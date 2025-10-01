Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nga tung quân dự bị vào trận, sẵn sàng cho chiến dịch mùa thu

Quân sự

Nga tung quân dự bị vào trận, sẵn sàng cho chiến dịch mùa thu

Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga đang bổ sung thêm quân cho chiến dịch mùa thu, trong khi đó giao tranh ở Pokrovsk vẫn diễn ra ác liệt.

Tiến Minh
Ngày 27/9/2025, là ngày 1311 của cuộc xung đột Nga-Ukraine, lực lượng không quân chiến thuật Nga đang dọn sạch một hành lang bằng bom lượn có điều khiển FAB UMPK, sâu vào vùng Dnipropetrovsk. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, ngôi làng Yunakivka (tỉnh Sumy) đã được quân đội Nga (RFAF) kiểm soát hoàn toàn. Tuyến đường thuận tiện nhất của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga đã bị chặn.
Ngày 27/9/2025, là ngày 1311 của cuộc xung đột Nga-Ukraine, lực lượng không quân chiến thuật Nga đang dọn sạch một hành lang bằng bom lượn có điều khiển FAB UMPK, sâu vào vùng Dnipropetrovsk. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, ngôi làng Yunakivka (tỉnh Sumy) đã được quân đội Nga (RFAF) kiểm soát hoàn toàn. Tuyến đường thuận tiện nhất của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga đã bị chặn.
Kênh Rybar cho biết, quân Ukraine cũng đã bị đánh bật khỏi Derylovo và Shandrigolovo (phía bắc thành phố Lyman, bắc Donetsk). Theo hình ảnh định vị địa lý, RFAF đã đột nhập vào khu vực thành phố Siversk (Donetsk) và đang tiến gần đến Myrnohrad (Pokrovsk) từ phía đông.
Kênh Rybar cho biết, quân Ukraine cũng đã bị đánh bật khỏi Derylovo và Shandrigolovo (phía bắc thành phố Lyman, bắc Donetsk). Theo hình ảnh định vị địa lý, RFAF đã đột nhập vào khu vực thành phố Siversk (Donetsk) và đang tiến gần đến Myrnohrad (Pokrovsk) từ phía đông.
Ukraine đã hứng chịu một cuộc tấn công trả đũa tàn khốc. Tên lửa, bom FAB UMPK, và UAV tự sát đã RFAF được sử dụng. Trọng tâm chính một lần nữa lại là năng lượng, hậu cần và các cơ sở quân sự. Tỉnh Chernihiv bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề.
Ukraine đã hứng chịu một cuộc tấn công trả đũa tàn khốc. Tên lửa, bom FAB UMPK, và UAV tự sát đã RFAF được sử dụng. Trọng tâm chính một lần nữa lại là năng lượng, hậu cần và các cơ sở quân sự. Tỉnh Chernihiv bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề.
Các kênh truyền hình Ukraine đang đưa tin về sự xuất hiện của lực lượng dự bị của RFAF không chỉ ở hướng Dobropillya và Pokrovskoe, mà còn ở khu vực tiền tuyến dọc biên giới tỉnh Dnipropetrovsk. Công tác chuẩn bị chiến đấu đang được RFAF tích cực tiến hành cho cuộc tấn công mùa thu, khi những cơn mưa làm giảm đáng kể vai trò của UAV FPV trong phòng thủ.
Các kênh truyền hình Ukraine đang đưa tin về sự xuất hiện của lực lượng dự bị của RFAF không chỉ ở hướng Dobropillya và Pokrovskoe, mà còn ở khu vực tiền tuyến dọc biên giới tỉnh Dnipropetrovsk. Công tác chuẩn bị chiến đấu đang được RFAF tích cực tiến hành cho cuộc tấn công mùa thu, khi những cơn mưa làm giảm đáng kể vai trò của UAV FPV trong phòng thủ.
Tình hình tác chiến của Cụm quân phía Bắc RFAF: Tại tỉnh Sumy, các đơn vị tấn công của lực lượng dù, thuộc Cụm quân phía Bắc RFAF đã kiểm soát hoàn toàn làng Yunakivka, nơi đóng vai trò là trung tâm hậu cần chính của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) trong cuộc tấn công đột phá vào tỉnh Kursk của Nga tháng 8/2024. Hơn một nửa số quân Ukraine bị mắc kẹt trong khu rừng gần Sinelnikovo đã thiệt mạng.
