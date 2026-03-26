Xe chở đất đè bẹp ô tô con ở Phú Thọ, hai người tử vong

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ khi chiếc xe chở đất lật nghiêng trúng ô tô con và một người xe máy khiến hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 7h30 sáng nay, 26/3 tại đường 12B, địa phận Lâm Hoá, xã Lạc Sơn.

Vào thời điểm trên, xe ô tô tải chở đất BKS 35C-111.72 đang lưu thông thì bất ngờ bị lật nghiêng đè trúng một ô tô con và một xe mô tô lưu thông theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, phân luồng giao thông.

Ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Lạc Sơn xác nhận, vụ tai nạn khiến hai người phụ nữ tử vong. Trong đó, một người điều khiển xe ô tô, người còn lại điều khiển xe máy. Cả hai nạn nhân là người xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ.

Đến thời điểm hiện tại, công tác cứu nạn, cứu hộ cơ bản đã hoàn thành, lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục tiếp theo để bàn giao nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

