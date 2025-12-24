Một vận động viên chạy nổi tiếng ở Đà Nẵng bị đột tử

Theo báo NLĐ, mạng xã hội đang lan truyền câu chuyện về một vận động viên chạy (runner, 41 tuổi, ở Đà Nẵng) đột ngột qua đời khiến cộng đồng chạy bộ không khỏi bàng hoàng. Trước đó, người đàn ông này xuất hiện trên đường chạy một giải marathon, với hình ảnh khỏe mạnh.

Trong bài chia sẻ cuối cùng trên mạng xã hội, anh cho biết không thể hoàn thành cự ly đã đăng ký do nhịp tim tăng nhanh bất thường. Tối cùng ngày, bạn bè cho biết anh đột tử tại nhà.

Theo những người quen biết, runner này đã có nhiều năm gắn bó với chạy bộ, tập luyện đều đặn và được đánh giá có thể trạng tốt. Chính vì vậy, sự ra đi đột ngột của anh không chỉ gây xót xa mà còn làm dấy lên nhiều câu hỏi và lo lắng: Vì sao một người tập thể dục thường xuyên vẫn có thể đột tử?

Phong trào tham gia các giải Marathon đang nở rộ tại Việt Nam. Ảnh TL/Nguồn PLO

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP HCM kiêm Trưởng Khoa Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM), với người bình thường, việc tập luyện chỉ nên dừng ở mức vừa phải. Mỗi buổi chạy từ 5-10 km đã đủ để nâng cao sức khỏe, không nên lạm dụng việc tham gia các giải marathon khi chưa được đánh giá đầy đủ về thể lực.

Trái tim mỗi người đều có một ngưỡng chịu đựng nhất định. Khi bị buộc phải hoạt động ở cường độ quá cao, vượt xa khả năng đáp ứng bình thường, thậm chí lên tới 200% công suất trong thời gian dài có thể kiệt sức và đột ngột ngừng hoạt động, khiến cơ hội sống sót gần như không còn.

Người tham gia chạy bộ cần biết lắng nghe cơ thể. Ảnh minh họa: Pexels

Theo Vietnamnet, trao đổi về vấn đề này, Phó giáo sư, Tiến sĩ Võ Tường Kha - Trưởng Bộ môn Y học Thể thao, Trường Đại học Y Dược (ĐHQG Hà Nội) cho biết, đột tử khi chơi thể thao hoặc sau buổi tập không hiếm gặp.

Sức khỏe con người không phải là một trạng thái “bền vững mãi mãi”. Ở mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc đời, cơ thể đều có những thay đổi nhất định. Tuổi 20 sẽ khác tuổi 30 hay 40, cả về khả năng thích nghi lẫn sức chịu đựng của các cơ quan.

Trong quá trình sinh hoạt và tập luyện, mỗi người đều âm thầm tích lũy các vấn đề sức khỏe như bệnh chuyển hóa, bệnh xương khớp hoặc những tổn thương do khối lượng vận động lớn gây ra.

Phó giáo sư Kha ví cơ thể con người giống như một chiếc xe, khi còn mới, mọi bộ phận vận hành trơn tru nhưng theo thời gian sử dụng, hao mòn và hỏng hóc là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, không thể mặc định rằng hôm nay khỏe thì ngày mai hay vài năm sau, vẫn sẽ khỏe như vậy.

Một nguyên nhân quan trọng khác được các chuyên gia nhấn mạnh là việc tập luyện hoặc thi đấu với cường độ cao một cách đột ngột. Khi khối lượng vận động tăng mạnh, hệ tim mạch có thể không kịp thích nghi, dẫn đến quá tải và làm bột phát các bệnh lý tiềm ẩn. Ngay cả với những người chơi thể thao thường xuyên, nguy cơ vẫn gia tăng nếu thi đấu trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, cơ thể đang mệt mỏi, thiếu ngủ hoặc mới mắc cúm, sốt siêu vi.

Phó giáo sư Kha cho rằng mỗi người cần học cách lắng nghe cơ thể mình, không nên xem nhẹ ngay cả một dấu hiệu bất thường nhỏ.

Hiện nay, phong trào chạy bộ, chạy marathon... để rèn luyện sức khỏe đang phát triển mạnh, thu hút đông đảo người tham gia.

Các chuyên gia khuyến cáo, trước khi tham gia các giải thể thao, đặc biệt là những môn có cường độ cao như marathon, mỗi người nên đi khám sức khỏe tổng quát. Việc này giúp đánh giá tình trạng toàn thân, phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn, nhất là bệnh tim mạch.

Ngoài ra, cần tập luyện với mức độ phù hợp, bắt đầu từ từ rồi tăng dần cường độ, không nên hoạt động quá sức ngay một lúc. Trường hợp xuất hiện triệu chứng như quá mệt mỏi, không giơ tay chân được, nước tiểu sậm màu, người chơi thể thao cần đến bệnh viện để kiểm tra và xử trí kịp thời.