Tình hình tác chiến của Cụm quân phía Bắc RFAF: Tại tỉnh Sumy, các đơn vị tấn công của lực lượng dù, thuộc Cụm quân phía Bắc RFAF đã kiểm soát hoàn toàn làng Yunakivka, nơi đóng vai trò là trung tâm hậu cần chính của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) trong cuộc tấn công đột phá vào tỉnh Kursk của Nga tháng 8/2024. Hơn một nửa số quân Ukraine bị mắc kẹt trong khu rừng gần Sinelnikovo đã thiệt mạng.
Tình hình tác chiến của Cụm quân phía Tây RFAF: Theo trang Military Review, RFAF tại Kupyansk đã tiến dọc theo phố Kharkivska từ ngã tư Shevchenko đến tận nghĩa trang thành phố. Các hoạt động dọn dẹp và ổn định đang được tiến hành tại khu vực nhà dân giáp với khu rừng giữa phố Rivne và phố Kharkivska. Đây là khu vực phía đông nam của thành phố, và quân Nga đã tiến vào thành phố từ phía tây bắc.
Tình hình tác chiến của Cụm quân phía Tây RFAF: Theo trang Military Review, RFAF tại Kupyansk đã tiến dọc theo phố Kharkivska từ ngã tư Shevchenko đến tận nghĩa trang thành phố. Các hoạt động dọn dẹp và ổn định đang được tiến hành tại khu vực nhà dân giáp với khu rừng giữa phố Rivne và phố Kharkivska. Đây là khu vực phía đông nam của thành phố, và quân Nga đã tiến vào thành phố từ phía tây bắc.
Vừa qua có thông tin RFAF sử dụng đường ống để cơ động qua sông Oskil, theo kênh Deep State của Ukraine, thừa nhận có "hành lang" của RFAF dọc theo bờ tây sông Oskil từ biên giới Nga-Ukraine đến Kupyansk. Kênh Military Summary đưa tin, tàn quân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 63 đang đầu hàng ở Kirovsk. Chỉ còn lại một đại đội sống sót trong thị trấn.
Vừa qua có thông tin RFAF sử dụng đường ống để cơ động qua sông Oskil, theo kênh Deep State của Ukraine, thừa nhận có "hành lang" của RFAF dọc theo bờ tây sông Oskil từ biên giới Nga-Ukraine đến Kupyansk. Kênh Military Summary đưa tin, tàn quân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 63 đang đầu hàng ở Kirovsk. Chỉ còn lại một đại đội sống sót trong thị trấn.
Quân Ukraine đã bị đánh bật khỏi Derylovo và Shandrigolovo, và trận chiến giành Drobyshevo đã bắt đầu. Hiện AFU còn bất kỳ tiền đồn che chắn nào cho thành phố Lyman ở phía bắc. Với việc kiểm soát ngôi làng Yampol, hậu cần từ phía nam cho Lyman cũng sẽ bị cắt đứt, chỉ còn lại nguồn tiếp tế trực tiếp từ phía tây qua Slavyansk, qua sông Seversky Donets, một con sông khá rộng và chảy xiết ở khu vực này.
Quân Ukraine đã bị đánh bật khỏi Derylovo và Shandrigolovo, và trận chiến giành Drobyshevo đã bắt đầu. Hiện AFU còn bất kỳ tiền đồn che chắn nào cho thành phố Lyman ở phía bắc. Với việc kiểm soát ngôi làng Yampol, hậu cần từ phía nam cho Lyman cũng sẽ bị cắt đứt, chỉ còn lại nguồn tiếp tế trực tiếp từ phía tây qua Slavyansk, qua sông Seversky Donets, một con sông khá rộng và chảy xiết ở khu vực này.
Tình hình tác chiến của của Cụm quân phía Nam RFAF: Cụm quân phía Nam đã tiến hơn 2 km dọc theo bờ phía nam của sông Seversky Donets và chiếm giữ các vị trí mới trong các tòa nhà ở tiểu quận Rudnik của thành phố Siversk, một tiền đồn của AFU ở bắc Donetsk. Một số đơn vị xung kích của Cụm quân phía Nam cũng tiến về phía bắc Chasov Yar và tiến gần đến Orekhovo-Vasilevka.
