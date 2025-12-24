Ngã xe đạp tưởng nhẹ, không ngờ trẻ 11 tuổi tụ máu màng cứng nguy kịch

Trẻ hôn mê vì chủ quan ngã nhẹ

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt tiếp nhận một trường hợp chấn thương sọ não nguy hiểm ở bệnh nhi Đoàn Nguyên Tú (sinh năm 2014, xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang).

Theo người nhà, khoảng chiều tối, bé bị ngã xe đạp, đầu đập mạnh xuống mặt đường. Sau tai nạn, bé chỉ có biểu hiện đau đầu nhẹ, vẫn tỉnh táo và sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, các triệu chứng đau đầu và buồn nôn ngày càng tăng. Đến sáng hôm sau, gia đình mới đưa bé vào viện.

Bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt sau tai nạn khoảng 17 giờ. Tại thời điểm nhập viện, bé tiếp xúc chậm, bắt đầu có dấu hiệu hôn mê.

Ngay lập tức, bệnh nhi được chỉ định cho chụp cắt lớp sọ não và phát hiện bị chảy máu ngoài màng cứng cấp tính vùng thái dương phải, khối máu tụ lớn chèn ép nhu mô não, gây hôn mê, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Bệnh nhi được chỉ định mổ cấp cứu tối khẩn cấp, lấy máu tụ ngoài màng cứng, giải phóng chèn ép não và cầm máu.

Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng 1 giờ 30 phút.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi dần ổn định. Sau 3 ngày, bệnh nhi chụp CT kiểm tra lại cho thấy khối máu tụ gần như đã được lấy hết, đồng thời tỉnh táo hoàn toàn, đã ngồi dậy đi lại được. Đến ngày thứ 7, bệnh nhi đã được ra viện.

Chị Trần Thị Thúy – mẹ bệnh nhi Đoàn Nguyên Tú xúc động chia sẻ: “Khi các bác sĩ thông báo con tôi phải phẫu thuật để lấy máu tụ, tôi vô cùng hoảng sợ. Suốt thời gian chờ đợi bên ngoài phòng mổ, tôi chỉ biết khóc và cầu mong điều tốt đẹp nhất cho con.

Đến khi nghe bác sĩ báo ca mổ thành công, tôi mừng đến nghẹn ngào. Gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các bác sĩ và Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Giờ đây, tôi hoàn toàn tin tưởng vào trình độ chuyên môn và tay nghề của đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện”.

Chăm sóc vết thương cho bệnh nhi sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Thạc sĩ. Bác sĩ Lê Văn Long, Phó Trưởng khoa Ngoại 2, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt cho biết thêm: “Tụ máu ngoài màng cứng là một tình trạng chấn thương sọ não thường gặp, nguy hiểm, diễn biến nhanh do khối máu tụ chèn chèn ép nhu mô não và làm tăng áp lực nội sọ, gây hôn mê và ảnh hưởng nguy hiểm đến tính mạng.

Do đó, bệnh nhi được đưa đến viện khám và phát hiện bệnh kịp thời, có sự chủ động can thiệp sớm, giảm tối đa nguy cơ tổn thương não vĩnh viễn, mang lại cơ hội hồi phục cao cho người bệnh.

Phát hiện sớm tụ máu dưới màng cứng để tránh tử vong

ThS.BS Trần Quốc Đạt, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết, tụ máu dưới màng cứng là một trong những tình trạng tổn thương não nguy hiểm. Tùy thuộc vào kích thước và vị trí hình thành mà khối máu tụ dưới màng cứng có thể phát triển triệu chứng sớm hoặc muộn, nhẹ hoặc nghiêm trọng.

ThS.BS Trần Quốc Đạt phân tích, tụ máu dưới màng cứng là hiện tượng hình thành khối máu tụ ở trong khoang dưới màng cứng. Khối máu tụ được hình thành khi các mạch máu ở gần hoặc trong khoang dưới màng cứng bị rách, vỡ và chảy máu do nhiều nguyên nhân (như do chấn thương vùng đầu…).

Máu tụ dưới màng cứng nằm bên ngoài mô não thế nhưng khi khối máu tụ có kích thước lớn sẽ gây chèn ép và làm tăng áp lực nội sọ. Áp lực nội sọ tăng cao sẽ gây ra một số triệu chứng như đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn ói, ù tai, chóng mặt, lú lẫn, yếu liệt một bên hoặc toàn thân…, thậm chí dẫn đến hôn mê và tử vong.

