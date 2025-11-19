Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
TV giá rẻ có thể dùng bền bỉ bao lâu?

Số hóa

TV giá rẻ có thể dùng bền bỉ bao lâu?

Nhiều người thắc mắc tuổi thọ thực tế của TV giá rẻ, liệu có thể hoạt động lâu dài hay không.

Thiên Trang (TH)
TV là thiết bị quen thuộc trong hầu hết các gia đình và văn phòng hiện nay.
TV là thiết bị quen thuộc trong hầu hết các gia đình và văn phòng hiện nay.
Tuy nhiên, tuổi thọ của TV giá rẻ thường khó xác định chính xác và phụ thuộc nhiều yếu tố.
Tuy nhiên, tuổi thọ của TV giá rẻ thường khó xác định chính xác và phụ thuộc nhiều yếu tố.
Theo nhà sản xuất, TV giá rẻ khoảng 7-8 triệu đồng có thể hoạt động 45.000 giờ, tương đương hơn 5 năm.
Theo nhà sản xuất, TV giá rẻ khoảng 7-8 triệu đồng có thể hoạt động 45.000 giờ, tương đương hơn 5 năm.
Thực tế, nhiều người dùng cho biết thiết bị chỉ bền từ 4 đến 6 năm, thậm chí hỏng sớm hơn.
Thực tế, nhiều người dùng cho biết thiết bị chỉ bền từ 4 đến 6 năm, thậm chí hỏng sớm hơn.
Các mẫu TV giá rẻ thường sử dụng linh kiện và phần mềm hạn chế, dễ lỗi thời hơn các dòng cao cấp.
Các mẫu TV giá rẻ thường sử dụng linh kiện và phần mềm hạn chế, dễ lỗi thời hơn các dòng cao cấp.
Người dùng chủ yếu tiếp cận công nghệ LED hoặc QLED, với tuổi thọ khoảng 50.000 giờ, có thể kéo dài đến 10 năm.
Người dùng chủ yếu tiếp cận công nghệ LED hoặc QLED, với tuổi thọ khoảng 50.000 giờ, có thể kéo dài đến 10 năm.
Để tăng độ bền, cần vệ sinh TV thường xuyên, giữ thông gió tốt và giảm độ sáng khi sử dụng.
Để tăng độ bền, cần vệ sinh TV thường xuyên, giữ thông gió tốt và giảm độ sáng khi sử dụng.
Ngoài ra, nên tận dụng chế độ bảo hành và tắt nguồn khi không cần thiết để bảo vệ thiết bị lâu dài.
Ngoài ra, nên tận dụng chế độ bảo hành và tắt nguồn khi không cần thiết để bảo vệ thiết bị lâu dài.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai
Thiên Trang (TH)
#TV #tuổi thọ #giá rẻ #bền bỉ #công nghệ #LED

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT