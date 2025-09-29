Hà Nội

Ukraine xây chiến hào tự sát tại Pokrovsk, Nga xóa tiểu đoàn của Lữ đoàn 79

Quân đội Ukraine xây dựng chiến hào tự sát tại Pokrovsk, Nga xóa sổ hoàn toàn một tiểu đoàn của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 79 của Ukraine.

Tiến Minh
Quân đội Ukraine (AFU) đã tung toàn bộ lực lượng dự bị vào mặt trận Pokrovsk, hay chính xác hơn là dọc theo mặt trận phía bắc. Kênh "Nhật ký lính dù" trên mạng xã hội Telegram, cho thấy AFU đang nỗ lực tuyệt vọng để cắt đứt tuyến phòng thủ phía bắc, đặc biệt là khu vực giữa Nikanorivka và Novotoretskoye, nơi giao tranh diễn ra vô cùng khốc liệt.
Quân đội Ukraine (AFU) đã tung toàn bộ lực lượng dự bị vào mặt trận Pokrovsk, hay chính xác hơn là dọc theo mặt trận phía bắc. Kênh "Nhật ký lính dù" trên mạng xã hội Telegram, cho thấy AFU đang nỗ lực tuyệt vọng để cắt đứt tuyến phòng thủ phía bắc, đặc biệt là khu vực giữa Nikanorivka và Novotoretskoye, nơi giao tranh diễn ra vô cùng khốc liệt.
Hãy cùng xem xét Boikivka trước. Ban đầu, quân đội Ukraine đã cố gắng tái chiếm ngôi làng này, nhưng đã bị quân đội Nga (RFAF) đẩy lùi. Ngôi làng giờ đây đã trở thành một "vùng xám" - nơi không bên nào nắm quyền kiểm soát hoàn toàn, thỉnh thoảng mới có những cuộc đấu súng, nhưng UAV FPV liên tục bay trên đầu.
Hãy cùng xem xét Boikivka trước. Ban đầu, quân đội Ukraine đã cố gắng tái chiếm ngôi làng này, nhưng đã bị quân đội Nga (RFAF) đẩy lùi. Ngôi làng giờ đây đã trở thành một "vùng xám" - nơi không bên nào nắm quyền kiểm soát hoàn toàn, thỉnh thoảng mới có những cuộc đấu súng, nhưng UAV FPV liên tục bay trên đầu.
Tiếp đến là làng Mayak, một thử thách khó nhằn khác, khi quân Ukraine đã thất bại trong việc chiếm ngôi làng này mặc dù đã nhiều lần cố gắng, và đều bị quân Nga đẩy lùi. Nhưng các trận đánh ác liệt nhất diễn ra tại làng Nykanorivka.
Tiếp đến là làng Mayak, một thử thách khó nhằn khác, khi quân Ukraine đã thất bại trong việc chiếm ngôi làng này mặc dù đã nhiều lần cố gắng, và đều bị quân Nga đẩy lùi. Nhưng các trận đánh ác liệt nhất diễn ra tại làng Nykanorivka.
Ban đầu, quân Nga buộc phải rút khỏi làng Nykanorivka, nhưng họ nhanh chóng triển khai máy bay chiến đấu và pháo tầm xa để oanh tạc. Không rõ liệu quân Nga có thực sự rút lui hay không? Nhưng ngay cả khi họ rút lui, ngôi làng có thể đã bị ném bom dữ dội, và quân Ukraine liệu có chịu được các đòn tấn công hỏa lực này không?
Ban đầu, quân Nga buộc phải rút khỏi làng Nykanorivka, nhưng họ nhanh chóng triển khai máy bay chiến đấu và pháo tầm xa để oanh tạc. Không rõ liệu quân Nga có thực sự rút lui hay không? Nhưng ngay cả khi họ rút lui, ngôi làng có thể đã bị ném bom dữ dội, và quân Ukraine liệu có chịu được các đòn tấn công hỏa lực này không?
Hơn nữa, quân Nga cũng rất tích cực, tiến quân từ Zatyshok về phía ga xe lửa Dorozhnje, rõ ràng là nhằm cắt đứt tuyến đường tiếp tế của quân Ukraine đến Nykanorivka. Nếu tuyến đường tiếp tế này bị cắt đứt, ngay cả khi quân Ukraine ở đó sống sót, họ cũng sẽ chết đói và không thể cầm cự được lâu.
Hơn nữa, quân Nga cũng rất tích cực, tiến quân từ Zatyshok về phía ga xe lửa Dorozhnje, rõ ràng là nhằm cắt đứt tuyến đường tiếp tế của quân Ukraine đến Nykanorivka. Nếu tuyến đường tiếp tế này bị cắt đứt, ngay cả khi quân Ukraine ở đó sống sót, họ cũng sẽ chết đói và không thể cầm cự được lâu.
Trong khi giao tranh ở mặt trận phía bắc đang diễn ra ác liệt, quân Nga ở phía nam Kucheriv Yar vẫn đang tiến về phía đông, thậm chí còn chiếm được một phần khu vực khai thác mỏ. Đừng đánh giá thấp khu vực khai thác mỏ này; nó cực kỳ hữu ích cho quân Nga.
