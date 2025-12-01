Hà Nội

Sống Khỏe

Công ty TNHH Dược phẩm Thùy Dương bị xử phạt 85 triệu đồng

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm Thùy Dương 85 triệu đồng do vi phạm quy định bảo quản thuốc.

Bình Nguyên

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa công khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm đối với loạt cơ sở.

Trong đó, Công ty TNHH Dược phẩm Thùy Dương (198 Võ Văn Hát, phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh) bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt 85 triệu đồng.

1-4937.jpg
Sở Y tế TP HCM công khai mức xử phạt đối với các cơ sở vi phạm trong lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm

Lý do Dược phẩm Thùy Dương bị xử phạt do bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại kho bảo quản chưa được đánh giá đáp ứng GSP hoặc tại địa điểm không đúng với địa điểm kinh doanh dược ghi trên giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đã được cấp, trừ trường hợp sử dụng dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc..

Cũng vi phạm về lĩnh vực dược, Hộ kinh doanh Tấn Tài Phát (43 Lê Quang Sung, phường Bình Tây, Thành phố Hồ Chí Minh) bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt 6 triệu đồng. Ngoài xử phạt hành chính, Hộ kinh doanh Tấn Tài Phát còn buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề dược (chứng chỉ hành nghề dược số 4984/CCHN-D-SYT-HCM ngày 25 tháng 9 năm 2019 do Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cấp cho ông Đoàn Anh Tuấn).

Ảnh minh họa/Internet

Lý do Hộ kinh doanh Tấn Tài Phát bị xử phạt là do chưa hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày được cấp chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất (Không có Giấy xác nhận cập nhật kiến thức chuyên môn về dược); Bán dược liệu đã qua sơ chế không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền (Mẫu dược liệu Đảng Sâm không đạt chỉ tiêu Mất khối lượng do làm khô theo Dược điển Việt Nam).

Bên cạnh đó, Hộ kinh doanh nhà thuốc Nghĩa Hiệp (67/2A Huỳnh Tấn Phát, khu phố 3, phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh) bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt 4 triệu đồng do vi phạm: Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật.

