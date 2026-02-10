Hà Nội

Bạn đọc

UBND phường Tiến Thành: Hé lộ lý do đối thủ của Công ty Hoàng Phát bị loại

Dù đưa ra giá dự thầu thấp hơn, tuy nhiên một liên danh nhà thầu đã bị loại tại gói thầu hơn 3,3 tỷ đồng do UBND phường Tiến Thành làm chủ đầu tư vì không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

Hà Linh

Mới đây, Văn phòng HĐND và UBND phường Tiến Thành đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05: Xây lắp + Cung cấp và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Nhà văn hoá các khu phố trên địa bàn phường. Đơn vị trúng thầu được xác định là Công ty TNHH XL - TM Hoàng Phát.

qd-6345.jpg
Quyết định số 35/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05. Nguồn: MSC

Cuộc đua không cân sức giữa hai nhà thầu

Theo biên bản mở thầu và Báo cáo đánh giá E-HSDT, gói thầu này ghi nhận sự tham gia của 02 nhà thầu: Công ty TNHH XL - TM Hoàng Phát và Liên danh gói thầu số 05 (gồm Công ty TNHH MTV Thương mại - Xây dựng Bảo Thịnh và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Sơn Hà).

Đáng chú ý, về mặt tài chính, Liên danh gói thầu số 05 đưa ra mức giá dự thầu là 2.999.112.563 đồng, thấp hơn đáng kể so với mức giá 3.335.258.038 đồng của Công ty Hoàng Phát. Tuy nhiên, mức giá cạnh tranh này đã không thể giúp liên danh trên giành chiến thắng khi "vấp" phải những rào cản về kỹ thuật trong quá trình đánh giá.

Lỗi trượt thầu từ báo cáo đánh giá E-HSDT

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 717/BC-TG của Tổ chuyên gia (Công ty TNHH Sam BT), Liên danh gói thầu số 05 bị đánh giá "Không đạt" tại phần đánh giá kỹ thuật. Cụ thể, báo cáo chỉ rõ hai lỗi mấu chốt:

1. Về An toàn lao động: Nhà thầu không lập kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động theo đúng quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP, vi phạm tiêu chuẩn đánh giá tại Chương V của hồ sơ mời thầu.

2. Về Phòng cháy, chữa cháy (PCCC): Đây là lỗi nghiêm trọng nhất khi nhà thầu đề xuất áp dụng quy chuẩn QCVN 06:2020/BXD. Tuy nhiên, tại thời điểm tổ chức đấu thầu năm 2026, quy chuẩn này đã hết hiệu lực và được thay thế bởi QCVN 06:2022/BXD.

Sau khi đối thủ bị loại, Công ty TNHH XL - TM Hoàng Phát trở thành đơn vị duy nhất đáp ứng yêu cầu và trúng thầu với giá 3.335.258.038 đồng. So với giá gói thầu 3.358.022.381 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước đạt khoảng 22,7 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,68%.

Việc sớm hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho thấy sự quyết tâm của UBND phường Tiến Thành trong việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, kịp thời đưa các công trình dân sinh vào sử dụng. Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống nhà văn hóa khu phố mang ý nghĩa quan trọng, trực tiếp phục vụ đời sống tinh thần, sinh hoạt cộng đồng và thắt chặt tình làng nghĩa xóm của nhân dân địa phương.

Dù quá trình đấu thầu ghi nhận những sự chênh lệch về năng lực kỹ thuật giữa các đơn vị tham gia, nhưng kết quả cuối cùng đã chọn ra được nhà thầu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe từ hồ sơ mời thầu. Đây là tiền đề quan trọng để đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công. Dư luận tin tưởng rằng, với sự giám sát chặt chẽ từ chủ đầu tư và đơn vị tư vấn, dự án sẽ về đích đúng hạn, trở thành điểm nhấn trong hạ tầng văn hóa xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng phường Tiến Thành ngày càng hiện đại và văn minh.