Trong khi giao tranh ở mặt trận phía bắc đang diễn ra ác liệt, quân Nga ở phía nam Kucheriv Yar vẫn đang tiến về phía đông, thậm chí còn chiếm được một phần khu vực khai thác mỏ. Đừng đánh giá thấp khu vực khai thác mỏ này; nó cực kỳ hữu ích cho quân Nga.
Địa hình phức tạp của khu vực khai thác mỏ khiến nó trở thành một pháo đài kiên cố tự nhiên, giúp quân Nga tránh được đáng kể rắc rối. Hơn nữa, nó kết nối với khu vực khai thác mỏ ở phía tây, tạo thành hai rào chắn tự nhiên, với một hành lang bảo vệ ở giữa. Điều này cung cấp thêm một lớp an ninh cho quân Nga, dù đang tiến công hay phòng thủ. Động thái này khá chắc chắn.
Địa hình phức tạp của khu vực khai thác mỏ khiến nó trở thành một pháo đài kiên cố tự nhiên, giúp quân Nga tránh được đáng kể rắc rối. Hơn nữa, nó kết nối với khu vực khai thác mỏ ở phía tây, tạo thành hai rào chắn tự nhiên, với một hành lang bảo vệ ở giữa. Điều này cung cấp thêm một lớp an ninh cho quân Nga, dù đang tiến công hay phòng thủ. Động thái này khá chắc chắn.
Mặc dù không có nhiều hoạt động ở những nơi khác trong thành phố Pokrovsk, phương Tây gần đây đã công bố ảnh vệ tinh về các công sự của Ukraine tại đó. Đoán xem? Các vị trí của Ukraine ở phía nam Pokrovsk và phía đông Mirnorad bao gồm các chiến hào biệt lập được đào dọc theo khu rừng.
Mặc dù không có nhiều hoạt động ở những nơi khác trong thành phố Pokrovsk, phương Tây gần đây đã công bố ảnh vệ tinh về các công sự của Ukraine tại đó. Đoán xem? Các vị trí của Ukraine ở phía nam Pokrovsk và phía đông Mirnorad bao gồm các chiến hào biệt lập được đào dọc theo khu rừng.
Bản thân người Ukraine gọi chúng là "chiến hào tự sát". Tại sao? Bởi vì những chiến hào này không liên kết với nhau. Nếu quân Nga tấn công, quân Ukraine đang giữ chúng sẽ không thể thoát ra - nếu không có đường rút lui nhanh chóng, họ sẽ dễ dàng bị quân Nga bao vây.
Bản thân người Ukraine gọi chúng là "chiến hào tự sát". Tại sao? Bởi vì những chiến hào này không liên kết với nhau. Nếu quân Nga tấn công, quân Ukraine đang giữ chúng sẽ không thể thoát ra - nếu không có đường rút lui nhanh chóng, họ sẽ dễ dàng bị quân Nga bao vây.
Xét theo vẻ ngoài của những chiến hào này, quân đội Ukraine có lẽ không có ý định rút lui khi họ xây dựng chúng. Sự hỗ trợ duy nhất của họ đến từ pháo binh và máy bay không người lái, thậm chí là cả việc cung cấp lương thực và đạn dược đều nhờ vào UAV hạng nặng.
Xét theo vẻ ngoài của những chiến hào này, quân đội Ukraine có lẽ không có ý định rút lui khi họ xây dựng chúng. Sự hỗ trợ duy nhất của họ đến từ pháo binh và máy bay không người lái, thậm chí là cả việc cung cấp lương thực và đạn dược đều nhờ vào UAV hạng nặng.
Khách quan đánh giá, những "chiến hào tự sát" này đúng như danh tiếng của chúng. Chúng không hẳn là công sự mà là bẫy lính, và việc chúng có thể cầm cự được bao lâu hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi.
Khách quan đánh giá, những "chiến hào tự sát" này đúng như danh tiếng của chúng. Chúng không hẳn là công sự mà là bẫy lính, và việc chúng có thể cầm cự được bao lâu hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi.
Trong khi đó ở phía đông Myrnohrad, quân Nga đã hoàn thành việc xóa sổ một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn xung kích đường không 79 tinh nhuệ bậc nhất của đối phương, vốn trước đó đã đột phá vào làng Myrne. Trung đoàn xung kích độc lập 425 AFU cũng thất bại trong các cuộc đột kích vào Novoekonomicheskoe nhằm giải vây cho lực lượng mắc kẹt ở Myrne.
Trong khi đó ở phía đông Myrnohrad, quân Nga đã hoàn thành việc xóa sổ một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn xung kích đường không 79 tinh nhuệ bậc nhất của đối phương, vốn trước đó đã đột phá vào làng Myrne. Trung đoàn xung kích độc lập 425 AFU cũng thất bại trong các cuộc đột kích vào Novoekonomicheskoe nhằm giải vây cho lực lượng mắc kẹt ở Myrne.
