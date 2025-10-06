Thuyên tắc mạch ối nguy cơ tử vong mẹ 90%

Cả bệnh viện dồn toàn tâm, toàn lực để cứu sản phụ

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, bệnh viện đã thành công cứu sản phụ sinh con lần 3 bị thuyên tắc mạch ối nguy kịch trong sinh.

Trong hành trình làm mẹ, mỗi giây phút đều đáng trân trọng. Với chị Đ (31 tuổi, Hà Nội), lần mang thai thứ 3 ở tuần thai 38 tuần 6 ngày là một dấu mốc đặc biệt. Tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, chị đã lựa chọn Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội làm nơi chào đón con yêu.

Ngày nhập viện, sức khỏe chị ổn định. Trong ca phẫu thuật, do tình trạng dính nhiều ở ổ bụng (hai lần mổ đẻ cũ), các bác sĩ phải hết sức tỉ mỉ để lấy em bé ra an toàn. Bé cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh, huyết áp và mạch của mẹ vẫn ổn định. Nhưng chỉ sau một phút ngắn ngủi, sản phụ bất ngờ rơi vào tình trạng nguy kịch.

Ê - kíp phẫu thuật cứu sản phụ bị thuyên tắc ối nguy kịch - Ảnh BVCC

Trong thời khắc sinh tử, ê-kíp gây mê hồi sức phối hợp liên khoa gồm có TS.BS Trần văn Cường, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, PGS.TS.BS Nguyễn Đức Lam, Trưởng khoa Gây mê hồi sức tự nguyện, BSCKII Lương Ngọc Vân, Phó trưởng khoa GMHS… đã khẩn trương cấp cứu, sử dụng thuốc đặc hiệu để tái lập tuần hoàn. Kết quả xét nghiệm cho thấy rối loạn đông máu nặng, nghi ngờ thuyên tắc mạch ối – một trong những tai biến nguy hiểm nhất trong sản khoa, với tỷ lệ tử vong cao và diễn biến khó lường.

Ngay lập tức, Ban Giám đốc Bệnh viện đã trực tiếp hội chẩn. TS. BSCKII Mai Trọng Hưng – Giám đốc Bệnh viện, ThS.BSCKII Đỗ Khắc Huỳnh – Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn chỉ đạo cùng các bác sĩ giàu kinh nghiệm: ThS.BSCKII Nguyễn Phạm Tiến Đạt – Trưởng khoa Đẻ A2, ThS.BSCKII Nguyễn Thị Thu Phương tiến hành phẫu thuật cấp cứu, xử trí cầm máu và bảo toàn tính mạng người mẹ.

Trong suốt quá trình, các bác sĩ và nhân viên y tế đã dồn toàn tâm toàn lực, phối hợp nhịp nhàng để giành lại sự sống cho chị. Sau phẫu thuật, sản phụ được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai để điều trị chuyên sâu. Hiện tại, tình trạng sức khỏe sản phụ đã ổn định.

Ca bệnh không chỉ khẳng định bản lĩnh, trình độ chuyên môn cao và khả năng phối hợp khẩn trương của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, mà còn nhắc nhở chúng ta, mỗi cuộc sinh nở đều là một hành trình thiêng liêng, nơi sự an toàn của mẹ và bé luôn được đặt lên hàng đầu.

90% mắc bệnh tử vong

Theo TTND.TS.BSCKII Lưu Thị Hồng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thuyên tắc ối là một trong những tai biến sản khoa hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong lên đến 90% các trường hợp mắc bệnh.

Hiện tượng này có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào trong thai kỳ, hiện chưa có biện pháp điều trị hữu hiệu. Vậy thai phụ cần làm gì để sớm phát hiện các bất thường, phòng tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra?

Kết quả cuộc điều tra tử vong mẹ và trẻ sơ sinh Việt Nam được tiến hành ở tất cả phụ nữ từ 15-55 tuổi, tất cả các xã của 30 quận/huyện thuộc 10 tỉnh/thành, tỷ lệ miền núi/nông thôn đồng bằng/thành thị của Bộ Y tế cho thấy, 71,5% các trường hợp mẹ tử vong là do các tai biến sản khoa, trong đó tỷ lệ tử vong do tắc mạch ối lên đến 34,7%.

Bệnh viện phụ sản Hà Nội dốc toàn lực để cứu sản phụ thuyên tắc ối - Ảnh BVCC

“Thuyên tắc mạch ối là một biến chứng vô cùng nguy hiểm trong sản khoa. Biến chứng này xảy ra đột ngột, diễn tiến cực kỳ nhanh, tỷ lệ cứu sống rất thấp mà lại không hề có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào”, PGS.TS.BS Lưu Thị Hồng cho biết.

PGS.TS Hồng phân tích, thuyên tắc ối (còn gọi là tắc mạch ối) là tình trạng nước ối, tế bào thai nhi, tóc, lông tơ hoặc các mảnh vụn khác xâm nhập vào máu của thai phụ, thông qua hệ thống tĩnh mạch nơi nhau thai bám gây ra một số phản ứng giống dị ứng. Phản ứng này làm suy tim phổi cấp và xuất huyết nghiêm trọng.

Bệnh thường xảy ra trong lúc chuyển dạ, cũng có thể xảy ra khi mổ lấy thai, sảy thai, chấn thương bụng, chọc nước ối, sau sinh hoặc sau mổ lấy thai. Thời điểm mạch ối bị tắc nghẽn xảy ra khác nhau tùy trường hợp, thống kê cho thấy:

- 12% trường hợp xảy ra khi màng ối còn nguyên;

- 70% trường hợp xảy ra trong chuyển dạ;

- 11% trường hợp xảy ra sau sinh qua đường âm đạo;

- 19% trường hợp xảy ra khi mổ lấy thai đã chuyển dạ hoặc chưa chuyển dạ.

Thống kê số liệu các trường hợp mắc bệnh cho thấy, mặc dù bệnh lý tắc nghẽn mạch ối là tai biến sản khoa hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm, nguy cơ tử vong lên đến 90% ở mẹ và khoảng 20 – 60% ở trẻ.

Những trường hợp nếu được chẩn đoán và xử trí kịp thời vẫn có thể cứu sống cả mẹ và thai nhi, do đó việc cập nhật chẩn đoán và đưa ra hướng xử trí đúng đắn, nhanh chóng là điều vô cùng cần thiết cho các trường hợp tai biến sản khoa.