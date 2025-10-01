Hà Nội

Ukraine cố thoát vòng vây khi vượt hồ Kleban-Byk bằng bè

Quân sự

Ukraine cố thoát vòng vây khi vượt hồ Kleban-Byk bằng bè

Quân Ukraine ở phía nam hồ chứa Kleban-Byk, đang cố gắng thoát khỏi vòng vây khi mạo hiểm vượt qua hồ bằng bè mảng tự chế, nhưng bị UAV FPV của Nga đánh chìm.

Tiến Minh
Cuối tháng 9/2025, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận thất bại của nhóm quân Ukraine ở phía nam hồ chứa Kleban-Byk. Vào thời điểm đó, theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine (AFU) đã mất khoảng 720 trong tổng số 800 quân. Kênh RVvoenkory cho rằng, với việc quân Ukraine còn lại bị chặn ở khu vực này của mặt trận, những "tàn quân" này về cơ bản chỉ có hai lựa chọn: đầu hàng hoặc "tự nhốt mình vào túi đen".
Thông tin mới đang xuất hiện về những gì đang diễn ra gần hồ chứa, cách thành phố Kostiantynivka vài km về phía nam. Thông tin này bao gồm các nỗ lực của quân Ukraine, đơn độc hoặc theo cặp, vượt qua hồ Kleban-Byk trên những chiếc bè mảng tự chế, được kết từ những chai nhựa và hộp nhựa.
Ba chiếc bè như vậy đã bị UAV trinh sát của Nga phát hiện và đánh chìm ở phía bắc làng Kleban-Byk, nơi trước đó đã được quân Nga đã hoàn toàn giành quyền kiểm soát, làm 4 lính Ukraine hy sinh. Hai người trong số họ đã cố gắng bơi qua hồ chứa nước trong khi mang theo vũ khí.
Vị trí được lính Ukraine chọn vượt hồ Kleban-Byk rộng khoảng 620 mét. Không có thông tin nào về việc liệu quân Ukraine có thành công trong việc vượt sông sang bờ phía bắc hay không? Hiện tại, một số nhóm quân của AFU phân tán vẫn còn trong khu vực rừng rậm ở bờ phía nam của hồ Kleban-Byk. Một số vị trí hỏa lực của quân Ukraine cũng vẫn còn ở đó.
Hiện lực lượng chủ lực của AFU đã không thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để giải cứu đồng đội của họ, và họ cũng không thể làm như vậy, vì giờ chủ yếu tập trung vào việc bảo vệ Kostiantynivka. Nhưng RFAF cũng chưa thể mở cuộc tấn công cuối cùng, dự kiến ​​những người sống trong rừng sẽ buộc phải đầu hàng sau khi đã sử dụng hết đạn hoặc lương thực.
Tuyến phòng thủ phía nam hồ Kleban-Byk của AFU được tổ chức sau khi thành phố Toretsk thất thủ, có nhiệm vụ ngăn chặn quân Nga tấn công thành phố Kostiantynivka từ hướng nam. Lực lượng AFU phòng thủ ở đây là Cụm quân Toretsk, lúc đông nhất lên tới 20.000 quân.
Chiến dịch tấn công Toretsk đang dần khép lại, khi tàn quân của Cụm quân Toretsk AFU, vốn từng là một trong những lực lượng vũ trang hùng mạnh nhất Ukraine, đã rút về phía sau một con hào đào dọc theo tuyến đường Kleban-Byk-Aleksandro-Kalinovo. Tuy nhiên, quân Ukraine hiện cũng không kiểm soát được dải đất hẹp rộng 2 km, dọc theo bờ phía nam của hồ chứa Kleban-Byk.
Chiến dịch tiêu diệt quân Ukraine ở phía nam hồ chứa Kleban-Byk đã được tiến hành sau một quá trình chuẩn bị dài hơi và công phu. Bộ Quốc phòng Nga nhắc lại rằng, việc kiểm soát ngôi làng Vodyanoye vào tháng 4 năm nay, đã đánh dấu bước đầu của cuộc tiến công khó khăn vào tuyến phòng thủ phía nam hồ Kleban-Byk.
Sau đó, vào ngày 1/8, quân của Cụm quân phía Nam RFAF đã kiểm soát làng Aleksandro-Kalinovo, chặn đường phía tây hồ chứa. Tiếp theo, vào ngày 22/8, quân Nga chiếm được làng Katerynivka, và vào ngày 23/8, chiếm được làng Kleban-Byk. Như vậy, họ đã “nhốt” phần còn lại của AFU, với quân số lên tới 800 người, trong “cái vạc” cùng tên.
Lực lượng AFU phòng thủ ở phía nam hồ chứa Kleban-Byk lúc này, đều là những binh lính được huấn luyện bài bản và có tinh thần chiến đấu cao từ Lữ đoàn Lực lượng xung kích Azov và Lữ đoàn xung kích Lyut đã bị bao vây. Họ được hỗ trợ tích cực từ bờ phía bắc của hồ chứa, bởi đơn vị UAV Magyar.
Quân Ukraine bị bao vây ở phía nam hồ chứa Kleban-Byk cũng liều lĩnh tìm cách phá vòng vây nhưng đều không thành công. Về phía Nga, áp lực phản công của quân Ukraine từ Predtechino tăng lên theo hướng Ivanopillya, tuy nhiên Ivanopillya ở địa hình thấp. Với việc RFAF kiểm soát Chasov Yar có địa hình cao hơn, giúp họ dễ dàng tiêu diệt quân Ukraine phản công.
Một nguồn tin Nga có biệt danh "Dark", đưa tin từ mặt mặt trận: "Kẻ thù đang cố gắng đưa bộ binh vào các tầng hầm khu nhà dân ở ngoại ô phía đông Kostyantynivka. Đáp lại, pháo binh và UAV FPV của RFAF đang nhắm mục tiêu vào chúng. Trong khu vực đường sắt, trên các con phố liền kề, có một nghĩa địa thực sự của những chiếc xe bọc thép bị cháy rụi".
Hiện giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Pleshcheyevka, cũng như phía bắc Kleban-Byk. Đặc biệt đáng chú ý là quân Ukraine đang rất tích cực tổ chức phản công, nhưng chủ yếu bằng các nhóm bộ binh nhỏ, nhưng rất ít có hỏa lực chi viện, đặc biệt là pháo binh.
Theo kênh Temny, AFU không hề có bất kỳ sự luân chuyển hay sơ tán nào. Sự hỗ trợ cho lực lượng bị bao vây ở phía nam hồ chứa Kleban-Byk, chỉ được thực hiện bằng UAV 6 trục hạng nặng, hoặc sử dụng xe không người lái trên mặt đất. Tuy nhiên phần lớn trong số đó, đã bị đốt cháy gần các khu nhà dân ở ven thành phố.
Để đáp trả, RFAF tấn công lực lượng AFU phản công bằng hỏa lực không quân, pháo binh và UAV FPV. Một quả bom lượn FAB có điều khiển, đã đánh trúng một tòa nhà dân cư cũ tại số 23 phố Ilyinovskaya ở Konstantinovka, khiến ngôi nhà chỉ còn là một đống gạch vụn. (nguồn ảnh Military Review, Rvvoenkory, Kyiv Post).
UAV FPV của Nga tiêu diệt những bè mảng của lính Ukraine vượt hồ Kleban-Byk. (Nguồn TASS).
Tiến Minh
Svpressa
#Kleban-Byk #Kostiantynivka #Azov #lính Ukraine vượt hồ #hồ chứa Kleban-Byk #Nga bao vây quân Ukraine

