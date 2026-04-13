Ukraine và Nga cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh

Các bên xung đột liên tục chỉ trích nhau về thỏa thuận ngừng bắn, Điện Kremlin tuyên bố sẽ không gia hạn thỏa thuận này trừ khi Kyiv chấp nhận các điều kiện.

Tuệ Minh

Ukraine và Nga đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn được thiết lập nhân dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo, khi cuộc xung đột bước sang năm thứ năm.

Hai bên đã nhất trí tuân thủ lệnh ngừng bắn trong kỳ nghỉ tôn giáo này. Trước đó Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9/4 ra lệnh ngừng bắn hơn một tuần sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất tạm chấm dứt các hành động quân sự.

Tuy nhiên, giống như thỏa thuận tương tự vào năm ngoái, chỉ có sự yên tĩnh tương đối dọc theo tuyến mặt trận dài 1.200 km.

Một nhân viên cứu hộ dập tắt đám cháy tại một ngôi nhà dân cư bị phá hủy do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở Odessa, Ukraine.

“Tính đến 7 giờ sáng ngày 12/4, đã ghi nhận 2.299 trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn. Cụ thể: 28 cuộc tấn công của đối phương, 479 vụ pháo kích, 747 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tấn công... và 1.045 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV,” Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trên Facebook.

Ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Kiev vi phạm gần 2.000 lần. “Tổng cộng đã ghi nhận 1.971 trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn của các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine đến 8 giờ sáng ngày 12/4 theo giờ Moscow”.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Quân đội Ukraine đã nổ súng 258 lần bằng pháo hoặc xe tăng, thực hiện 1.329 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV và thả “nhiều loại đạn dược khác nhau” trong 375 trường hợp, chủ yếu thông qua máy bay không người lái.

Moscow cũng cáo buộc quân đội Ukraine tiến hành “ba cuộc tấn công ban đêm” vào các vị trí của Nga và “bốn nỗ lực tiến công” dọc tuyến mặt trận, đồng thời khẳng định đã đẩy lùi tất cả các đợt tấn công này.

Trong khi đó, Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ không gia hạn lệnh ngừng bắn nếu Kyiv không chấp nhận các điều kiện của mình.

“Hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được khi chúng tôi đảm bảo được lợi ích của mình và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra ngay từ đầu. Điều này có thể thực hiện ngay hôm nay. Nhưng ông Zelensky phải chấp nhận những giải pháp đã được biết đến này,” người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, theo các hãng tin Nga.

Tuy nhiên, như một dấu hiệu cho thấy lệnh ngừng bắn có tác động nhất định, quân đội Ukraine nhấn mạnh rằng họ không ghi nhận các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Shahed tầm xa, bom dẫn đường hay tên lửa nào.

Ukraine đã phải đối mặt với các đợt tấn công gần như hàng đêm bằng hàng trăm máy bay không người lái của Nga, buộc Kiev phải đáp trả.

Một lệnh ngừng bắn tương tự cũng đã được công bố tại Ukraine nhân dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo năm ngoái, nhưng cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm nhiều lần.

Những thường dân cuối cùng bị Ukraine giam giữ tại Kursk được trả tự do sau 500 ngày.
AP, TTXVN
Quân sự - Thế giới

Ông Zelensky nói Ukraine đã bắn hạ UAV Shahed tại Trung Đông

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết binh sĩ Ukraine đã bắn hạ các máy bay không người lái Shahed do Iran thiết kế tại nhiều quốc gia Trung Đông.

Theo AP, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, các binh sĩ Ukraine đã bắn hạ máy bay không người lái Shahed do Iran thiết kế tại nhiều quốc gia ở Trung Đông trong thời gian diễn ra cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran, đồng thời mô tả các hoạt động này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm hỗ trợ các đối tác đối phó với loại vũ khí mà Nga đang sử dụng tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: AP.
Quân sự - Thế giới

Ukraine tích hợp tên lửa Zeus lên UAV, thay đổi cục diện chiến trường

UAV Ukraine sắp mang tên lửa Zeus của Mỹ, mở ra bước ngoặt về tác chiến chính xác giá rẻ trên chiến trường.

Ukraine đang tiến thêm một bước quan trọng trong việc hiện đại hóa chiến tranh không người lái khi chuẩn bị tích hợp tên lửa dẫn đường Zeus do Mỹ sản xuất lên các nền tảng UAV chiến thuật.

Theo Defence Blog, công ty quốc phòng Mỹ Aeon đã xác nhận đang hợp tác với một trong những nhà sản xuất UAV lớn nhất Ukraine để tích hợp hệ thống tên lửa Zeus lên các máy bay không người lái dạng quadcopter.

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Nga Putin tuyên bố ngừng bắn 32 giờ ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngừng bắn 32 giờ ở Ukraine trong dịp Lễ Phục sinh của Chính Thống giáo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/4 đã tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 32 giờ ở Ukraine trong dịp Lễ Phục sinh của Chính thống giáo, theo AP.

Sắc lệnh của ông Putin, được Điện Kremlin công bố, yêu cầu các lực lượng Nga thực hiện lệnh ngừng bắn bắt đầu từ 16h chiều 11/4 và kéo dài đến hết ngày 12/4.