Tình hình tác chiến của của Cụm quân phía Nam RFAF: Cụm quân phía Nam đã tiến hơn 2 km dọc theo bờ phía nam của sông Seversky Donets và chiếm giữ các vị trí mới trong các tòa nhà ở tiểu quận Rudnik của thành phố Siversk, một tiền đồn của AFU ở bắc Donetsk. Một số đơn vị xung kích của Cụm quân phía Nam cũng tiến về phía bắc Chasov Yar và tiến gần đến Orekhovo-Vasilevka.
Những gì còn lại của Cụm quân Toretsk AFU đã bị Cụm quân phía Nam RFAF bao vây và tiêu diệt ở phía nam hồ chứa Kleban-Byk. Trang mạng của Lữ đoàn xung kích đường không 79 AFU viết."Những anh hùng của Quân đội Ukraine đã hy sinh ở đó - chúng tôi sẽ không quên các bạn. Hiện tại, vấn đề này đã được khép lại".
Những gì còn lại của Cụm quân Toretsk AFU đã bị Cụm quân phía Nam RFAF bao vây và tiêu diệt ở phía nam hồ chứa Kleban-Byk. Trang mạng của Lữ đoàn xung kích đường không 79 AFU viết."Những anh hùng của Quân đội Ukraine đã hy sinh ở đó - chúng tôi sẽ không quên các bạn. Hiện tại, vấn đề này đã được khép lại".
Tình hình tác chiến của của Cụm quân Trung tâm RFAF: Giao tranh ác liệt đang diễn ra tại khu vực đột phá Dobropolsky, hiện quân Nga đang tiến về Shakhovo, hay nói đúng hơn là bỏ qua ngôi làng từ phía tây và tập trung trong các vành đai rừng. Bộ binh Nga cũng đã đào hào trong các khu rừng giữa Kucherov Yar và Toretskoye. Novotoretskoye đã ở phía sau.
Tình hình tác chiến của của Cụm quân Trung tâm RFAF: Giao tranh ác liệt đang diễn ra tại khu vực đột phá Dobropolsky, hiện quân Nga đang tiến về Shakhovo, hay nói đúng hơn là bỏ qua ngôi làng từ phía tây và tập trung trong các vành đai rừng. Bộ binh Nga cũng đã đào hào trong các khu rừng giữa Kucherov Yar và Toretskoye. Novotoretskoye đã ở phía sau.
"Mọi tuyến đường đến Pokrovsk và Myrnohrad đều bị hỏa lực RFAF ngăn chặn. Các đơn vị AFU đóng quân tại đó hiện đang thiếu hậu cần. Tình hình rất nguy cấp và cần phản ứng nhanh chóng, nếu không toàn bộ trung tâm sẽ bị mất", các quan chức quân sự Ukraine thừa nhận. Quân Nga đã được phát hiện ở ngoại ô Mirnohrad, có vẻ như họ đã tiến vào thành phố từ làng Novoekonomichesky.
"Mọi tuyến đường đến Pokrovsk và Myrnohrad đều bị hỏa lực RFAF ngăn chặn. Các đơn vị AFU đóng quân tại đó hiện đang thiếu hậu cần. Tình hình rất nguy cấp và cần phản ứng nhanh chóng, nếu không toàn bộ trung tâm sẽ bị mất", các quan chức quân sự Ukraine thừa nhận. Quân Nga đã được phát hiện ở ngoại ô Mirnohrad, có vẻ như họ đã tiến vào thành phố từ làng Novoekonomichesky.
Tại tiểu khu Lazurny thuộc Pokrovsk, các đơn vị xung kích của Cụm quân Trung tâm đã tổ chức phòng thủ ở các tòa nhà cao tầng. Một đoạn phim trực tuyến đã ghi lại cảnh một xe tăng Ukraine pháo kích vào một trong những tòa nhà cao tầng, rõ ràng không nằm ở ngoại ô.
Tại tiểu khu Lazurny thuộc Pokrovsk, các đơn vị xung kích của Cụm quân Trung tâm đã tổ chức phòng thủ ở các tòa nhà cao tầng. Một đoạn phim trực tuyến đã ghi lại cảnh một xe tăng Ukraine pháo kích vào một trong những tòa nhà cao tầng, rõ ràng không nằm ở ngoại ô.
