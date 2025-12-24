Hà Nội thu hồi dược liệu Tang ký sinh do vi phạm chất lượng

Ngày 24/12/2025, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành công văn số 7580/ SYT- NVD về việc xử lý dược liệu Tang ký sinh không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội thực hiện Công văn số 1185/YDCT-QLHN ngày 10/12/2025 của Cục Quản lý Y dược Cổ truyền về việc xử lý dược liệu Tang ký sinh vi phạm chất lượng. Sở Y tế thông báo thu hồi lô dược liệu Tang ký sinh do Công ty TNHH Đông Dược Dân Lợi nhập khẩu (sản phẩm không có số đăng ký, số lô 25041639, hạn dùng 15/04/2028, đơn vị xuất khẩu là Anhui Xiehecheng Chinese Herb Limited) lấy mẫu tại Công ty TNHH Dược Trí Phong (địa chỉ 232 đường An Phú Tây – Hưng Long, xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) vi phạm chất lượng mức độ 2 (chỉ tiêu: Mô tả dược liệu).

Tang ký sinh. Ảnh minh họa/Internet

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế, cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn khẩn trương rà soát, dừng ngay việc kinh doanh, buôn bán, sử dụng lô dược liệu Tang ký sinh nêu trên, biệt trữ dược liệu còn tồn tại cơ sở, lập danh sách các cơ sở kinh doanh, sử dụng, cá nhân đã mua, liên hệ và tiếp nhận sản phẩm được trả về, trả về cơ sở cung cấp (nếu có).

Sở cũng đề nghị Ủy ban nhân dân xã, phường thông báo đến các cơ sở hành nghề trên địa bàn quản lý; tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của cơ sở (nếu có).

Văn phòng Sở Y tế đăng tải thông tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng. Sở Y tế Hà Nội sẽ kiểm tra, giám sát việc thu hồi của các đơn vị, thông báo để các đơn vị biết, thực hiện và báo cáo việc thực hiện về Sở Y tế.

Công văn của Sở Y tế Hà Nội về xử lý dược liệu Tang ký sinh không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Ảnh chụp màn hình

Liên quan đến sản phẩm của Công ty TNHH Đông Dược Dân Lợi, trước đó, vào tháng 8/2025, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM xác định mẫu dược liệu Tang ký sinh tại Công ty TNHH Dược Trí Phong (TP HCM) do Công ty TNHH Đông Dược Dân Lợi nhập khẩu (Khánh Hòa) có số lô 25041639, hạn dùng 15/4/2028, do đơn vị Anhui Xiehecheng Chinese Herb Limited xuất khẩu, không đạt tiêu chuẩn chất lượng, vi phạm chất lượng mức độ 1 (chỉ tiêu: định tính, không xác định được loài dược liệu).

Để đảm bảo quyền lợi người sử dụng và ngăn chặn dược liệu kém chất lượng lưu hành trên thị trường, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng dược liệu trên toàn tỉnh dừng ngay việc kinh doanh, buôn bán, sử dụng lô được liệu Tang ký sinh nêu trên và biệt trữ dược liệu còn tồn tại cơ sở (nếu có).

Đồng thời, giao Trung tâm Kiểm nghiệm trực tiếp giám sát, theo dõi việc xử lý lô dược liệu này trong quá trình lấy mẫu kiểm tra chất lượng. Các phòng chức năng của Sở tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các đơn vị, cá nhân vi phạm quy định hiện hành.