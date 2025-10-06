UAV Ukraine phá hủy 4 siêu pháo Koksan của Nga

Hà Nội

Quân sự

UAV của Ukraine đã phá hủy liên tiếp bốn pháo tự hành tầm xa 170mm Koksan của quân đội Nga trên chiến trường.

Tiến Minh
Kênh Deep State của Ukraine ngày 30/9 đã đăng tải một video về một cuộc tấn công thành công vào một trận địa pháo binh tầm xa của Nga, lần này nhắm vào các hệ thống pháo tự hành Koksan. Theo Deep State, các đơn vị vận hành Hệ thống không người lái Ukraine đã phá hủy 4 khẩu pháo tự hành M1989 170mm, còn được gọi là pháo Koksan, trong các chiến dịch ở khu vực Luhansk và Zaporizhzhia.
Cuộc tấn công trên được thực hiện bởi Trung đoàn Nemesis 412, thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, những người đã sử dụng UAV trinh sát và tấn công để xác định chính xác và phá hủy trận địa pháo. Trong đó, một khẩu Koksan đã bị phá hủy trong một chiến dịch phối hợp với bộ binh, chứng minh hiệu quả của các hoạt động chiến đấu hiệp đồng.
Pháo Koksan là loại pháo tự hành, cỡ nòng 170mm do Triều Tiên phát triển. Nó được đưa vào sử dụng từ những năm 1970 và vẫn là một trong những hệ thống pháo rãnh xoắn thông thường, có tầm bắn xa nhất thế giới, với tầm bắn 40 km khi sử dụng đạn tiêu chuẩn và 60 km khi sử dụng đạn tăng tầm.
Mặc dù đã lạc hậu về thiết kế, nhất là hệ thống điều khiển hỏa lực, nhưng tầm bắn xa và sức công phá lớn của nó vẫn là một mối đe dọa đáng kể. Đặc biệt là trong một cuộc xung đột sử dụng nhiều pháo binh, như cuộc xung đột đang diễn ra ở miền Đông Ukraine.
Quân đội Nga bắt đầu sử dụng pháo Koksan trên chiến trường Ukraine từ cuối năm 2024. Theo thông tin tình báo, Nga đã được cung cấp một lượng lớn pháo Koksan từ Triều Tiên, để bổ sung cho các đơn vị pháo binh trên chiến trường.
Các chuyên gia từ tạp chí Defence Express của Ukraine ước tính, Triều Tiên đã thực hiện ít nhất 4 đợt chuyển giao pháo Koksan cho Nga kể từ cuối năm 2024. Tính đến tháng 5/2025, có tới 200 khẩu pháo Koksan có khả năng được triển khai dọc theo mặt trận, đặc biệt là ở phía bắc bán đảo Crimea.
Việc Nga, được coi là một cường quốc pháo binh, phải phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí từ bên ngoài cho thấy mức độ thiếu hụt vũ khí của quân đội Nga. Kể từ khi bắt đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt", Ukraine đã phá hủy hàng nghìn khẩu pháo các loại của Nga, buộc Nga phải tìm kiếm sự bổ sung từ các quốc gia khác.
Đối với Ukraine và các đối tác phương Tây, sự hiện diện của hệ thống M1989 Koksan trên chiến trường vừa là thách thức chiến thuật vừa là mối quan ngại chiến lược. Vì điều này cho thấy các đối tác của Nga ngày càng sẵn sàng cung cấp viện trợ quân sự có tác động lớn đến cuộc chiến.
Trước đây, quân đội Nga thường sử dụng loại siêu pháo 2S7 Pion 203 mm, có từ thời Liên Xô để tấn công tầm xa, nhưng sự tiêu hao trên chiến trường, đã làm giảm số lượng và hiệu quả của chúng. Theo trang web tình báo mở Oryx, quân đội Nga đã mất 30 khẩu lựu pháo 2S7 Pion. Trong khi một số nguồn tin khác cho biết con số này còn cao gấp đôi.
Việc RFAF đưa pháo Koksan vào biên chế chiến đấu, có thể nhằm mục đích lấp đầy khoảng trống đó. Các nhà phân tích lưu ý, việc Triều Tiên cung cấp các loại vũ khí như vậy cho Nga đánh dấu một bước tiến đáng kể trong hợp tác quân sự giữa hai bên.
Pháo M1989 Koksan là loại pháo tự hành cỡ nòng 170mm, sử dụng khung gầm xe tăng T-54/T-55 của Liên Xô đã được cải tiến, chịu được trọng lượng và độ giật khi bắn của khẩu pháo 170mm. Khả năng cơ động tương đối tốt, nhất là với những địa hình gồ ghề.
Theo các chuyên gia quân sự, một trong những đặc điểm của M1989 Koksan là có tốc độ bắn tương đối chậm, tốc độ bắn từ một đến hai viên đạn trong năm phút do kích thước lớn và độ phức tạp của đạn pháo. Tuy vậy, điểm yếu này được bù lại bằng tầm bắn xa và sức công phá lớn. Hơn nữa, M-1989 có khoang chứa đạn tới 12 viên.
Một nhược điểm khác của M-1989 là không có tháp pháo che chắn, khiến khẩu đội dễ bị thương vong khi bị tấn công. Hầu hết các hệ thống pháo trên thế giới hiện nay đều có tháp pháo bảo vệ hoặc tích hợp các tấm giáp bảo vệ cho chính hệ thống và kíp lái.
Cuối cùng cỡ đạn 170mm của Koksan, đặt ra những thách thức về mặt hậu cần đối với Nga. Do vũ khí này không thể sử dụng các loại đạn pháo tiêu chuẩn của Nga, nên Triều Tiên phải cung cấp một lượng lớn đạn pháo chuyên dụng cho Koksan. (nguồn ảnh KCNA, TASS, Ukrinform).
Sohu