Tình hình tác chiến của của Cụm quân phía Đông (Cụm Vostok): Nguồn tin từ blogger Ukraine Mukhnoy viết rằng, làng Novogrigorovka gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Các ngôi làng nhỏ Krasnogorskoye và Rybnoye sẽ không thể giữ vững mặt trận lâu dài. Các cứ điểm của AFU tại đây bị bom FAB UMPK phá hủy. Muchnoy viết: "Điều này tạo cơ hội cho kẻ thù (RFAF) tiến xa hơn, thực chất là chuẩn bị một hành lang trực tiếp cho chúng vào sâu trong vùng Dnipropetrovsk".
Tình hình tác chiến của của Cụm quân phía Đông (Cụm Vostok): Nguồn tin từ blogger Ukraine Mukhnoy viết rằng, làng Novogrigorovka gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Các ngôi làng nhỏ Krasnogorskoye và Rybnoye sẽ không thể giữ vững mặt trận lâu dài. Các cứ điểm của AFU tại đây bị bom FAB UMPK phá hủy. Muchnoy viết: "Điều này tạo cơ hội cho kẻ thù (RFAF) tiến xa hơn, thực chất là chuẩn bị một hành lang trực tiếp cho chúng vào sâu trong vùng Dnipropetrovsk".
Tình hình tác chiến của của Tập đoàn quân Dnepr: Các đơn vị thuộc Cụm quân Dnepr RFAF tiếp tục củng cố vị trí chiến thuật tại khu vực Stepnogorsk. Trong 24 giờ qua, họ đã tập kích gây thương vong của một lữ đoàn bộ binh cơ giới và ba lữ đoàn phòng thủ bờ biển AFU.
Tình hình tác chiến của của Tập đoàn quân Dnepr: Các đơn vị thuộc Cụm quân Dnepr RFAF tiếp tục củng cố vị trí chiến thuật tại khu vực Stepnogorsk. Trong 24 giờ qua, họ đã tập kích gây thương vong của một lữ đoàn bộ binh cơ giới và ba lữ đoàn phòng thủ bờ biển AFU.
Tình hình Ukraine: Ukraine tuyên bố chặn được cuộc tấn công của Nga ở tỉnh Dnipropetrovsk: Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Syrsky cho biết, Nga thiếu lực lượng và nguồn lực để mở cuộc tấn công vào tỉnh Dnipropetrovsk, vì tất cả các đơn vị hải quân đánh bộ Nga hiện đang sa lầy trong giao tranh ở hướng Dobropillia.
Tình hình Ukraine: Ukraine tuyên bố chặn được cuộc tấn công của Nga ở tỉnh Dnipropetrovsk: Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Syrsky cho biết, Nga thiếu lực lượng và nguồn lực để mở cuộc tấn công vào tỉnh Dnipropetrovsk, vì tất cả các đơn vị hải quân đánh bộ Nga hiện đang sa lầy trong giao tranh ở hướng Dobropillia.
Tướng Syrsky cho biết thêm “Novopavlivka thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, nơi giao nhau giữa ranh giới hành chính của ba tỉnh là Zaporizhzhia, Donetsk và Dnipropetrovsk. Đối phương đang cố gắng tác chiến ở đó để tiến sâu hơn vào lãnh thổ. Mục đích duy nhất là tuyên bố sự hiện diện của họ tại đây là cắm cờ lên một số tòa nhà trong một khu định cư và tuyên bố chiến thắng”. (nguồn ảnh Rvvoenkory, Military Summary, Kyiv Post).
Tướng Syrsky cho biết thêm “Novopavlivka thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, nơi giao nhau giữa ranh giới hành chính của ba tỉnh là Zaporizhzhia, Donetsk và Dnipropetrovsk. Đối phương đang cố gắng tác chiến ở đó để tiến sâu hơn vào lãnh thổ. Mục đích duy nhất là tuyên bố sự hiện diện của họ tại đây là cắm cờ lên một số tòa nhà trong một khu định cư và tuyên bố chiến thắng”. (nguồn ảnh Rvvoenkory, Military Summary, Kyiv Post).
Tiến Minh
Svpressa
Link bài gốc Copy link
https://svpressa.ru/war21/article/483702/
#Chiến sự Ukraine #Nga tấn công #Ukraine rút lui #xung đột Nga-Ukraine #Quân đội Nga #xung đột Ukraine

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT