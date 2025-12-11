Số ca nhập viện do vỡ ruột thừa gia tăng, bác sĩ cảnh báo

Số ca viêm ruột thừa nhập viện cuối năm tăng cao, nhiều trường hợp muộn, đã vỡ ruột thừa đe dọa tính mạng. Bác sĩ cảnh báo cần chú ý dấu hiệu và đi khám sớm.

Những ngày cuối năm, số ca viêm ruột thừa nhập viện tại Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư (Hưng Yên) có xu hướng tăng. Chỉ trong vài ngày, các bác sĩ đã liên tiếp thực hiện nhiều ca mổ nội soi viêm ruột thừa. Đáng chú ý, một số trường hợp đến bệnh viện muộn khi ruột thừa đã vỡ, mủ tràn ổ bụng, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Theo các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, cuối năm là thời điểm người dân thường bận rộn, sinh hoạt thất thường và ăn uống không điều độ. Điều này khiến nhiều người bỏ qua các dấu hiệu đau bụng ban đầu dẫn đến chẩn đoán muộn. Nhiều trường hợp còn tự dùng thuốc giảm đau, thuốc tiêu hoá hoặc chườm nóng khiến triệu chứng mờ nhạt và bệnh tiến triển nhanh hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi có những dấu hiệu như đau âm ỉ rồi đau tăng dần ở vùng quanh rốn, sau đó chuyển xuống hố chậu phải; sốt nhẹ, buồn nôn hoặc nôn; chán ăn, đầy bụng; đau tăng khi di chuyển, ho hoặc ấn nhẹ vùng bụng phải, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử lý kịp thời.

Hiện nay, phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa là kỹ thuật thường quy tại bệnh viện, giúp bệnh nhân phục hồi nhanh, ít đau sau mổ. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị phụ thuộc lớn vào thời điểm bệnh nhân đến khám tại bệnh viện. Vì vậy, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp nhấn mạnh, người dân không nên chủ quan trước bất kỳ cơn đau bụng bất thường nào, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm bận rộn.

Bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cắt ruột thừa bị hoại tử của bệnh nhân/ Ảnh BV Đa khoa Vũ Thư

Không chỉ người lớn mà trẻ em cũng bị viêm ruột thừa. Mới đây, bé trai N.K. (3 tuổi) bị viêm ruột thừa, vỡ trước khi đến viện 10 ngày gây ổ áp xe bụng lớn, đe dọa tính mạng đã được các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) vừa cứu sống kịp thời.

Theo các bác sĩ, trong tình huống này chỉ cần chậm trễ thêm, bé K. có thể đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng huyết và tắc ruột đe dọa tính mạng.

Theo gia đình, 10 ngày trước nhập viện, bé K. liên tục đau bụng từng cơn, bỏ ăn, quấy khóc và sốt nhẹ. Tưởng con bị rối loạn tiêu hóa, gia đình đưa đi khám gần nhà. Nhưng những triệu chứng tưởng chừng "quen thuộc" này lại che giấu một cuộc viêm nhiễm nghiêm trọng đang lan rộng trong ổ bụng.

Đến ngày thứ 10, bụng bé trướng to, nôn ói nhiều, không ăn uống được. Gia đình đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Kết quả siêu âm và CT-scan cho thấy có ổ áp xe lớn chiếm vùng hố chậu phải, lan rộng do ruột thừa đã vỡ từ nhiều ngày, gây viêm lan tỏa và chèn ép dẫn đến tắc ruột.

Ê-kíp phẫu thuật đã nhanh chóng đưa bệnh nhi vào phòng mổ. Bằng kỹ thuật nội soi, các bác sĩ phải xử lý lượng lớn dịch mủ, tách các quai ruột bị dính và cắt bỏ phần ruột thừa hoại tử.

Nhờ phát hiện kịp thời, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, bé K. hồi phục tốt và dự kiến sớm xuất viện.

Tình trạng viêm ruột thừa cần phải tiến hành mổ viêm ruột thừa. Ảnh minh họa/vinmec.com

Viêm ruột thừa ở trẻ em là một trong những bệnh lý có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ, đặc biệt là ở những trường hợp viêm cấp tính. Nếu không phát hiện kịp thời, bệnh có thể tăng nguy cơ vỡ, lan rộng nhiễm trùng, gây biến chứng như viêm phúc mạc, áp xe… thậm chí gây tử vong.

Điều đáng lo ngại, trẻ khi bị đau ruột thừa cấp thường khó chẩn đoán hơn so với người lớn. Chính vì thế, khi thấy trẻ có những dấu hiệu của viêm ruột thừa, cha mẹ cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và xử trí kịp thời. Bởi viêm ruột thừa ở trẻ có thể diễn tiến rất nhanh và âm thầm...