VAMA cảnh báo lỗi túi khí Takata, kêu gọi chủ xe đi kiểm tra miễn phí

Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) vừa tiếp tục phát đi cảnh báo tới người sử dụng ôtô trong nước về chương trình triệu hồi cụm bơm túi khí Takata.

Theo VAMA, dù các hãng xe đã triển khai nhiều hình thức thông báo và phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp cận chủ phương tiện, vẫn còn nhiều xe thuộc diện ảnh hưởng chưa được đưa đến đại lý để kiểm tra và thay thế. Hiệp hội khuyến nghị người dùng chủ động kiểm tra phương tiện nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn khi xảy ra va chạm.

Theo VAMA, chương trình triệu hồi cụm bơm túi khí Takata đã được các hãng thành viên triển khai trong nhiều năm. Tuy nhiên, hiệu quả tiếp cận khách hàng đang giảm dần theo thời gian do nhiều phương tiện đã qua nhiều đời chủ hoặc chủ xe chưa nhận được thông tin về đợt triệu hồi.

VAMA tiếp tục cảnh báo lỗi túi khí Takata, kêu gọi chủ xe đi kiểm tra miễn phí.

Hiệp hội cho rằng việc chủ động kiểm tra xe không chỉ góp phần bảo vệ người sử dụng mà còn giúp giảm thiểu rủi ro cho những người cùng tham gia giao thông.

Takata là nhà cung cấp linh kiện ôtô của Nhật Bản, trong đó có cụm bơm khí (inflator) của hệ thống túi khí. Theo VAMA, trên các xe nằm trong diện ảnh hưởng, cụm bơm khí có thể bị hơi ẩm xâm nhập sau thời gian dài sử dụng.

Khi xảy ra va chạm và túi khí được kích hoạt, áp suất bên trong cụm bơm khí có thể tăng vượt mức thiết kế, dẫn đến nguy cơ nứt hoặc vỡ.

Nếu sự cố xảy ra, các mảnh kim loại từ cụm bơm khí có thể xuyên qua túi khí đang bung và bắn vào người ngồi trong xe, gây chấn thương nghiêm trọng. Điều này khiến một bộ phận vốn được thiết kế để bảo vệ người ngồi trên xe lại có thể trở thành nguồn gây mất an toàn trong một số trường hợp.

Theo VAMA, nhiều xe thuộc diện triệu hồi vẫn đang lưu thông do chủ phương tiện chưa biết xe bị ảnh hưởng hoặc chưa đưa xe đến đại lý để kiểm tra.

Hiệp hội lưu ý rằng lỗi này không thể phát hiện bằng mắt thường và xe vẫn có thể vận hành bình thường trong quá trình sử dụng hằng ngày. Việc xác định xe có thuộc diện triệu hồi hay không chỉ có thể thực hiện thông qua kiểm tra số VIN hoặc dữ liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.

Do đó, việc trì hoãn thay thế có thể làm tăng nguy cơ mất an toàn nếu xe gặp tai nạn và túi khí được kích hoạt. Theo VAMA, trên thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp bị thương nặng, thậm chí tử vong, liên quan đến hiện tượng nứt vỡ cụm bơm túi khí Takata. Đây cũng là lý do nhiều quốc gia triển khai chương trình triệu hồi đối với các mẫu xe bị ảnh hưởng.

VAMA cho biết, các hãng xe thành viên đang tiếp tục triển khai chương trình kiểm tra và thay thế cụm bơm túi khí Takata hoàn toàn miễn phí. Chủ xe không phải chi trả chi phí cho việc kiểm tra, thay thế cụm bơm khí mới cũng như các hạng mục liên quan sau sửa chữa. Hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc đã chuẩn bị phụ tùng, thiết bị và quy trình để hỗ trợ khách hàng thực hiện việc thay thế.