứng sản khoa nguy hiểm, không có dấu hiệu báo trước, tỷ lệ mắc rất thấp, chỉ từ 1 - 12/100.000 ca sinh nhưng nguy cơ tử vong rất cao.
30 phut “nghet tho” gianh lai su song cho san phu bi ngung tim
Các bác sĩ nỗ lực cứu sản phụ - Ảnh bệnh viện cung cấp
Các y bác sĩ đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động toàn bộ nhân lực cấp cứu, các chuyên gia hàng đầu của bệnh viện.
Bác sĩ Bạch Minh Thu - Phụ trách khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức của bệnh viện cho biết: “Bệnh nhân đã được cấp cứu ngừng tim trong hơn 30 phút với 4 lần sốc điện phá rung. Tôi đã công tác gần 30 năm, đây là một trong những ca cấp cứu ngừng tuần hoàn dài nhất, tỷ lệ bệnh nhân có thể sống sót và hồi phục gần như bằng 0. Nhưng chúng tôi vẫn không bỏ cuộc dù chỉ hy vọng rất nhỏ”.
Ê kíp cấp cứu đã ép tim ngoài lồng ngực liên tục, thông khí kiểm soát với ô xy 100%, sử dụng vận mạch trợ tim, truyền các chế phẩm máu khẩn cấp.
Sau hơn 30 phút, bệnh nhân tái lập tuần hoàn tự nhiên, tim bắt đầu đập có hiệu quả, huyết áp dần ổn định. Cuộc chiến giành giật sự sống cho bệnh nhân kéo dài hơn 2 tiếng với sự tham gia của toàn bộ ê kíp hồi sức cấp cứu.
Sau khi qua cơn nguy kịch, sản phụ tiếp tục được điều trị tích cực. Theo các bác sĩ, sau khi tim đập có hiệu quả trở lại, mặc dù huyết áp được duy trì nhưng bệnh nhân phải dùng các thuốc vận mạch - trợ tim liều cao, toan chuyển hóa nặng, rối loạn đông máu khó kiểm soát và bắt đầu có dấu hiệu suy giảm chức năng các tạng sau ngừng tim.
Với sự nỗ lực của ê kíp, sản phụ dần tỉnh, tri giác tốt dần, các rối loạn được kiểm soát và được dừng an thần, dừng vận mạch, cai thở máy. Sau 1 tuần điều trị, sản phụ đã được ra viện.
Trước đó, ngày 4/2, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng phối hợp với một bệnh viện chuyên khoa sản ở TPHCM cứu sống sản phụ trong tình trạng nguy kịch do suy đa cơ quan vì tiền sản giật nặng.
Sản phụ là chị Đ.T.T.H, 44 tuổi, Việt kiều Canada. Cuối năm 2023, chị Đ.T.T.H cùng chồng về Việt Nam để tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm do hiếm muộn. Sau khi thụ thai thành công, chị H. tuân thủ lịch khám thai kỳ chặt chẽ. Chị được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ. Đến tuần thai thứ 35, chị H. cảm thấy chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, ăn uống kém, sốt kèm buồn nôn kéo dài suốt 3 ngày.
Ngày 23/1/2025 (tức 24 tháng Chạp), chị H. đến khám tại một bệnh viện phụ sản vì cho rằng mình bị nhiễm siêu vi. Sau khi được thăm khám và thực hiện xét nghiệm máu, chị H. được chuyển khẩn cấp đến bệnh viện chuyên khoa sản vì được chẩn đoán tiền sản giật nặng - Hội chứng HELLP, suy đa tạng.
Tại đây, chị H. được mổ lấy song thai cấp cứu ngay sau 3 giờ nhập viện. May mắn, hai bé song sinh chào đời khỏe mạnh nhưng lúc này, chị H. bị rối loạn tri giác, lơ mơ, bụng chướng căng, suy gan cấp và suy thận cấp, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu rất nặng.
Với tình trạng nguy kịch này, chị H. được hội chẩn liên viện với Bệnh viện Nhân dân Gia Định và được tiếp nhận cấp cứu ngay trong ngày 24/1/2025. Tại Khoa Hồi sức tim mạch, chị H. được thay huyết tương điều chỉnh suy gan cấp, điều chỉnh rối loạn đông máu do đông máu nội mạch lan tỏa, kèm lọc máu liên tục để cải thiện nhanh chức năng thận.
Sau 7 ngày hồi sức tích cực chuyên sâu, chị H. đã phục hồi gần như hoàn toàn chức năng các tạng, tri giác trở về bình thường và có thể tự sinh hoạt, ăn uống. Chị H. được xuất viện vào ngày 4/2/2025.
Tiến sĩ, Bác sĩ Giang Minh Nhật, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, tiền sản giật là một bệnh lý tăng huyết áp đặc trưng liên quan đến thai kỳ, thường xuất hiện sau 20 tuần tuổi thai và tần suất gia tăng nhanh khi mẹ mang thai lớn tuổi. Khoảng 10% - 20% các trường hợp tiền sản giật nặng sẽ diễn tiến thành hội chứng HELLP với các biểu hiện nặng như tán huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu.
Mặc dù hội chứng HELLP có tiên lượng tử vong mẹ vào khoảng 10% và tử vong sơ sinh 10% - 25%, nhưng nếu hội chứng HELLP có xuất hiện nhiều biến chứng như cả suy gan cấp, suy thận cấp và đông máu nội mạch lan tỏa như trường hợp chị H., nguy cơ tử vong mẹ được ghi nhận trong y văn lên đến 50%, ngay cả ở các nước phát triển.
Trong trường hợp bị tiền sản giật nặng có suy đa tạng của chị H., các chuyên gia ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã xử trí thành công bằng cách phối hợp liên chuyên khoa nhanh chóng, chính xác giữa chuyên khoa sản - hồi sức cấp cứu - tim mạch - sơ sinh để đảm bảo an toàn tính mạng cho sản phụ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nguy cơ từ lạm dụng thuốc ngủ

Nguy cơ từ lạm dụng thuốc ngủ

Nhiều người tìm đến thuốc ngủ như giải pháp nhanh để thoát khỏi mất ngủ, nhưng ít ai biết rằng việc lạm dụng có thể khiến tinh thần sa sút, trí nhớ suy giảm.

Stress kéo dài có thể gây suy tim không?

Stress kéo dài có thể gây suy tim không?

Chuyên gia cảnh báo, nếu không học cách giải tỏa, stress không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn gây tổn thương cho tim, làm tăng nguy cơ suy tim và đột quỵ.

Cách bảo quản dưa hấu ngon tươi lâu

Cách bảo quản dưa hấu ngon tươi lâu

Dưa hấu là trái cây tươi mát, ngon ngọt được nhiều người ưa thích. Vậy làm cách nào để bảo quản dưa hấu tươi ngon lâu ngày, đảm bảo an toàn sức khỏe?