Quân đội Nga tạo thế bao vây Lyman và Siversk ở bắc Donetsk

Quân sự

Quân đội Nga tạo thế bao vây Lyman và Siversk ở bắc Donetsk

Quân đội Nga đã hoàn tất việc kiểm soát Derilovo, tiến đến Drobyshevo ở phía bắc Lyman, tạo thế bao vây Lyman và Siversk ở bắc Donetsk.

Tiến Minh
Trang Military Review của Nga, ngày 27/9 dẫn nguồn từ Kênh truyền hình DIVGEN đưa tin, quân đội Nga (RFAF) đã hoàn tất việc kiểm soát làng Derilove trên hướng mặt trận Lyman (Nga gọi là Krasno-Liman) ở phía bắc Donetsk, và ngôi làng đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của RFAF.
Cuộc tấn công vào Derilove bắt đầu vào ngày 23/9, ngay sau khi Shandrigolovo nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Các đơn vị RFAF đã phát huy chiến quả, tăng tốc độ tiến công, vào ngay ngày hôm sau, 24/9, một số hãng truyền thông Nga đưa tin rằng ngôi làng đã gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của RFAF. Và giờ đây, thông tin đã đến rằng quân Ukraine đã hoàn toàn rút khỏi Derilovo.
Việc kiểm soát được Derilovo, tạo cho RFAF cơ hội tấn công Drobyshevo, thiết lập một đầu cầu tại đó để tấn công Lyman từ phía tây bắc. Và xét theo diễn biến tình hình tại đây, Drobyshevo sẽ được RFAF sử dụng để mở màn cuộc tấn công. Theo thông tin mới nhất, hai ngày trước, các nhóm tấn công của Nga đã được phát hiện ở phía bắc làng Drobyshevo.
Cùng lúc đó, làng Novoselivka, nơi quân Nga đã xâm nhập vào vùng ven làng phía đông vài ngày trước, hiện giao tranh hiện đang diễn ra ngay tại trung tâm của ngôi làng; và quân đội Ukraine (AFU) cũng đã công khai nói về việc sắp mất ngôi làng này.
Trang phân tích quân sự ANNA News nhận định, RFAF đang hoàn tất việc kiểm soát khu định cư chiến lược quan trọng Zarichne, ở phía đông Lyman. Ngôi làng này là nơi diễn ra cuộc giao tranh kéo dài nhiều tháng, khu vực chỉ còn lại đống đổ nát. AFU đã triển khai tới 19 tiểu đoàn để bảo vệ hướng này nhưng phải hứng chịu tổn thất rất nặng nề.
Tại sao AFU ở Zarichne lại kiên cường chống trả như vậy? Vì ngôi làng này là vật cản lớn cuối cùng án ngữ phía trước Lyman, một thành phố chiến lược quan trọng ở cực bắc Donetsk, trên đường ngăn RFAF tiến đến “thành phố song sinh” Sloviansk và Kramatorsk.
Hiện tại, Nga đang tiến quân về Lyman từ 3 hướng: từ Kolodyazi, Torske và Derilove. Và việc giành được phần lớn Zarichne không phải là thành công duy nhất của Nga, khi quân Nga làm chủ Shandrigolovo và chiếm Derilove như đã trình bày ở trên.
Việc RFAF liên tiếp giành thắng lợi ở phía bắc Lyman, đánh dấu sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ của Lyman theo hiệu ứng domino; biến nơi đây thành đầu cầu, để RFAF thọc sâu vào Lyman; sau đó sẽ cho giúp quân Nga tiến thẳng về Sloviansk và Kramatorsk.
Về hướng phía đông nam Lyman, theo kênh Readovka, RFAF đã phát động một chiến dịch nhằm cô lập huyết mạch hậu cần cho lực lượng AFU đồn trú tại Seversk. Đây chắc chắn là đòn giáng mạnh vào động mạch chủ của AFU.
Các đơn vị thuộc Tập đoàn quân Cận vệ 3 RFAF đã bắt đầu một chiến dịch nhằm "cắt đứt nguồn cung cấp oxy" cho cụm phòng thủ Siversk của AFU. Trong khi đó, Tập đoàn quân 25 RFAF đang xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương ở Yampol với mục tiêu tiếp cận chiến tuyến giữa Siversk và Lyman thuộc bờ bắc sông Seversky Donets, một cuộc tấn công vào hậu cần cũng đang diễn ra ở bờ nam.
Cụ thể, từ làng Serebryanka, các lực lượng của Tập đoàn quân số 3 đã bắt đầu di chuyển về phía tây, bỏ qua Siversk. Chiến dịch này được tạo điều kiện thuận lợi nhờ việc Tập đoàn quân số 25 kiểm soát hoàn toàn bờ bắc sông tại khu vực rừng Serebryanka, buộc AFU phải từ bỏ khu vực gần Seversk.
Yếu tố thuận lợi này đã mở đường cho RFAF tổ chức một mũi đột phá về phía tây từ làng Serebryanka tới các làng Dronivka và Platonivka, nằm ở bờ phải sông Siverskyi Donetsk. Một khi RFAF chiếm được các ngôi làng này, tuyến đường hậu cần tiếp tế cho nhóm quân Ukraine tại Siversk từ Lyman sẽ bị vô hiệu hóa.
Điều này có nghĩa là áp lực lên huyết mạch này của AFU, đang được RFAF tạo ra đồng thời ở hai khu vực, giúp đẩy nhanh đáng kể nhiệm vụ. Đồng thời, các đơn vị xung kích của Tập đoàn quân số 3 đã đánh bật quân Ukraine khỏi làng Pereizne, phía nam Seversk, và đang chuẩn bị tấn công làng Zvanivka.
Có thể mục tiêu của cánh quân RFAF tại đây là sau khi chiếm được Pereizne, là tấn công làng Sviato-Pokrovske; đây là ngã ba đường then chốt tới Siversk. Việc kiểm soát được nó sẽ tước đi khả năng tiếp tế từ Slavyansk tới Siversk theo tuyến đường nông thôn Mykolaivka - Rai-Oleksandrivka - Riznykivka.
Những hành động này báo hiệu sự khởi đầu của một cuộc tiến công của RFAF vào tuyến đường hậu cần thứ hai, vốn đang đảm bảo cho khả năng sẵn sàng chiến đấu của AFU tại khu vực Siversk. Do đó, quân Nga ở phía bắc và phía nam khu vực Siversk sẽ siết chặt vòng vây đối với AFU.
Tất nhiên, sau khi mất những tuyến đường này, AFU tại Siversk sẽ không hoàn toàn cạn kiệt nguồn tiếp tế, vì họ vẫn còn một hành lang đường đất và cánh đồng dẫn đến Siversk, phía tây làng Kryva Luka.
Nhưng rõ ràng là khả năng hoạt động của một tuyến đường như vậy, ngay cả trong thời tiết khô ráo, cũng tương đối hạn chế. Với sự khởi đầu của mùa thu lầy lội và hoạt động gia tăng của các đơn vị UAV Nga, tình hình tiếp tế cho quân Ukraine phòng thủ ở khu vực Siversk trong thời gian tới sẽ sẽ trở nên rất cấp bách. (nguồn ảnh Military Review, Rvvoenkory, Kyiv Post).
Tiến Minh
Topwar