Máu tụ dưới màng cứng được phân loại dựa vào mức độ ảnh hưởng và tốc độ phát triển của khối máu tụ. Cụ thể, có 4 loại tụ máu dưới màng cứng phổ biến, bao gồm:

Tụ máu dưới màng cứng cấp tính: Tà tình trạng khối máu tụ được hình thành và gia tăng mức độ ảnh hưởng một cách nhanh chóng. Triệu chứng tụ máu ở dưới màng cứng cấp tính thường biểu hiện sớm, xảy ra trong khoảng vài phút đến vài giờ sau khi bị chấn thương đầu. Khi đó, nếu không được phát hiện và can thiệp dẫn lưu khối máu tụ kịp thời, người bệnh có thể phải đối mặt với các biến chứng nguy hiểm như hôn mê sâu, yếu liệt, thậm chí tử vong.

Tụ máu dưới màng cứng bán cấp tính: Triệu chứng tụ máu bên dưới màng cứng bán cấp tính có thể xảy ra muộn hơn dạng cấp tính, thường trong khoảng thời gian từ vài giờ đến vài ngày, thậm chí là vài tuần (ít gặp) kể từ lúc bị chấn thương đầu. Chính vì triệu chứng đến muộn, nhiều người bệnh có thể chủ quan bỏ qua việc thăm khám và chữa trị khối máu tụ dưới màng cứng khiến bản thân phải đối mặt với các biến chứng nguy hiểm.

Tụ máu dưới màng cứng mạn tính: Đây là tình trạng hình thành khối máu tụ ở dưới màng cứng trong thời gian từ 3 tuần trở đi. Người cao tuổi (trên 60 tuổi) dễ bị tụ máu não bên dưới màng cứng mạn tính hơn các đối tượng khác. Bởi vì thể tích não ở người già thường bị suy giảm khiến cho các tĩnh mạch não có xu hướng căng thẳng và có thể bị vỡ chỉ với những va chạm nhẹ. Bệnh tiến triển âm thầm, triệu chứng dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề thần kinh khác nên người bệnh có thể không được chẩn đoán và chữa trị kịp thời.

Mẹ bệnh nhi chăm sóc cho con tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Theo ThS.BS Trần Quốc Đạt, người dân cần nhận biết một số triệu chứng tụ máu dưới màng cứng phổ biến để chữa trị kịp thời: Đau đầu dữ dội, những cơn đau xuất hiện đột ngột với cường độ tăng dần; Đột ngột lú lẫn; Buồn ngủ bất thường; Thị lực suy yếu; Khó nói, nói ngọng; Chóng mặt, ngất xỉu; Yếu hoặc liệt một bên cơ thể; Suy giảm hoặc mất trí nhớ; Rối loạn tính cách (thường gặp ở người cao tuổi); Kích thước đầu to bất thường (phổ biến ở trẻ sơ sinh).

Lưu ý, triệu chứng tụ máu dưới màng cứng ở người cao tuổi thường dễ bị nhầm lẫn với chứng mất trí nhớ ở người già và các bệnh lý thần kinh khác. Vì vậy, người nhà nên quan tâm đến những biểu hiện bất thường ở người lớn tuổi để có thể sớm phát hiện tình trạng tụ máu trong não.

Tụ máu dưới màng cứng là tình trạng nguy hiểm cần được chẩn đoán và can thiệp điều trị càng sớm càng tốt. Nếu không được chẩn đoán sớm và khối máu tụ lớn, tiên lượng máu tụ dưới màng cứng có thể không khả quan và người bệnh có thể phải đối mặt với các biến chứng nguy hiểm như:

Động kinh: Động kinh, co giật có thể xuất hiện từ lúc bắt đầu khởi phát triệu chứng do khối máu tụ ở dưới màng cứng gây ra. Sau điều trị, người bệnh vẫn có thể bị động kinh nếu khối máu tụ không được dẫn lưu hoàn toàn hoặc mô não chịu tổn thương trong quá trình bác sĩ tiếp cận, loại bỏ khối tụ máu. Do đó, ngoài thời điểm can thiệp, chất lượng của cơ sở y tế và kinh nghiệm của bác sĩ giải phẫu thần kinh là yếu tố quan trọng.

Thoát vị não: Khối máu tụ có thể làm gia tăng áp lực nội sọ và đẩy mô não dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu được gọi là tình trạng thoát vị não. Thoát vị não là một trong những tình trạng nguy hiểm có nguy cơ tử vong cao.

Ngoài ra, khối máu tụ ở não cũng có thể gây ra các biến chứng yếu liệt cơ thể, nhìn mờ, nói khó…

Nếu đối tượng bị tụ máu dưới màng cứng là người cao tuổi thì có thể đối mặt với nguy cơ tái phát khối máu tụ trong tương lai. Do đó, dù đã điều trị, người bệnh vẫn cần được theo dõi và chăm sóc chuyên biệt để tránh xảy ra té ngã gây chấn thương vùng đầu, giúp hạn chế nguy cơ tái phát tụ máu ở dưới màng cứng.