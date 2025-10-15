Hà Nội

Cách xử lý an toàn khi tivi, tủ lạnh bị ngập nước sau mưa lũ

Số hóa

Cách xử lý an toàn khi tivi, tủ lạnh bị ngập nước sau mưa lũ

 Việc xử lý đúng cách không chỉ giúp thiết bị hoạt động trở lại mà còn đảm bảo an toàn cho người dùng.

Thiên Trang (Th)
Khi phát hiện thiết bị bị ngập nước, việc đầu tiên cần làm là ngắt toàn bộ cầu dao, aptomat để tránh nguy cơ chập điện.
Tiếp đó, tháo vỏ ngoài, dốc thiết bị cho nước chảy ra và dùng khăn mềm lau sạch lớp bùn, bụi bẩn bám bên trong.
Người dùng nên đặt thiết bị ở nơi khô thoáng, sử dụng quạt hoặc máy sấy ở nhiệt độ thấp để hong khô dần.
Nếu không có máy sấy, có thể đặt thiết bị vào hộp kín cùng 2-3 bóng đèn sợi đốt để tạo nhiệt làm khô tự nhiên.
Sau khi thiết bị đã khô, cần kiểm tra kỹ các linh kiện, dây dẫn, cầu chì và thay mới nếu có dấu hiệu oxy hóa.
Tuyệt đối không bật thiết bị ngay sau khi sấy khô mà nên để thêm vài ngày để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Trước khi sử dụng lại, nên đo điện trở cách điện đảm bảo đạt ít nhất 0,5MΩ mới được cắm điện trở lại.
Quan trọng nhất, không đứng trong nước hay đi chân trần khi thao tác để tránh rủi ro điện giật nguy hiểm.
Thiên Trang (Th)
#tivi #tủ lạnh #bão #lũ #ngập

