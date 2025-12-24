Hà Nội

Sống Khỏe

Hà Nội thu hồi dược liệu Tang ký sinh do vi phạm chất lượng

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu dừng bán và sử dụng lô Tang ký sinh nhập khẩu vi phạm, phối hợp kiểm tra, thông báo rộng rãi để đảm bảo an toàn.

Bình Nguyên

Ngày 24/12/2025, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành công văn số 7580/ SYT- NVD về việc xử lý dược liệu Tang ký sinh không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội thực hiện Công văn số 1185/YDCT-QLHN ngày 10/12/2025 của Cục Quản lý Y dược Cổ truyền về việc xử lý dược liệu Tang ký sinh vi phạm chất lượng. Sở Y tế thông báo thu hồi lô dược liệu Tang ký sinh do Công ty TNHH Đông Dược Dân Lợi nhập khẩu (sản phẩm không có số đăng ký, số lô 25041639, hạn dùng 15/04/2028, đơn vị xuất khẩu là Anhui Xiehecheng Chinese Herb Limited) lấy mẫu tại Công ty TNHH Dược Trí Phong (địa chỉ 232 đường An Phú Tây – Hưng Long, xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) vi phạm chất lượng mức độ 2 (chỉ tiêu: Mô tả dược liệu).

Tang ký sinh. Ảnh minh họa/Internet

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế, cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn khẩn trương rà soát, dừng ngay việc kinh doanh, buôn bán, sử dụng lô dược liệu Tang ký sinh nêu trên, biệt trữ dược liệu còn tồn tại cơ sở, lập danh sách các cơ sở kinh doanh, sử dụng, cá nhân đã mua, liên hệ và tiếp nhận sản phẩm được trả về, trả về cơ sở cung cấp (nếu có).

Sở cũng đề nghị Ủy ban nhân dân xã, phường thông báo đến các cơ sở hành nghề trên địa bàn quản lý; tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của cơ sở (nếu có).

Văn phòng Sở Y tế đăng tải thông tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng. Sở Y tế Hà Nội sẽ kiểm tra, giám sát việc thu hồi của các đơn vị, thông báo để các đơn vị biết, thực hiện và báo cáo việc thực hiện về Sở Y tế.

1-8371.jpg
Công văn của Sở Y tế Hà Nội về xử lý dược liệu Tang ký sinh không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Ảnh chụp màn hình

Liên quan đến sản phẩm của Công ty TNHH Đông Dược Dân Lợi, trước đó, vào tháng 8/2025, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM xác định mẫu dược liệu Tang ký sinh tại Công ty TNHH Dược Trí Phong (TP HCM) do Công ty TNHH Đông Dược Dân Lợi nhập khẩu (Khánh Hòa) có số lô 25041639, hạn dùng 15/4/2028, do đơn vị Anhui Xiehecheng Chinese Herb Limited xuất khẩu, không đạt tiêu chuẩn chất lượng, vi phạm chất lượng mức độ 1 (chỉ tiêu: định tính, không xác định được loài dược liệu).

Để đảm bảo quyền lợi người sử dụng và ngăn chặn dược liệu kém chất lượng lưu hành trên thị trường, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng dược liệu trên toàn tỉnh dừng ngay việc kinh doanh, buôn bán, sử dụng lô được liệu Tang ký sinh nêu trên và biệt trữ dược liệu còn tồn tại cơ sở (nếu có).

Tang ký sinh. Hình ảnh minh họa/Internet

Đồng thời, giao Trung tâm Kiểm nghiệm trực tiếp giám sát, theo dõi việc xử lý lô dược liệu này trong quá trình lấy mẫu kiểm tra chất lượng. Các phòng chức năng của Sở tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các đơn vị, cá nhân vi phạm quy định hiện hành.

Tang ký sinh là thực vật sống ký sinh trên cây dâu tằm. Cây nhỏ, thường xanh, cành hình trụ và có màu nâu đen hoặc xám. Lá cây mọc so le, phiến lá hình bầu dục, đầu lá tù và gốc hơi tròn, chiều dài khoảng 4 – 8cm, rộng 2 – 5cm. Mép lá nguyên, hơi lượn sóng và có cuống ngắn. Lá, thân, cành và quả của cây được sử dụng để làm dược liệu.

Tang ký sinh là vị thuốc quý hiếm, có tác dụng bổ can thận, an thai, lợi sữa và mạnh gân xương. Dược liệu này được sử dụng để chữa chứng đau nhức xương khớp, viêm gan siêu vi, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch.

Sống Khỏe

Thuốc Diclofen vi phạm chất lượng bị thu hồi, Pharmedic đối mặt mức phạt sao?

Ngoài thu hồi sản phẩm Diclofen vi phạm, Pharmedic còn có thể bị phạt từ 60 - 80 triệu đồng do vi phạm chất lượng thuốc mức độ 2 theo quy định pháp luật.

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi toàn quốc lô thuốc Viên nén bao phim tan trong ruột Diclofen của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tạp chất liên quan, vi phạm mức độ 2.

Cụ thể thu hồi lô thuốc Viên nén bao phim tan trong ruột Diclofen (Diclofenac natri 50 mg), số GĐKLH: VD-25150-16, số lô 0040724, ngày sản xuất 26/7/2024, hạn dùng 26/7/2027, do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thu hồi lô nước tắm gội trẻ em bán trong Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi

Sản phẩm nước tắm gội thảo dược trẻ em Amibebe Pro bị phát hiện có các chất bảo quản không có trong hồ sơ công bố.

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro, hộp 1 chai 400 ml, số tiếp nhận phiếu công bố 1028/20/CBMP-LA, số lô 031124, ngày sản xuất 4.11.2024, hạn dùng là 3.11.2027.

Sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh (phường An Lạc, TP HCM) đưa ra thị trường. Công ty Cổ phần Dược phẩm La Terre France (ấp Phú Thành, xã Phước Lý, Tây Ninh) là đơn vị sản xuất.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro

Cục Quản lý Dược thông báo thu hồi, tiêu hủy lô mỹ phẩm Amibebe Pro do chứa thành phần không phù hợp, nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Ngày 17/12/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 5628/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh, Công ty Cổ phần Dược phẩm La Terre France.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro - Hộp 1 chai 400 ml. Trên nhãn ghi số tiếp nhận Phiếu công bố 1028/20/CBMP-LA, số lô 031124, NSX 04/11/24, HSD 03/11/27.

Xem chi tiết

