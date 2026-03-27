Va chạm với tấm thép trên xe đầu kéo, tài xế xe tải tử vong

Vụ va chạm mạnh khiến xe tải biến dạng, tài xế tử vong và gây ùn tắc nghiêm trọng tại khu vực dưới cầu Kênh Tẻ sáng 27/3.

Xuân Danh

Va chạm cực mạnh với tấm thép trên xe đầu kéo dưới cầu Kênh Tẻ khiến xe tải chở rác biến dạng, tài xế tử vong.

Sáng 27/3, hiện trường vụ tai nạn giao thông dưới cầu Kênh Tẻ (quận 4 cũ, TP HCM) vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa, xử lý. Ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng, hàng ngàn phương tiện xếp hàng dài.

245885400325208555.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, xe đầu kéo chở theo tấm thép hình lưỡi liềm dùng cho các công trình xây dựng dài khoảng 15m, nặng hơn 10 tấn lưu thông theo hướng từ Nhà Bè về quận 4 cũ. Khi đến dưới chân cầu Kênh Tẻ, xe chở rác lưu thông hướng ngược lại bất ngờ lao đến tông trúng tấm thép.

Cú đâm trực diện khiến cabin xe chở rác biến dạng. Tài xế xe rác bị kẹt trong cabin, dù được hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Tại hiện trường, khung thép xe chở rác biến dạng hoàn toàn, kính chắn gió vỡ vụn. Một phần tấm thép trên xe đầu kéo rơi xuống đường.

88767304416692416.jpg
Tấm thép nặng hơn 10 tấn rơi một phần xuống đường sau va chạm kinh hoàng

Ngay sau tai nạn, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa, xử lý hiện trường.

Ảnh hưởng của vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc kéo dài. Cảnh sát phong tỏa hướng lưu thông từ Nguyễn Thị Thập ra Nguyễn Hữu Thọ để lên cầu Kênh Tẻ.

245885400325208555-1.jpg
Giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra.

Mời quý độc giả đón xem video: Va chạm với tấm thép trên xe đầu kéo, tài xế xe tải tử vong
#Tai nạn giao thông dưới cầu Kênh Tẻ #Va chạm xe đầu kéo và xe tải #Tử vong tài xế xe tải #Ùn tắc giao thông nghiêm trọng #Hiện trường vụ tai nạn #Ảnh hưởng đến giao thông TP HCM

