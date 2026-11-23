Tấm bia đá nằm dưới ao cá ở Sơn Đông (Trung Quốc) gây chú ý bởi kích thước lớn, tuổi đời khoảng 400 năm và họa tiết rồng được chạm khắc công phu.

Bia đá – phương thức lưu giữ lịch sử của người Trung Quốc xưa

Trong lịch sử Trung Quốc, bia đá giữ vai trò quan trọng trong việc ghi chép sự kiện, tưởng niệm nhân vật, đánh dấu công trình và lưu truyền những thông điệp có ý nghĩa đối với cộng đồng. Khác với nhiều vật liệu dễ bị phân hủy theo thời gian, đá có độ bền cao, giúp chữ viết và hình tượng chạm khắc tồn tại qua nhiều thế hệ.

Các tấm bia thường được dựng tại đền miếu, lăng mộ, chùa chiền, công trình công cộng hoặc những địa điểm gắn với sự kiện lịch sử. Nội dung trên bia có thể ghi lại năm xây dựng, tên người đóng góp, quá trình trùng tu, công trạng của nhân vật hoặc những quy định được cộng đồng công nhận.

Theo tư liệu địa phương được lưu trữ trong hệ thống hồ sơ địa chí Sơn Đông, nhiều địa phương trong tỉnh còn bảo tồn các loại bia đá từ thời Đường, Tống, Nguyên, Minh và Thanh. Chúng không chỉ có giá trị về văn tự mà còn phản ánh trình độ điêu khắc, nghệ thuật trang trí và đời sống tín ngưỡng từng thời kỳ.

Hình tượng rồng và giá trị nghệ thuật trên bia cổ

Một phát hiện khảo cổ đã thu hút sự chú ý của những người quan tâm đến lịch sử và khảo cổ Trung Quốc: Đó là một tấm bia cổ nằm dưới ao cá tại tỉnh Sơn Đông, được cho là có niên đại khoảng 400 năm. Điểm đặc biệt của hiện vật không chỉ nằm ở kích thước đồ sộ mà còn ở những họa tiết rồng được chạm khắc trên bề mặt đá.

Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, rồng là biểu tượng gắn với quyền lực, địa vị, sự thịnh vượng và quan niệm về sức mạnh thiêng liêng.

Trên các công trình kiến trúc và bia đá, hình tượng này thường được thể hiện bằng nhiều kỹ thuật khác nhau, từ chạm nổi, chạm chìm đến phù điêu có chiều sâu. Nghệ nhân phải lựa chọn độ dày của phiến đá, xác định bố cục tổng thể rồi mới tiến hành tạo hình thân rồng, đầu, vảy, móng và những đường nét trang trí xung quanh.

Với tấm bia dưới ao cá có hình rồng được chạm khắc, việc nghiên cứu phong cách tạo hình có thể cung cấp thêm căn cứ để xác định niên đại và môi trường văn hóa đã tạo ra hiện vật. Tuy nhiên, chỉ dựa vào họa tiết rồng không thể kết luận đó là bia của hoàng gia, quan lại hay một công trình tôn giáo. Cần kết hợp văn tự, kiểu dáng, kỹ thuật chế tác và bối cảnh phát hiện.

Một phát hiện khảo cổ đã thu hút sự chú ý của những người quan tâm đến lịch sử và khảo cổ Trung Quốc: Đó là một tấm bia cổ nằm dưới ao cá tại tỉnh Sơn Đông. Ảnh: Đại học Sơn Đông / Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc.

Vì sao một tấm bia cổ có thể nằm dưới ao cá?

Việc một phiến đá có giá trị lịch sử xuất hiện dưới ao cá đặt ra nhiều câu hỏi về quá trình biến đổi của cảnh quan địa phương. Trong lịch sử, những công trình như đền miếu, cầu đá, khu dân cư và nghĩa trang có thể bị bỏ hoang, di dời hoặc biến đổi sau các đợt cải tạo đất đai, xây dựng thủy lợi và thay đổi dòng chảy.

Một tấm bia từng được dựng trên mặt đất có thể bị đổ xuống vùng trũng, vùi lấp hoặc chìm dưới nước khi khu vực được cải tạo thành ao hồ. Cũng có trường hợp bia đá được di chuyển từ vị trí ban đầu để phục vụ việc xây dựng công trình mới. Đây là những khả năng cần khảo sát, chưa phải kết luận đã được xác nhận đối với hiện vật ở Sơn Đông.

Muốn xác định nguyên nhân, các nhà nghiên cứu cần kiểm tra vị trí phát hiện, địa tầng xung quanh, dấu tích nền móng và những tư liệu địa phương còn lưu giữ. Nếu có thể tìm được văn bia hoặc tài liệu ghi chép về công trình ban đầu, giá trị lịch sử của hiện vật sẽ được làm rõ hơn.