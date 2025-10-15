Hà Nội

Ukraine ra mắt xe robot mặt đất chiến đấu hạng nặng điều khiển bằng AI

Quân sự

Ukraine ra mắt xe robot mặt đất chiến đấu hạng nặng điều khiển bằng AI

Sự ra đời của xe robot mặt đất chiến đấu hạng nặng VATAG diễn ra vào thời điểm các hệ thống tự động đang ngày càng định hình kế hoạch quân sự hiện đại.

Thiên Đăng
Gần đây, Ukraine đã giới thiệu dòng xe robot thế hệ chiến tranh mới với sự ra mắt của xe chiến đấu mặt đất không người lái hạng nặng VATAG. Ảnh: @Anatoliy Nikitin.
Theo Tạp chí Defense Express, hệ thống VATAG này tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ điều khiển tiên tiến để thực hiện nhiều nhiệm vụ đa dạng khác nhau trên chiến trường. Ảnh: @Anatoliy Nikitin.
VATAG được thiết kế như một nền tảng xe robot hạng nặng đa năng, có khả năng mang theo hơn hai tấn hàng hóa. Ảnh: @Anatoliy Nikitin.
Nhà phát triển phương tiện nhấn mạnh rằng, VATAG có thể được triển khai cho cả vai trò chiến đấu, bao gồm giao tranh trực tiếp và vận chuyển vũ khí, cũng như cho các nhiệm vụ hậu cần, kỹ thuật và hỗ trợ khác. Ảnh: @Anatoliy Nikitin.
VATAG cũng được trang bị hệ thống động cơ hybrid kết hợp hiệu suất nhiên liệu hiệu quả với khả năng hoạt động bền bỉ. Ảnh: @Anatoliy Nikitin.
Hệ thống VATAG này còn có thể hoạt động ở chế độ điện gần như im lặng để di chuyển bí mật trên chiến trường quan trọng, khốc liệt. Ảnh: @Anatoliy Nikitin.
Đồng thời, VATAG còn hoạt động đóng vai trò như một bộ sạc dự phòng di động để duy trì thông tin liên lạc và hậu cần tại hiện trường. Ảnh: @Anatoliy Nikitin.
Các hệ thống tích hợp trên VATAG do AI điều khiển cung cấp chức năng điều hướng và quản lý các nhiệm vụ tự động, cho phép nền tảng VATAG thích ứng với các điều kiện chiến trường thay đổi liên tục. Ảnh: @Anatoliy Nikitin.
Anatoliy Nikitin, người đứng đầu dự án VATAG, cho biết trong một tuyên bố với Tạp chí Defense Express rằng, mục tiêu chính của nhóm phát triển là "cứu sống binh lính Ukraine bằng cách chuyển các quy trình nguy hiểm sang cho hệ thống xe robot đảm nhiệm". Ảnh: @Anatoliy Nikitin.
Anatoliy Nikitin cũng giải thích rằng, thiết kế của nền tảng này nhấn mạnh vào tính tự chủ, khả năng sống sót và khả năng tương tác với các thiết bị quân sự hiện có của Ukraine. Ảnh: @Anatoliy Nikitin.
Ngoài ra, VATAG còn tích hợp kiến ​​trúc truyền thông đa phương tiện tiên tiến để đảm bảo khả năng phục hồi trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Các liên kết dự phòng đa kênh với tính năng tự động chọn kênh được tích hợp để duy trì dữ liệu đo từ xa, và dễ dàng điều khiển ngay cả trong điều kiện tác chiến điện tử khắc nghiệt. Ảnh: @Anatoliy Nikitin.
Các nhà phát triển cho biết những tính năng này đảm bảo xe robot vẫn có khả năng thực hiện nhiệm vụ bất chấp những nỗ lực phá hoại hoạt động của đối phương. Ảnh: @Anatoliy Nikitin.
Thiên Đăng
Defence-Blog
#Ukraine #xe robot mặt đất chiến đấu hạng nặng #AI #xung đột Ukraine

