Tê tay chân, đau bụng, người phụ nữ nguy kịch do u tuyến thượng thận

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa phẫu thuật nội soi cắt tuyến thượng thận điều trị hiệu quả cho bệnh nhân mắc u tuyến thượng thận biến chứng gây rối loạn điện giải nghiêm trọng – hạ kali máu nặng và tăng huyết áp.

Nguy cơ tổn thương tim, thận… thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời, hiệu quả.

Bệnh nhân mắc u tuyến thượng thận biến chứng gây rối loạn điện giải thoát nguy kịch sau khi được phẫu thuật điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Rối loạn điện giải nguy kịch nguy cơ biến chứng đau tim, đột quỵ

Bệnh nhân B.T.B.H (34 tuổi, ở phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng đau quặn thắt vùng thượng vị, tê tay chân, huyết áp tăng cao (165/104 mmHg). Kết quả xét nghiệm có rối loạn điện giải nặng – hạ kali máu (1,8 mmol/l, mức bình thường: 3,5–5,1 mmol/l).

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CTscanner) ổ bụng phát hiện khối u tuyến thượng thận phải kích thước 17x22mm. Các bác sĩ đã hội chẩn các chuyên khoa cấp cứu hồi sức tích cực – nội tiết – ngoại tổng hợp kết luận tình trạng hạ kali máu và tăng huyết áp, theo dõi hội chứng Conn (hội chứng tăng aldosteron nguyên phát do tuyến thượng thận sản xuất quá nhiều hormone steroid aldosterone).

Đây là một tình trạng biến chứng hiếm gặp của u tuyến thượng thận nhưng rất nguy hiểm. Nếu không được kiểm soát, tình trạng hạ kali máu nặng có thể gây rối loạn nhịp tim, huyết áp cao làm tăng nguy cơ mắc các biến chứng đau tim và đột quỵ.

Chăm sóc cho bệnh nhân tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Ê - kíp của BSCKII Dương Xuân Hiệp, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, BSCKI Trần Lý Bách, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bãi Cháy đã tư vấn và tiến hành phẫu thuật nội soi cắt tuyến thượng thận phải.

Quá trình phẫu thuật dưới sự hỗ trợ của nội soi, các phẫu thuật viên đã quan sát, tiếp cận khối u tuyến thượng thận kích thước 2,5x3cm, nằm sát tĩnh mạch chủ dưới, tiến hành phẫu tích bóc tách, kiểm soát mạch máu và cắt bỏ toàn bộ tuyến thượng thận phải.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định u tuyến vỏ thượng thận lành tính. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định, kali máu trở về bình thường, huyết áp được kiểm soát, vận động và ăn uống tốt.

BSCKI Trần Lý Bách - Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám lại cho bệnh nhân sau phẫu thuật

U tuyến thượng thận gây nhiều biến chứng nguy hiểm

Tuyến thượng thận là tuyến nội tiết nhỏ nằm phía trên hai quả thận, có nhiệm vụ sản xuất các hormon để điều hòa cơ thể như cân bằng nước - điện giải của cơ thể, chống stress, điều hòa huyết áp…U tuyến thượng thận thường là u lành tính, một bệnh lý hiếm gặp chưa biết rõ nguyên nhân.

BSCKI Trần Lý Bách, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: U tuyến thượng thận có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Các biến chứng tiềm ẩn thường phụ thuộc vào tính chất khối u (lành tính hoặc ác tính) và mức độ sản xuất hormone của tuyến thượng thận.

Bệnh nhân hồi phục sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Khối u lành tính có thể gây nên những biến chứng như: Tăng huyết áp - các khối u vùng tủy tăng sản xuất catecholamin có thể gây tăng huyết áp kéo dài, dẫn đến các vấn đề về tim mạch, suy tim hoặc đột quỵ.

Các khối u vùng vỏ gây tăng sản xuất hormone như aldosterone và cortisol dẫn đến rối loạn điện giải - u tuyến thượng thận có thể gây mất cân bằng các chất điện giải quan trọng như natri và kali, dẫn đến tình trạng yếu cơ, rối loạn nhịp tim, hoặc tê liệt cơ bắp; Chèn ép cơ quan lân cận - khi khối u phát triển lớn, nó có thể gây chèn ép lên các cơ quan gần đó như thận, ruột hoặc các mạch máu lớn, làm suy giảm chức năng của các cơ quan này.

Khối u ác tính tính có thể gây nên biến chứng nguy hiểm như ung thư tuyến thượng thận, xuất huyết trong ổ bụng…

Vì vậy, việc phát hiện, chẩn đoán chính xác và phẫu thuật nội soi ít xâm lấn kịp thời cắt bỏ tuyến thượng thận kèm u giúp người bệnh ngăn ngừa nguy cơ rối loạn điện giải nặng và biến chứng tim mạch nguy hiểm, sớm hồi phục và cải thiện chất lượng cuộc sống”.

Việc phòng ngừa và quản lý bệnh u tuyến thượng thận không chỉ giúp ngăn chặn sự phát triển của bệnh mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.