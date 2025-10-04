Hà Nội

Ukraine bế tắc ở hướng Dobropolye, Nga bao vây ở nhiều khu vực ở Pokrovsk

Quân sự

Ukraine bế tắc ở hướng Dobropolye, Nga bao vây ở nhiều khu vực ở Pokrovsk

Quân đội Ukraine đang bế tắc ở hướng Dobropolye, trong khi Nga tổ chức bao vây quân Ukraine ở nhiều khu vực ở Pokrovsk.

Tiến Minh
Trang Military Review của Nga đưa tin, quân đội Nga (RFAF) ở mặt trận phía bắc thành phố Pokrovsk, hiện không chỉ giữ vững vị trí gần Myrnohrad và khu vực xa là phía bắc làng Kucherov Yar, mà còn thiết lập được một hành lang khá ổn định dẫn đến đó.
Theo các nguồn tin Ukraine, quân Nga đã duy trì được một phần đáng kể hoạt động xâm nhập chiến thuật ở phía đông Dobropillia. Còn kênh Rybar cho biết, tình hình ở gần Dobropolye đang diễn biến có lợi cho Nga, khi họ được cho là đã chặn đứng chiến dịch phản công của quân đội Ukraine (AFU), lật ngược thế cờ và giành lại quyền chủ động.
Các nhà phân tích quân sự Ukraine thừa nhận rằng, chỉ huy RFAF bằng cách triển khai lực lượng từ Tập đoàn quân 8, nằm cạnh Tập đoàn quân 51, cũng như một phần "lực lượng thủy quân lục chiến" tự phát của mình, do vậy RFAF đã thực sự loại bỏ mối đe dọa trực tiếp với Tập đoàn quân 51, đang hoạt động ở phía tây sông Kazeny Torets.
Như đã đề cập ở trên, điều này phần lớn là nhờ các chiến dịch tấn công thành công của các đơn vị tiền phương của Cụm quân Trung tâm RFAF, tại tam giác Chervonyi Lyman-Novoekonomicheskoe-Mirnohrad.
Các chỉ huy của AFU tại Pokrovsk, thừa nhận rằng cuộc tấn công của Nga theo hướng này, bắt đầu từ hơn hai tháng trước, đã trở thành một thành công về mặt tác chiến, khi quân Nga đã tiến sâu hơn 30 km vào hệ thống phòng thủ của AFU và mở rộng phạm vi xâm nhập này thêm hơn 27 km. Và bây giờ, nó có ảnh hưởng hoạt động rất rõ ràng và chắc chắn đến tình hình ở hai hướng lân cận Pokrovsk và Kostiantynivka.
Giao tranh ác liệt ở phía bắc mặt trận Pokrovsk, vẫn là sự kiện đáng chú ý nhất trong lúc này. Theo dự đoán những diễn biến tiếp theo, có thể mục tiêu chính hiện tại của RFAF tại khu vực này của mặt trận, là ngăn chặn các cuộc tấn công của AFU, đang quyết tâm cắt đứt cái gọi là “mấu lồi” Dobropillya.
Trang tin quân sự Anna News nhận định, vòng vây của RFAF đang khép chặt quân Ukraine ở Dobropolye, sau khi họ kiểm soát được làng Dorozhnje ở mũi thọc sâu. RFAF đang tiến về phía trước và đã xâm nhập vào khu vực phía bắc Nykanorivka.
Vấn đề thiếu hụt hậu cần của AFU tại khu định cư này đã bắt đầu từ lâu. Ngay cả trước khi mất Dorozhnje, con đường tiếp tế đáng tin cậy duy nhất đã bị quân đội Nga cắt đứt, buộc họ phải di chuyển qua rừng và cánh đồng trống trải, dưới mưa hỏa lực dữ dội của quân Nga.
Việc thất thủ ở Dorozhnje đã tước đi khu định cư duy nhất, có thể làm trung tâm tiếp tế cho nhóm quân đồn trú của AFU ở Nykanorivka. Giờ đây, AFU không thể ngăn chặn bước tiến của quân Nga gần ngôi làng. Một khi chiếm được hoàn toàn Nykanorivka, tình hình chung của quân Nga ở bắc Pokrovsk sẽ được cải thiện đáng kể, trên toàn bộ mũi thọc sâu từ Mirnograd đến Dobropolye.
Trong khu vực thành phố Pokrovsk, theo kênh Readovka, trong tuần qua, RFAF đã chuyển từ chiến thuật "đánh chậm, tiến chắc", sang tấn công chớp nhoáng, nhanh chóng đột phá các mục tiêu trong thành phố Pokrovsk. Họ tấn công một cụm công nghiệp ở phía tây bắc và bao vây một khu chung cư ở phía bên kia thành phố.
Các đơn vị xung kích của Tập đoàn quân Cận vệ số 2 RFAF, thay vì tiến công đều đặn, chuyển sang tấn công nhanh chóng vào lực lượng đồn trú của quân Ukraine trong thành phố Pokrovsk. Việc kiểm soát khu vực nhà dân phía tây đường Zashchitnikov Ukrainy, giúp cho quân Nga phát động một cuộc tấn công vào cụm công nghiệp ở ngoại ô phía tây bắc. Khu vực này mở đường đến làng Grishino, đồng thời sẽ khép lại vòng vây đối với cả hai thành phố.
Trong khi đó, ở phía bên kia thành phố Pokrovsk, quân Nga dồn dập tập kích các vị trí của Ukraine từ hai tiểu khu Lazurny và Shakhtarsky. Mục tiêu là bao vây các tòa nhà chung cư ở cả hai bên Đại lộ Shakhtostroiteley. AFU buộc phải chia nhỏ lực lượng và phòng thủ ở mỗi khu nhà.
Việc quân đội Nga tăng cường hoạt động ở Pokrovsk không phải là ngẫu nhiên. Nó liên quan trực tiếp đến việc Tập đoàn quân 51 RFAF đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine gần Dobropolye và bắt đầu lập lại thế trận có lợi cho họ ở phía bắc Pokrovsk.
Hiện Cụm quân Trung tâm RFAF ở Pokrovsk, đã buộc AFU phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan: hoặc tiếp tục các cuộc tấn công tiêu hao về phía bắc hoặc bảo vệ thành trì phòng thủ quan trọng. Thời gian không còn nhiều cho AFU.
Giờ đây, AFU về cơ bản phải cố gắng đánh bật các đơn vị Nga khỏi vị trí của họ, bất chấp tổn thất nặng nề. Chỉ một tuần trước, Kiev thừa nhận rằng AFU đã mất ít nhất 10.000 quân tại khu vực Dobropillya, nhưng họ chưa thể đem lại lợi thế, mặc dù đã “tất tay” về quân số ở đây. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Readovka, TASS).
Tiến Minh
Sohu
#Pokrovsk #Ukraine phản công #Nga bao vây quân Ukraine #mặt trận Pokrovsk #xung đột Ukraine #Quân đội Nga