Tiếp theo đó là một "sự đảo ngược" của con lắc, dẫn đến việc các lực lượng chủ lực của Lữ đoàn 79 AFU bị đánh bật khỏi một số vị trí ở phía đông nam Myrnohrad. Mức độ nghiêm trọng của tình hình mà đơn vị Ukraine này đang phải đối mặt, được tóm tắt trong một bản tin trên kênh Telegram của chính họ vào ngày 23/9.
Tiếp theo đó là một "sự đảo ngược" của con lắc, dẫn đến việc các lực lượng chủ lực của Lữ đoàn 79 AFU bị đánh bật khỏi một số vị trí ở phía đông nam Myrnohrad. Mức độ nghiêm trọng của tình hình mà đơn vị Ukraine này đang phải đối mặt, được tóm tắt trong một bản tin trên kênh Telegram của chính họ vào ngày 23/9.
Thông cáo của Lữ đoàn 79 viết, "Tóm tắt ngắn gọn tình hình trên thực địa. Tại khu vực Mirnograd, đối phương đang tích cực sử dụng pháo hạng nặng chống lại các vị trí của lữ đoàn, dẫn đến việc phá hủy hệ thống công sự và cản trở các tuyến tiếp tế. Việc sơ tán thương binh gặp khó khăn do bị pháo kích liên tục... Việc tiếp tế đạn dược không liên tục, và việc luân chuyển không được thực hiện đầy đủ. Ở một số khu vực, tuyến phòng thủ được bảo vệ bởi một lực lượng nhỏ, làm tăng nguy cơ bị đột phá".
Thông cáo của Lữ đoàn 79 viết, "Tóm tắt ngắn gọn tình hình trên thực địa. Tại khu vực Mirnograd, đối phương đang tích cực sử dụng pháo hạng nặng chống lại các vị trí của lữ đoàn, dẫn đến việc phá hủy hệ thống công sự và cản trở các tuyến tiếp tế. Việc sơ tán thương binh gặp khó khăn do bị pháo kích liên tục... Việc tiếp tế đạn dược không liên tục, và việc luân chuyển không được thực hiện đầy đủ. Ở một số khu vực, tuyến phòng thủ được bảo vệ bởi một lực lượng nhỏ, làm tăng nguy cơ bị đột phá".
Sau một loạt thất bại của AFU ở khu vực phía đông, RFAF đã bắt đầu nhanh chóng phá hủy xương sống phòng thủ của đối phương gần Mirnograd. Một tình huống tương tự đang diễn ra ở Pokrovsk lân cận, nơi các hoạt động chủ động của UAV Nga có nguy cơ làm tan rã quân Ukraine phòng thủ trong thành phố.
Sau một loạt thất bại của AFU ở khu vực phía đông, RFAF đã bắt đầu nhanh chóng phá hủy xương sống phòng thủ của đối phương gần Mirnograd. Một tình huống tương tự đang diễn ra ở Pokrovsk lân cận, nơi các hoạt động chủ động của UAV Nga có nguy cơ làm tan rã quân Ukraine phòng thủ trong thành phố.
Điều này có nghĩa là, không giống như Pokrovsk, AFU có nguy cơ ngay lập tức rơi vào tình huống tuyến phòng thủ của họ có nguy cơ bị chia cắt, với mỗi đơn vị đồn trú nhỏ buộc phải hành động độc lập. Điều này có thể thấy rõ khi nhìn vào bản đồ Mirnograd.
Điều này có nghĩa là, không giống như Pokrovsk, AFU có nguy cơ ngay lập tức rơi vào tình huống tuyến phòng thủ của họ có nguy cơ bị chia cắt, với mỗi đơn vị đồn trú nhỏ buộc phải hành động độc lập. Điều này có thể thấy rõ khi nhìn vào bản đồ Mirnograd.
Rõ ràng là RFAF đang cắt đứt phần phía nam thành phố khỏi phần phía bắc. Điều duy nhất mà AFU có thể dựa vào trong tình huống như vậy, đó là một mạng lưới các bãi đất đá thải, của quá trình khai thác mỏ ở khu vực phía đông, có chiều cao từ 40-90 mét.
Rõ ràng là RFAF đang cắt đứt phần phía nam thành phố khỏi phần phía bắc. Điều duy nhất mà AFU có thể dựa vào trong tình huống như vậy, đó là một mạng lưới các bãi đất đá thải, của quá trình khai thác mỏ ở khu vực phía đông, có chiều cao từ 40-90 mét.
Tuy nhiên, như có thể thấy từ một thông báo trên kênh Telegram của Lữ đoàn 79 AFU, khi lực lượng không quân chiến thuật Nga đang tích cực sử dụng bom lượn có điều khiển UMPK, điều này gây bất lợi cho khả năng tồn tại của các vị trí phòng ngự kiên cố của AFU. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS).
Tuy nhiên, như có thể thấy từ một thông báo trên kênh Telegram của Lữ đoàn 79 AFU, khi lực lượng không quân chiến thuật Nga đang tích cực sử dụng bom lượn có điều khiển UMPK, điều này gây bất lợi cho khả năng tồn tại của các vị trí phòng ngự kiên cố của AFU. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS).
Tiến Minh
Sohu
