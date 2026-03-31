Ứng dụng VNeID mở rộng chức năng phản ánh vi phạm giao thông từ 1/4

Từ ngày 1/4/2026 ứng dụng VNeID chính thức triển khai tính năng mới cho phép người dân gửi phản ánh, kiến nghị về các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. 

Bình Nguyên

Từ ngày 1/4/2026, Nghị định 61/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, mang đến một thay đổi quan trọng trong việc giám sát trật tự an toàn giao thông.

Quy định mới liên quan đến ứng dụng VNeID

Theo đó, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) sẽ được tích hợp thêm tính năng cho phép người dân gửi hình ảnh, video phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật của người tham gia giao thông đến cơ quan chức năng.

Nghị định mới mở rộng tối đa các kênh tiếp nhận thông tin từ xã hội để hỗ trợ công tác xử phạt vi phạm hành chính. Dữ liệu từ camera hành trình, điện thoại di động hoặc các thiết bị ghi hình của cá nhân, tổ chức có thể được gửi đến cơ quan có thẩm quyền qua nhiều phương thức linh hoạt.

Người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID từ ngày 1/4/2026. Ảnh minh họa./ Nguồn giadinh.suckhoedoisong.vn

Bên cạnh việc cung cấp trực tiếp tại trụ sở công an hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính, người dân có thể sử dụng các nền tảng số như thư điện tử, cổng thông tin điện tử và đặc biệt là ứng dụng VNeID. Trước đây, tính năng này chủ yếu được thực hiện qua ứng dụng VNeTraffic, nhưng việc tích hợp vào VNeID được kỳ vọng sẽ tạo ra sự đột phá nhờ độ phổ biến rộng rãi của ứng dụng định danh gốc.

Một trong những nội dung trọng tâm của Nghị định 61/2026/NĐ-CP là cơ chế bảo vệ người phản ánh. Cá nhân, tổ chức cung cấp dữ liệu sẽ được giữ bí mật tuyệt đối về họ tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân khác. Người dân cũng có quyền yêu cầu cơ quan chức năng thông báo kết quả xử lý bằng văn bản hoặc qua môi trường điện tử.

Người dân cần lưu ý các trách nhiệm pháp lý đi kèm

Tuy nhiên, người cung cấp cần lưu ý các trách nhiệm pháp lý đi kèm. Bằng chứng gửi đi phải đảm bảo tính xác thực và toàn vẹn, không được làm giả hoặc cắt ghép sai lệch sự thật. Người gửi cũng cần cung cấp thông tin liên lạc chính xác để phối hợp với cơ quan điều tra khi cần thiết. Nếu phát hiện dữ liệu có dấu hiệu làm giả, người có thẩm quyền sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan tố tụng hình sự để xử lý theo pháp luật.

Cơ quan công an sẽ có tối đa 30 ngày để xác minh dữ liệu kể từ ngày thụ lý. Với các vụ việc có tính chất phức tạp, thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 60 ngày. Quá trình xác minh sẽ tập trung làm rõ các yếu tố như thời gian, địa điểm, lỗi vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ và mức độ thiệt hại nếu có.

Căn cứ vào kết quả xác minh, cơ quan chức năng sẽ đưa ra các kết luận cụ thể. Nếu phát hiện vi phạm, người có thẩm quyền sẽ lập biên bản và ra quyết định xử phạt nguội theo quy định. Trong trường hợp không đủ căn cứ chứng minh vi phạm, vụ việc sẽ được khép lại mà không thực hiện xử phạt.

Từ ngày 1/4, Nghị định 61/2026/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực, ứng dụng VNeID sẽ được bổ sung thêm một tính năng mới hữu ích với người dân. Ảnh minh họa/ nguồn thuonghieucongluan.com.vn

Sự thay đổi này không chỉ giúp nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, mà còn thể hiện vai trò giám sát của cộng đồng trong việc xây dựng văn hóa giao thông an toàn và minh bạch.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/4, UBND các cấp, trong đó có UBND cấp xã, chính thức được trao thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông đường bộ. Từ đó giúp việc tiếp nhận thông tin từ người dân diễn ra linh hoạt hơn.

Vi phạm luật giao thông, sau bao lâu thì hiện lỗi?

Người dân đã có tài khoản mức độ 2 trên VNeTraffic đứng tên trên giấy đăng ký xe, sau khoảng 2 giờ khi hệ thống phát hiện vi phạm, sẽ nhận được thông báo.

VNeTraffic sẽ tự động thông báo vi phạm cho người dân sau 2 giờ. Ảnh: Xuân Sang.

Theo thông báo từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), người dân vi phạm giao thông được hệ thống phát hiện vi phạm, tra cứu và xác định chủ xe, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo vi phạm cho chủ xe sau 2 giờ. Tính năng áp dụng với tài khoản mức độ 2 trên ứng dụng VNeTraffic đứng tên trên giấy đăng ký xe.

Công an Hà Nội triển khai 3.700 camera giám sát ứng dụng AI

Công an TP Hà Nội đang triển khai 4 dự án camera giám sát với khoảng 3.700 camera, ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT và quản lý, điều hành giao thông.

Ngày 30/3, Công an TP Hà Nội thông tin, hiện tại, đơn vị quản lý 3 trung tâm chỉ huy và hơn 720 camera các loại phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, việc mở rộng mạng lưới giám sát là điều tất yếu.
Chính phủ bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông

Chính phủ ban hành Nghị định 81/2026/NĐ-CP bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông.

Ngày 26/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cùng ngày Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5.

Đáng chú ý, cùng thời điểm Nghị định mới có hiệu lực, Chính phủ bãi bỏ Nghị định số 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 123/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng).

