Sống Khỏe

Vinh danh người lan tỏa thông điệp môi trường không khói thuốc

Bộ Y tế đã trao giải Cuộc thi “Sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá” bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thúy Nga

Sự kiện do Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương thuộc Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá phối hợp tổ chức ngày 23/12.

Đây là dịp để vinh danh các tác giả xuất sắc và nhìn lại hành trình lan tỏa những thông điệp nhân văn về việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là bảo vệ trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi khỏi những nguy cơ nghiêm trọng của khói thuốc.

Được phát động từ tháng 10/2025, cuộc thi hướng tới đối tượng là viên chức và người lao động đang công tác tại các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) trên toàn quốc. Mục tiêu của cuộc thi nhằm phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

khong-khoi-thuoc.jpg
Ông Vũ Mạnh Cường, giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương trao giải cho các thành viên đoạt giải.

Các thông điệp mạnh mẽ từ video và poster sẽ giúp cộng đồng có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về nguy cơ của việc sử dụng thuốc lá, qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm xã hội trong việc xây dựng môi trường sống trong lành, không khói thuốc.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, chất lượng sản phẩm dự thi năm nay rất đồng đều thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng và tuân thủ nghiêm túc thể lệ của các đơn vị dự thi. Các tác phẩm có bố cục ấn tượng, hình ảnh chất lượng cao, tạo dấu ấn sâu sắc đối với người xem; khai thác tốt những câu chuyện cảm xúc, cảnh báo mạnh mẽ về tác hại của thuốc lá điện tử xâm nhập học đường hay những hệ lụy sức khỏe đối với người hút thuốc thụ động.

khoi-thuoc1.jpg
Ban tổ chức trao giải cho người dự thi đoạt giải.

Phát biểu tại lễ trao giải, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn là đợt sinh hoạt chuyên môn sâu rộng trong hệ thống truyền thông y tế, đặc biệt tại tuyến cơ sở.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương và Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá sớm xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả các sản phẩm của Cuộc thi; ưu tiên truyền thông rộng rãi các tác phẩm đạt giải trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố, đặc biệt là các đơn vị đạt giải, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; coi truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; mỗi cán bộ y tế thực sự là một tuyên truyền viên tích cực tại cộng đồng.

khoi-thuoc.jpg
PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế trao giải cho các tác phẩm xuất sắc.

Ban tổ chức cho biết, chỉ sau hơn 1 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 258 tác phẩm dự thi gửi về từ 27/34 CDC các tỉnh, thành phố, bao gồm: 219 tác phẩm poster, 39 tác phẩm video clip. Tỷ lệ sản phẩm hợp lệ đạt tới 94,6% cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, bài bản và tuân thủ tốt thể lệ của các đơn vị dự thi.

Ban Tổ chức đã lựa chọn được 38 tác phẩm xuất sắc để trao giải, trong đó 2 giải Nhất được trao cho tác phẩm "Đừng để hối hận là lời hứa cuối cùng" của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đồng Nai và tác phẩm "Con cần hơi thở của ba không cần khói thuốc lá" của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Cần Thơ.

