Liên tiếp các ca tai nạn do cháy nổ từ bình gas mini, bác sĩ cảnh báo!

Nhiều tai nạn nghiêm trọng từ bình gas mini gây hậu quả nặng nề

Thời gian gần đây, tại bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn nghiêm trọng liên quan đến bình gas mini, để lại hậu quả nặng nề cho sức khỏe người bệnh.

Một trường hợp người bệnh nam 42 tuổi trong lúc sử dụng bình gas mini thì bất ngờ bình ga phát nổ. Sau tai nạn, người bệnh xuất hiện đau nhức 2 mắt, chảy nước mắt nhiều, nhìn mờ và được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.

Qua thăm khám, bác sĩ chuyên khoa Mắt ghi nhận tổn thương: Hai mắt thị lực kém, có dị vật ở kết mạc và giác mạc sâu. Mắt trái vết thương xuyên nhãn cầu có dị vật nội nhãn, rách bao trước thủy tinh thể, đục thủy tinh thể do chấn thương. Đây là một tổn thương mắt rất nặng, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nếu không được phẫu thuật và điều trị kịp thời.

Bình gas mini cũ hỏng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ảnh: TL/Nguồn nguoidothi.net.vn

Một trường hợp khác là người bệnh nam 35 tuổi trong lúc lắc bình gas mini để kiểm tra thì bất ngờ bình gas phát nổ và hậu quả bị bỏng nặng vùng bàn tay trái, vết bỏng sâu, rỉ máu, đau nhiều, nguy cơ nhiễm trùng cao. Người bệnh đã được xử trí cấp cứu, làm sạch vết bỏng, giảm đau và điều trị tích cực nhằm hạn chế tổn thương sâu và nguy cơ để lại sẹo, hạn chế vận động bàn tay.

Mới đây, Bệnh viện Nhi Thái Bình tỉnh Hưng Yên tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi bị bỏng do nổ bình gas mini. Bệnh nhân là cháu N.P.H.H (7 tuổi, trú tại xã Nam Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) nhập viện trong tình trạng bỏng vùng mặt, cổ và bàn tay phải.

Bệnh nhi rất may mới chỉ bị bỏng ở độ II/ Ảnh bvnhithaibinh.vn

Theo người nhà bệnh nhi cho biết, bình gas mini thường được sử dụng để ăn lẩu trong gia đình. Sau khi dùng xong đã được cất đi, tuy nhiên trong lúc không có người lớn ở nhà, các cháu nhỏ hiếu động đã mang ra nghịch nên đã xảy ra tai nạn đáng tiếc. Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhi được nhập Khoa Chấn thương – Chỉnh hình – Bỏng để điều trị. Các bác sĩ cho biết, rất may mắn khi trẻ chỉ bị bỏng độ II, tổn thương chưa quá sâu, nếu đáp ứng điều trị tốt có thể hồi phục sau hơn một tuần. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng, với các vụ nổ bình gas mini, chỉ cần sai lệch một chút về khoảng cách hoặc mức độ rò rỉ khí, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều, gây bỏng sâu, tổn thương diện rộng, thậm chí đe dọa tính mạng và để lại di chứng lâu dài.

Cảnh báo nguy hiểm từ bình gas mini

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Thái Bình khuyến cáo, bình gas mini là vật dụng tiện lợi nhưng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao nếu sử dụng và bảo quản không đúng cách. Thực tế, nhiều gia đình vẫn chủ quan để bình gas mini trong tầm với của trẻ nhỏ hoặc sử dụng các bình đã qua nạp lại nhiều lần, không đảm bảo an toàn. Đây chính là những “quả bom mini” có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Đặc biệt, trẻ nhỏ vốn hiếu động, tò mò, chưa ý thức được mức độ nguy hiểm nên rất dễ xảy ra tai nạn nếu không có sự giám sát chặt chẽ của người lớn. Chỉ một vài phút lơ là, trẻ có thể tiếp xúc với những vật dụng nguy hiểm và hậu quả để lại là vô cùng nặng nề.

Nhiều trường hợp tai nạn nghiêm trọng liên quan đến bình gas mini. Ảnh bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí

Để phòng tránh các tai nạn tương tự, người dân cần tuyệt đối không để bình gas mini và các thiết bị dễ cháy nổ trong tầm với của trẻ; không cho trẻ tự ý sử dụng hoặc nghịch các vật dụng này; không sử dụng bình gas mini đã qua nạp lại nhiều lần, có dấu hiệu han gỉ, rò rỉ; sau khi sử dụng cần tháo bình ra khỏi bếp và bảo quản ở nơi an toàn; đồng thời luôn có người lớn trông coi trẻ, đặc biệt trong môi trường sinh hoạt có nhiều nguy cơ mất an toàn. Tai nạn bỏng không chỉ gây tổn thương về thể chất mà còn ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý, thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống của trẻ. Vì vậy, mỗi gia đình cần nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn để bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.