Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Google giảm 33 lần năng lượng cho mỗi truy vấn AI

Số hóa

Google giảm 33 lần năng lượng cho mỗi truy vấn AI

Google công bố đã tối ưu để mỗi prompt AI tiêu thụ ít năng lượng hơn 33 lần, tương đương chỉ bằng 9 giây xem TV, giảm gánh nặng môi trường.

Thiên Trang (th)
Google vừa công bố bước đột phá lớn trong việc giảm tiêu thụ năng lượng của trí tuệ nhân tạo. (Ảnh: Warp news)
Google vừa công bố bước đột phá lớn trong việc giảm tiêu thụ năng lượng của trí tuệ nhân tạo. (Ảnh: Warp news)
Theo báo cáo, mỗi prompt AI giờ chỉ tiêu tốn năng lượng bằng 9 giây xem TV.
Theo báo cáo, mỗi prompt AI giờ chỉ tiêu tốn năng lượng bằng 9 giây xem TV.
Con số này đánh dấu mức tiết kiệm gấp 33 lần so với năm trước.
Con số này đánh dấu mức tiết kiệm gấp 33 lần so với năm trước.
Thành công đến từ tối ưu phần mềm, trung tâm dữ liệu và chip AI tùy chỉnh.
Thành công đến từ tối ưu phần mềm, trung tâm dữ liệu và chip AI tùy chỉnh.
Google áp dụng Mixture-of-Experts để chỉ kích hoạt phần mô hình cần thiết.
Google áp dụng Mixture-of-Experts để chỉ kích hoạt phần mô hình cần thiết.
Họ cũng phát triển các phiên bản nhỏ gọn hơn của mô hình chính nhằm giảm tải tính toán.
Họ cũng phát triển các phiên bản nhỏ gọn hơn của mô hình chính nhằm giảm tải tính toán.
Ngoài ra, việc sắp xếp sử dụng năng lượng tái tạo góp phần giảm phát thải carbon.
Ngoài ra, việc sắp xếp sử dụng năng lượng tái tạo góp phần giảm phát thải carbon.
Kết quả cho thấy AI có thể bền vững hơn nếu được tối ưu hóa toàn diện từ hạ tầng đến phần mềm.
Kết quả cho thấy AI có thể bền vững hơn nếu được tối ưu hóa toàn diện từ hạ tầng đến phần mềm.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Thiên Trang (th)
#Google #giảm năng lượng AI #bảo vệ môi trường #tối ưu hóa AI #công nghệ xanh #chip AI tùy chỉnh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT