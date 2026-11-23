Ẩn mình giữa những dãy núi Zagros hiểm trở, một nền nghệ thuật luyện kim độc đáo từng tạo nên những tuyệt tác đồng kỳ lạ của thế giới cổ đại.

Đồ đồng Luristan là tên gọi chung dành cho nhóm hiện vật kim loại mang phong cách nghệ thuật đặc trưng, xuất hiện tại vùng Luristan, miền Tây Iran ngày nay, chủ yếu trong thời kỳ đồ sắt, khoảng năm 1300–650 trước Công nguyên. Những hiện vật này khiến giới khảo cổ đặc biệt chú ý bởi kỹ thuật đúc tinh xảo cùng những hình tượng động vật và sinh vật huyền bí đầy sáng tạo.

Điểm nổi bật nhất của nghệ thuật Luristan là cách tạo hình những con vật với tư thế đối xứng, thân thể cách điệu và các bộ phận đôi khi được kết hợp thành những hình thù kỳ lạ. Dê núi, sư tử, ngựa, chim săn mồi và rắn là những mô típ thường gặp. Đặc biệt, một số hiện vật có hình người đứng giữa hai con thú, hai tay nắm lấy chúng, được giới nghiên cứu gọi là mô típ “Chủ nhân của muông thú” (Master of Animals).

Một chiếc đầu trượng bằng đồng mang mô típ Chủ nhân của muôn thú, đặc trưng của nghệ thuật Luristan. Ảnh: metmuseum.org

Bên cạnh những đầu trượng trang trí, người Luristan còn chế tác nhiều loại vũ khí như kiếm, dao găm, rìu chiến, chùy; các bộ phận trang trí yên cương ngựa, trâm cài, vòng tay và đồ trang sức. Kỹ thuật đúc sáp mất, tạo hình và chạm khắc kim loại được vận dụng thành thạo, cho phép nghệ nhân tạo ra những chi tiết phức tạp dù kích thước hiện vật khá nhỏ.

Một điều thú vị là phần lớn đồ đồng Luristan được biết đến rộng rãi từ cuối thập niên 1920, khi những cuộc khai quật trái phép quy mô lớn khiến hiện vật tràn vào thị trường cổ vật quốc tế. Điều này cũng tạo ra không ít khó khăn cho giới nghiên cứu, bởi nhiều món đồ bị tách khỏi bối cảnh khảo cổ ban đầu. Những cuộc khai quật có kiểm soát sau đó tại khu vực Luristan mới giúp xác định rõ hơn niên đại, công dụng và môi trường văn hóa của chúng.

Ngày nay, các bộ sưu tập đồ đồng Luristan tại những bảo tàng lớn vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt. Không chỉ là minh chứng cho trình độ luyện kim đáng kinh ngạc, những hiện vật này còn mở ra cánh cửa khám phá đời sống tín ngưỡng, chiến tranh và thế giới quan của các cộng đồng cổ đại từng sinh sống giữa vùng núi Zagros.