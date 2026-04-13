Ukraine và Nga cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh

Các bên xung đột liên tục chỉ trích nhau về thỏa thuận ngừng bắn, Điện Kremlin tuyên bố sẽ không gia hạn thỏa thuận này trừ khi Kyiv chấp nhận các điều kiện.

Ukraine và Nga đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn được thiết lập nhân dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo, khi cuộc xung đột bước sang năm thứ năm.

Hai bên đã nhất trí tuân thủ lệnh ngừng bắn trong kỳ nghỉ tôn giáo này. Trước đó Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9/4 ra lệnh ngừng bắn hơn một tuần sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất tạm chấm dứt các hành động quân sự.

Tuy nhiên, giống như thỏa thuận tương tự vào năm ngoái, chỉ có sự yên tĩnh tương đối dọc theo tuyến mặt trận dài 1.200 km.

Một nhân viên cứu hộ dập tắt đám cháy tại một ngôi nhà dân cư bị phá hủy do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở Odessa, Ukraine.

“Tính đến 7 giờ sáng ngày 12/4, đã ghi nhận 2.299 trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn. Cụ thể: 28 cuộc tấn công của đối phương, 479 vụ pháo kích, 747 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tấn công... và 1.045 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV,” Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trên Facebook.

Ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Kiev vi phạm gần 2.000 lần. “Tổng cộng đã ghi nhận 1.971 trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn của các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine đến 8 giờ sáng ngày 12/4 theo giờ Moscow”.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Quân đội Ukraine đã nổ súng 258 lần bằng pháo hoặc xe tăng, thực hiện 1.329 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV và thả “nhiều loại đạn dược khác nhau” trong 375 trường hợp, chủ yếu thông qua máy bay không người lái.

Moscow cũng cáo buộc quân đội Ukraine tiến hành “ba cuộc tấn công ban đêm” vào các vị trí của Nga và “bốn nỗ lực tiến công” dọc tuyến mặt trận, đồng thời khẳng định đã đẩy lùi tất cả các đợt tấn công này.

Trong khi đó, Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ không gia hạn lệnh ngừng bắn nếu Kyiv không chấp nhận các điều kiện của mình.

“Hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được khi chúng tôi đảm bảo được lợi ích của mình và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra ngay từ đầu. Điều này có thể thực hiện ngay hôm nay. Nhưng ông Zelensky phải chấp nhận những giải pháp đã được biết đến này,” người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, theo các hãng tin Nga.

Tuy nhiên, như một dấu hiệu cho thấy lệnh ngừng bắn có tác động nhất định, quân đội Ukraine nhấn mạnh rằng họ không ghi nhận các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Shahed tầm xa, bom dẫn đường hay tên lửa nào.

Ukraine đã phải đối mặt với các đợt tấn công gần như hàng đêm bằng hàng trăm máy bay không người lái của Nga, buộc Kiev phải đáp trả.

Một lệnh ngừng bắn tương tự cũng đã được công bố tại Ukraine nhân dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo năm ngoái, nhưng cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm nhiều lần.